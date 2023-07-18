17 тортов, которые точно удивили своим дизайном всех гостей торжества

Праздничный торт — это неизменный атрибут любого важного торжества. Но иногда хочется украсить праздник каким-то оригинальным тортом, чтобы удивить всех гостей или какого-то дорогого человека персонально (в том случае, если торт и есть подарок).
Мы собрали несколько более чем оригинальных тортов, которые поразят своей задумкой, заставят улыбнуться, недоумённо стукнуть себя по лбу со словами: «Как я сам до этого не додумался?» — а может, даже и напугают.
Тортик для дочери, украшенный её же рисунками
Торт с Борисом
— Вчера в личку прислали. Так родители поздравили сына, который готовился по моим роликам, с успешной сдачей ЕГЭ!)
— Это и странно, и прикольно одновременно.
Реальный торт пугающей мультяшности
Я подумал, что это фейк, когда впервые увидел фото. Это как оптическая иллюзия. Очень хорошо сделано!
Торт, который сразит наповал. Возможно, буквально
Но почему у него есть рот?
Тортик для тех, кому за 30
Мне на 30 такой настоящий подарили. А могли бы тортик.
Мемный торт
Только для курильщиков
Плотоядная морская звезда
Рыбка
Мой муж хотел на день рождения торт с Ведьмаком
Вы на все 100% справились с заданием. Совершенство!
Торт, который наглядно показывает, как растут наши волосы
Для тех, кто жить не может без энергетиков
Съедобный мотылёк
Для любителей мексиканской кухни
Малыш Йода после тренажёрного зала
В память о ковиде
Слишком реалистично
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