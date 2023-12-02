Если мужчина говорит, что умирает при температуре 37, ему нужно верить!

Ученые доказали, что мужчины по сравнению с женщинами тяжелее переносят грипп, а также сильнее ощущают боль в горле и в суставах. Об этом заявила врач-диетолог Дженна Хоуп, пишет Daily Mail.
Врач объяснила, что эта разница в переносимости гриппа обусловлена особенностями мужского организма. Она пояснила, что тестостерон, мужской половой гормон, подавляет функцию иммунной системы, что приводит к более острым и продолжительным симптомам простуды и гриппа:
Мужчины действительно страдают от болезней гораздо больше, чем женщины, ведь женская иммунная система сильнее из-за более высоких уровней эстрогена и прогестерона и более низкого уровня тестостерона.
Женскую иммунную систему Хоуп назвала более выносливой. По ее словам, это свойство обеспечивают гормоны эстроген и прогестерон, уровень которых у женщин значительно выше, чем у мужчин.
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Чтобы укрепить иммунную систему, Хоуп посоветовала сделать прививку от гриппа, а также соблюдать режим дня. По ее мнению, восьмичасовой сон помогает организму лучше защищаться от вирусов.
«Это подтверждено исследованием Гарвардского университета. Ученые проверили теорию на мышах и обнаружили, что дозы эстрогена излечили их от бактериальной пневмонии»
, - сообщила Хоуп.
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-37,3.
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