15 оригинальных строений со всего мира, чьи архитекторы не поскупились на неожиданные решения

213
16
Наслаждайтесь и, если хотите, гладьте через экран эту красоту.
Немного строительного волшебства вам в ленту! Ведь фотографии оригинальных сооружений — как котики в интернете. Люди их любят, активно лайкают и отправляют своим друзьям и родственникам. Архитектура хоть и не мурлычет, и гифки с ней получаются не слишком-то динамичными, но смотришь на неё и не насмотришься!
Кольцо таунхаусов 18 века в городе Бат, Англия
×
×
Комплекс Tencent Building в городе Чэнду, Китай
Здание национального совета по рыболовству в Индии
Падающий дом архитектора Тана Яманучи, Токио
Храм Шри Шивы Субрамании, город Нанди, Фиджи
Домик в городе Кумбаконам, Индия
Здание, содержащее в себе множество стилей, в городе Ахмедабад, Индия
Жилой комплекс «Волны» в городе Вайле, Дания
Оригинальный закрученный мост через канал Маклсфилд, Англия
Хава-Махал, Джайпур, Индия
Это крыло дворцового комплекса построено в 1799 году. Ровесник Пушкина.
Внутри Собора Святейшего Спасителя в Сан-Сальвадоре
Центральная мечеть Кёльна
Школа в пустынях Джайсалмера, Раджастхан, Индия
Архитектура ботанического сада в городе Медельин, Колумбия
Зал ожидания в международном аэропорте Загреба, Хорватия
Источник:
Ссылки по теме:
- 18 снимков, доказывающих, что значит истинная сила и мощь матушки-природы
- 3 необычных места, которые являются не тем, чем кажутся на первый взгляд
- Игривые фотографии белых медведей
- Потрясающие «ледяные блины» кружатся на поверхности шотландской реки
- Впечатляющие фотографии кораблей на дне Балтийского моря
Новости партнёров