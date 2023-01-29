15 оригинальных строений со всего мира, чьи архитекторы не поскупились на неожиданные решения

Немного строительного волшебства вам в ленту! Ведь фотографии оригинальных сооружений — как котики в интернете. Люди их любят, активно лайкают и отправляют своим друзьям и родственникам. Архитектура хоть и не мурлычет, и гифки с ней получаются не слишком-то динамичными, но смотришь на неё и не насмотришься!

Кольцо таунхаусов 18 века в городе Бат, Англия