Трансформация разводов от Древней Руси до наших дней

Есть мало доподлинной информации, каким образом протекали разводы на Руси до крещения. Известно только, что разводы существовали и даже пришедшее христианство никак не могло этого остановить.

Уже с 11 века руководить семейными проблемами начала Церковь. В "Уставе князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных" есть множество разделов, отданных на церковный суд - и еретичество, и изнасилования, и незаконные любовные связи.

За самовольный развод по инициативе мужа, на него налагался штраф (сумма высчитывалась индивидуально, в зависимости от состоятельности).

Но если пара разводилась по обоюдному согласию, то штраф полагался 6 гривен, если брак был невенчанный и 12, если венчанный. Обычные люди на Руси тогда жили чаще невенчанными - Церковь тогда была лояльна к таким бракам.