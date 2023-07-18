FISHKINET
Сообщество Еда 1674 поста • 572 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
17 тортов, которые точно удивили своим дизайном всех гостей торжества

17 тортов, которые точно удивили своим дизайном всех гостей торжества

Автор:
18 июля 2023 08:18
Сообщество : Еда
Метки: Еда   дизайн   идея   кондитер   красота   праздничный торт   сладости   фантазия   
1224
18

Праздничный торт — это неизменный атрибут любого важного торжества. Но иногда хочется украсить праздник каким-то оригинальным тортом, чтобы удивить всех гостей или какого-то дорогого человека персонально (в том случае, если торт и есть подарок).

Мы собрали несколько более чем оригинальных тортов, которые поразят своей задумкой, заставят улыбнуться, недоумённо стукнуть себя по лбу со словами: «Как я сам до этого не додумался?» — а может, даже и напугают.


Тортик для дочери, украшенный её же рисунками

×
×

Торт с Борисом

— Вчера в личку прислали. Так родители поздравили сына, который готовился по моим роликам, с успешной сдачей ЕГЭ!)

— Это и странно, и прикольно одновременно.

Реальный торт пугающей мультяшности

Я подумал, что это фейк, когда впервые увидел фото. Это как оптическая иллюзия. Очень хорошо сделано!

Торт, который сразит наповал. Возможно, буквально

Но почему у него есть рот?

Тортик для тех, кому за 30

Мне на 30 такой настоящий подарили. А могли бы тортик.

Мемный торт

Только для курильщиков

Плотоядная морская звезда

Рыбка

Мой муж хотел на день рождения торт с Ведьмаком

Вы на все 100% справились с заданием. Совершенство!

Торт, который наглядно показывает, как растут наши волосы

Для тех, кто жить не может без энергетиков

Съедобный мотылёк

Для любителей мексиканской кухни

Малыш Йода после тренажёрного зала

В память о ковиде

Слишком реалистично

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   дизайн   идея   кондитер   красота   праздничный торт   сладости   фантазия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
salim777 Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
275
jnkbxybr 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40090



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучше любого Тиндера

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#машина#ДТП#факты#красота#Ynews#полиция#Китай
#в мире#Юмор#история#кино#забавно#шоу бизнес#дети#подборка#негатив#птицы
#животные#интересно#интересное#Россия#знаменитости#фильм#новости#драка#Еда#сарказм
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться