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15 оригинальных строений со всего мира, чьи архитекторы не поскупились на неожиданные решения

15 оригинальных строений со всего мира, чьи архитекторы не поскупились на неожиданные решения

Автор:
29 января 2023 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красота   строения   удивительно   фантазия   фото   
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Наслаждайтесь и, если хотите, гладьте через экран эту красоту.

Немного строительного волшебства вам в ленту! Ведь фотографии оригинальных сооружений — как котики в интернете. Люди их любят, активно лайкают и отправляют своим друзьям и родственникам. Архитектура хоть и не мурлычет, и гифки с ней получаются не слишком-то динамичными, но смотришь на неё и не насмотришься!

Кольцо таунхаусов 18 века в городе Бат, Англия

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Комплекс Tencent Building в городе Чэнду, Китай

Здание национального совета по рыболовству в Индии

Падающий дом архитектора Тана Яманучи, Токио

Храм Шри Шивы Субрамании, город Нанди, Фиджи

Домик в городе Кумбаконам, Индия

Здание, содержащее в себе множество стилей, в городе Ахмедабад, Индия

Жилой комплекс «Волны» в городе Вайле, Дания

Оригинальный закрученный мост через канал Маклсфилд, Англия

Хава-Махал, Джайпур, Индия

Это крыло дворцового комплекса построено в 1799 году. Ровесник Пушкина.


Внутри Собора Святейшего Спасителя в Сан-Сальвадоре

Центральная мечеть Кёльна

Школа в пустынях Джайсалмера, Раджастхан, Индия

Архитектура ботанического сада в городе Медельин, Колумбия

Зал ожидания в международном аэропорте Загреба, Хорватия

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Метки: в мире   красота   строения   удивительно   фантазия   фото   
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