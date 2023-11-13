Трансформация разводов от Древней Руси до наших дней

Расставание с когда-то близким, а теперь уже чужим человеком - это то, что неизбежно хотя бы раз переживает каждый. Расстаются и цари, и обычные люди, и литературные герои. В целом, в этом нет ничего ужасного, однако раньше уйти от мужа/жены было намного сложнее, чем на сегодняшний день.
Есть мало доподлинной информации, каким образом протекали разводы на Руси до крещения. Известно только, что разводы существовали и даже пришедшее христианство никак не могло этого остановить.
Уже с 11 века руководить семейными проблемами начала Церковь. В "Уставе князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных" есть множество разделов, отданных на церковный суд - и еретичество, и изнасилования, и незаконные любовные связи.
За самовольный развод по инициативе мужа, на него налагался штраф (сумма высчитывалась индивидуально, в зависимости от состоятельности).
Но если пара разводилась по обоюдному согласию, то штраф полагался 6 гривен, если брак был невенчанный и 12, если венчанный. Обычные люди на Руси тогда жили чаще невенчанными - Церковь тогда была лояльна к таким бракам.
Также нельзя было разводиться, если супруга/супругу постиг "лихой недуг", "долгая болезнь", слепота. С жёнами, уличёнными в колдовстве и зельеварении тоже разводиться никак было нельзя - их надобно было воспитывать. Если муж систематически избивал жену, то это, к сожалению, причиной для развода не являлось.
Муж мог уйти от жены, если она, внезапно, знала о том, что на князя готовят нападение и не сообщила ему об этом. Дозволялось также бросить супругу, если она покушалась на его убийство, изменила ему или воровала.
В Новгородской области женщина могла уйти от мужа, если он был импотентом. Также она могла его оставить, если он начинал красть и её вещи, пропивать их. Но не все регионы были столь лояльны и у женщин обычно права на развод просто не было.
Формальность при разводе существовала, если один из супругов решал постричься в монастырь. Тогда ему выдавали специальную "разводную запись", где оба ставили подписи в том, что согласны.
В начале 18 века, после петровских реформ, начались пертурбации в законодательстве. Процесс с этого момента становится сложнее и развод по взаимному согласию, временно оказывается под запретом. Жена могла уйти от мужа, если обвиняла его в систематическом насилии, но их просто разлучали, а не разводили. То есть мужа по факту не было, но выйти замуж повторно девушка уже не могла.
Также Петр выпустил указ, где было сказано о прекращении брака с тем, кто осуждён на пожизненные каторжные работы. Что было весьма логично, ведь это было то же самое, что гражданская смерть и супруг тогда автоматически становился вдовицей или вдовцом.
Если один из супругов оказывался неспособным к брачной жизни, то это могло стать причиной для развода, но этот факт ещё нужно было доказать, возможно и не один раз.
С 1700 до 1917 год Церковь допускала развод в основном по причине измены одного из супругов. Так как все остальные причины редко считались существенными, то несчастным мужу и жене приходилось следить друг за другом и клеветать.
В 18 веке законный развод был невозможен и низшие сословия пришли к неким "разводным письмам". Юридической силы у них не было, но это было соблюдение приличий в глазах общества. Муж с женой подписывали их и потом могли вступить в новый брак, но он не мог быть признан ни Церковью, ни государством. Но для приятелей и родственников он мог быть вполне себе настоящим. В 1730 году Синод выпустил указ, где практику осудили и даже грозили штрафом для тех священников, оформлявших такие письма для прихожан.
До революции 1917 года количество разводов росло, но всё равно их было очень мало.
В 1840 году, согласно переписи населения, было 198 разводов, в 1880 - 920.
В 1890 - 942 развода.
Церковь, примерно в одно время с советской властью, серьёзно расширила возможности для развода. Когда Октябрьская революция прошла, то был принят серьёзный законодательный акт - декрет "О расторжении брака". Таким образом, данная процедура полностью уходила из под церковной власти и отдавалась местным судам. Теперь, дело о разводе могли завести даже по одностороннему заявлению мужа или жены.
Крестьяне из разных губерний очень плохо отнеслись к данным новшествам, утверждая, что теперь в деревнях все начнут разводиться (читай, теперь уж просто так жену по субботам не поколотишь).
В 1926 году процедуру ещё больше упростили. Теперь, можно было прийти в ЗАГС и в одиночку расторгнуть брак.
Но уже в 1946 году всё снова стало не так просто. Теперь развод оформлялся снова через суд, который мог отказать, даже если и муж, и жена взаимно хотели разойтись. Просьбу о расторжении брака смотрел сначала народный суд, потом принимались какие-то меры к примирению супругов, а уж потом суд второй инстанции уже принимал окончательное решение. Так было на протяжении почти 20 лет, до 1969 года, когда развод снова перестал быть чем-то сложным: можно было прийти в ЗАГС, а наличие в семье несовершеннолетних детей не становилось серьёзным препятствием.
Источник:
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