«Мужчина - это же очень обременительно»: профессор биологии рассказала, почему сильный пол страдает от того, что дал женщинам образование и равноправие

Ещё вчера была дискуссия о словах члена Совета Федерации Маргариты Павловой. Она сказала, что высшее образования для девушек не нужно и в чём-то даже вредно. Все бегут в ВУЗы, а рожать некому. А сегодня эстафету подхватила Мария Ведунова - директор института биологии и профессор. Она давала интервью и отвечала на вопросы о различиях мужчин и женщин: не только в физиологии, но и в мышлении и прочих вещах. Для нас это очевидные факты, в некоторых других странах от такого разделения отказываются и считают, что каждый может сам назначать себя мужчиной, женщиной, птицей или кочергой - тут уж как захочется.