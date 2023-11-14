«Мужчина - это же очень обременительно»: профессор биологии рассказала, почему сильный пол страдает от того, что дал женщинам образование и равноправие

Споры об этом не утихают ни на минуту. Парадокс в том, что всё больше дам встаёт на сторону мужиков.
Ещё вчера была дискуссия о словах члена Совета Федерации Маргариты Павловой. Она сказала, что высшее образования для девушек не нужно и в чём-то даже вредно. Все бегут в ВУЗы, а рожать некому. А сегодня эстафету подхватила Мария Ведунова - директор института биологии и профессор. Она давала интервью и отвечала на вопросы о различиях мужчин и женщин: не только в физиологии, но и в мышлении и прочих вещах. Для нас это очевидные факты, в некоторых других странах от такого разделения отказываются и считают, что каждый может сам назначать себя мужчиной, женщиной, птицей или кочергой - тут уж как захочется.
Мария считает:
Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование. Женщина жила, у нее не было права голоса, она полностью зависела от мужчины. И вдруг выяснилось, что она может быть не глупее, чем мужчина. А при этом права у нее остаются такие же, как были, когда она полностью зависела от мужчины. Конечно, ей хочется равноправия. Право женщины на образование делает женщину успешной. Когда мы даем женщине образование, мы пускаем в мир новую точку зрения, новые возможности, многозадачность, и это уводит её из семьи.
Потом дама ломанётся получать учёную степень, займёт какую-нибудь важную должность или пойдёт в бизнес. Примерно 8 из 10 таких барышень отложат рождение ребёнка на «когда-нибудь», оно не наступит никогда. Поэтому всё больше женщин начнут топить за чайлдфри и не вступят в брак или серьёзные отношения. Мужик, который раньше был для неё защитником и кормильцем, превращается в просто партнёра, а иногда и в обузу - потому что она может работать и зарабатывать не меньше.
Сначала на демографической воронке это скажется не сильно, затем она сузится всё больше и больше, пока общество не превратится в группу сильно пожилых людей, окружённых приезжими гражданами. Они-то как раз не сильно заморочены на женском равноправии и образовании.
По словам профессора, тут и наступит гибель нашей культуры и цивилизации. Над решением этой проблемы сейчас ломают голову на самом высоком уровне. Но пока его нет.
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Это не раздвоение личности часом?
Общество сейчас на таком витке спирали развития, когда выживут действительно умнейшие... как мужчины, так и женщины. Те, кто могут договариваться... те, кто найдет золотую середину между личностным ростом и семейным благополучием, те кто совместит семью и карьеру, кто сбалансирует возможности и потребности.
Так устроен мир и человеческое общество.
Деградировали египтяне, арабы, греки, римляне... список длинный, но во главе всего стоит человек, который обладал лидерскими качествами, умом, силой, в меру честолюбием и имел огромным желанием вершить. Как правило его последователи живут по инерции.