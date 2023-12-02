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Если мужчина говорит, что умирает при температуре 37, ему нужно верить!

Если мужчина говорит, что умирает при температуре 37, ему нужно верить!

Автор:
02 декабря 2023 17:36
Сообщество : Факты
Метки: Дженна Хоуп   болезнь   женщины   мужчины   простуда   температура   
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Ученые доказали, что мужчины по сравнению с женщинами тяжелее переносят грипп, а также сильнее ощущают боль в горле и в суставах. Об этом заявила врач-диетолог Дженна Хоуп, пишет Daily Mail.

Врач объяснила, что эта разница в переносимости гриппа обусловлена особенностями мужского организма. Она пояснила, что тестостерон, мужской половой гормон, подавляет функцию иммунной системы, что приводит к более острым и продолжительным симптомам простуды и гриппа:

Мужчины действительно страдают от болезней гораздо больше, чем женщины, ведь женская иммунная система сильнее из-за более высоких уровней эстрогена и прогестерона и более низкого уровня тестостерона.

Женскую иммунную систему Хоуп назвала более выносливой. По ее словам, это свойство обеспечивают гормоны эстроген и прогестерон, уровень которых у женщин значительно выше, чем у мужчин.

Чтобы укрепить иммунную систему, Хоуп посоветовала сделать прививку от гриппа, а также соблюдать режим дня. По ее мнению, восьмичасовой сон помогает организму лучше защищаться от вирусов.

«Это подтверждено исследованием Гарвардского университета. Ученые проверили теорию на мышах и обнаружили, что дозы эстрогена излечили их от бактериальной пневмонии»

, - сообщила Хоуп.

Источник:

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Метки: Дженна Хоуп   болезнь   женщины   мужчины   простуда   температура   
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14  комментариев
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10k
Garpia121 41 минуту назад
Некоторые люди без температуры болеют, плохой ответ иммунной системы, это еще хуже. И это не значит, что они не страдают.
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10k
Пётр 5 минут назад
Так я что-то не понял Daily Mail, британское издание...где, демократия, толерантность...что значит мужчина))) А если я себя представляю слоном, табуреткой или подводной лодкой, я буду чувствовать себя лучше)))????
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26k
Влад 16 минут назад
Женская иммунная система сильнее, согласен. Но при чем тут ощущения боли в горле и суставах? Уровень боли они как сравнивали?
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1k
DrKlizmi Полчаса назад
Чёртовы учёные! Если верить им то моя жена-мужик,никогда бы не подумал. Да и незаметно совсем.
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1k
... 45 минут назад
Скажу за свой организм, с 37'2 до 37'8 лапы поднять не могу, а если больше, голова мутная, но двигаться можно, а так то странность с похмелья давление 120'80, только выхлоп и в висках стучит, но кофе варёный поднимает, правда только на час, потом опять кружку надо. А так то да мужской и женский организм абсолютно разные, у нас кости, волокна мышц разные, но в этом и преимущество выживания нашего вида.
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48k
Максим Т. 59 минут назад
- Девушка, при какой температуре бюллетень дают?
-37,3.
- А у меня 36,6... придётся ещё подержать.
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KlyaksaZ
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