Если мужчина говорит, что умирает при температуре 37, ему нужно верить!

Врач объяснила, что эта разница в переносимости гриппа обусловлена особенностями мужского организма. Она пояснила, что тестостерон, мужской половой гормон, подавляет функцию иммунной системы, что приводит к более острым и продолжительным симптомам простуды и гриппа:

Мужчины действительно страдают от болезней гораздо больше, чем женщины, ведь женская иммунная система сильнее из-за более высоких уровней эстрогена и прогестерона и более низкого уровня тестостерона.