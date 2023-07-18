17 тортов, которые точно удивили своим дизайном всех гостей торжества

Мы собрали несколько более чем оригинальных тортов, которые поразят своей задумкой, заставят улыбнуться, недоумённо стукнуть себя по лбу со словами: «Как я сам до этого не додумался?» — а может, даже и напугают.

Тортик для дочери, украшенный её же рисунками