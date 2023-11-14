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«Мужчина - это же очень обременительно»: профессор биологии рассказала, почему сильный пол страдает от того, что дал женщинам образование и равноправие

«Мужчина - это же очень обременительно»: профессор биологии рассказала, почему сильный пол страдает от того, что дал женщинам образование и равноправие

Автор:
14 ноября 2023 16:38
Сообщество : Наука
Метки: Видео   Высшее образование   Мария Ведунова   биология   демография   женщины   мужчины   профессор   различия   
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Споры об этом не утихают ни на минуту. Парадокс в том, что всё больше дам встаёт на сторону мужиков.

Ещё вчера была дискуссия о словах члена Совета Федерации Маргариты Павловой. Она сказала, что высшее образования для девушек не нужно и в чём-то даже вредно. Все бегут в ВУЗы, а рожать некому. А сегодня эстафету подхватила Мария Ведунова - директор института биологии и профессор. Она давала интервью и отвечала на вопросы о различиях мужчин и женщин: не только в физиологии, но и в мышлении и прочих вещах. Для нас это очевидные факты, в некоторых других странах от такого разделения отказываются и считают, что каждый может сам назначать себя мужчиной, женщиной, птицей или кочергой - тут уж как захочется.

Мария считает:

Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование. Женщина жила, у нее не было права голоса, она полностью зависела от мужчины. И вдруг выяснилось, что она может быть не глупее, чем мужчина. А при этом права у нее остаются такие же, как были, когда она полностью зависела от мужчины. Конечно, ей хочется равноправия. Право женщины на образование делает женщину успешной. Когда мы даем женщине образование, мы пускаем в мир новую точку зрения, новые возможности, многозадачность, и это уводит её из семьи.

Потом дама ломанётся получать учёную степень, займёт какую-нибудь важную должность или пойдёт в бизнес. Примерно 8 из 10 таких барышень отложат рождение ребёнка на «когда-нибудь», оно не наступит никогда. Поэтому всё больше женщин начнут топить за чайлдфри и не вступят в брак или серьёзные отношения. Мужик, который раньше был для неё защитником и кормильцем, превращается в просто партнёра, а иногда и в обузу - потому что она может работать и зарабатывать не меньше.

Сначала на демографической воронке это скажется не сильно, затем она сузится всё больше и больше, пока общество не превратится в группу сильно пожилых людей, окружённых приезжими гражданами. Они-то как раз не сильно заморочены на женском равноправии и образовании.

По словам профессора, тут и наступит гибель нашей культуры и цивилизации. Над решением этой проблемы сейчас ломают голову на самом высоком уровне. Но пока его нет.

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Метки: Видео   Высшее образование   Мария Ведунова   биология   демография   женщины   мужчины   профессор   различия   
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17  комментариев
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Илья 2 часа назад
Это проклятые коммунисты виноваты! Дали женщинам право голоса , декретный отпуск и 8 часовой рабочий день.
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3k
Vovan Petroff Полчаса назад
Насчёт приезжих на Европу посмотрите.
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7k
V2.Smirnov Час назад
Это не совсем так. С образованием. У нас есть уникальные раскопки берестяных грамот в Новгороде, которые свидетельствуют, что женская вовлеченность в общественную жизнь, в том числе и грамотность - шли волнами. И давным-давно женщина уже была "тоже человек", имела права, обязанности, писала на той самой бересте записки. А потом всё постепенно покатилось. Я это к чему? К тому, что только образованием - сегодняшняя ситуация не объясняется.
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613
Olldd Час назад
Вопрос решается в 5 сек. Даем исчё Дамам равные обязанности, во всех сферах жизни. И посмотрим, нужно ли им ВО, МО и пр.
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28k
Lehoia Час назад
Мария Валерьевна Ведунова российский учёный-физиолог, доктор биологических наук, профессор, директор института биологии и биомедицины считает, что "Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование."

Это не раздвоение личности часом?
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73
Саша Lehoia Минуту назад
Так она про конкретную, простотв 3-ем лице, почему-то
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1k
Илья Час назад
В не воле не размножаемся .
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
Да глупость это все!
Общество сейчас на таком витке спирали развития, когда выживут действительно умнейшие... как мужчины, так и женщины. Те, кто могут договариваться... те, кто найдет золотую середину между личностным ростом и семейным благополучием, те кто совместит семью и карьеру, кто сбалансирует возможности и потребности.
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Илья 2 часа назад
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