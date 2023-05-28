«Дом с чертовщиной»: в Ратомке мужик соорудил весьма странный дом

Пожалуй, о мрачном доме в Ратомке слышали уже не только на этом, но даже на том свете (если он все-таки существует). Владелец строения, бизнесмен Денис Коробов, шутит: это соседи сделали ему бесплатную рекламу.
Как только здание начало обретать свои мистические очертания в году так 2015-м, некоторые особо впечатлительные жители поселка засуетились: многочисленные письма в госорганы, проверки на соответствие всевозможным нравственным и культурным нормам. Противостояние дошло и до угрозы убийством. Естественно, подобные страсти лишь подогрели интерес к и без того яркому объекту — люди стали активно приезжать в Ратомку, чтобы на него посмотреть. Кто-то даже пытался проникнуть внутрь, из-за чего несколько загребущих рук, торчащих из забора, уже лишились своих пальцев. К счастью, журналистам Onlíner не пришлось выполнять акробатические трюки — Денис любезно согласился провести для нас экскурсию по дому. И вот что мы там увидели.
Чтобы попасть на территорию, нужно протиснуться через портал — по-другому эту хитроумную вращающуюся дверь и не назовешь. По словам хозяина, после этого гости оказываются в фэнтезийном мире (да-да, в детстве мужчина, как и все мы, любил сказки). Его обитатели окружены строительными лесами — рабочий процесс длится почти 10 лет.
— Участок я купил еще в 90-х. На нем стоял совершенно обыкновенный дом. Я начал что-то придумывать, пристраивать… Так и не остановился, — улыбается Денис.
О себе он рассказывает не очень охотно. Занимается бизнесом, причем первый открыл еще в 12 лет — перепродавал после школы мороженое на Комаровке. Спустя годы работал в Шанхае, потом в Москве… Когда понял, что устал от суеты мегаполисов, вернулся в Беларусь.
Владения мужчины кишат разнообразными персонажами. Коттедж обвивает своими щупальцами кто-то наподобие кракена, правда вместо щупалец у него — стволы деревьев. Среди них можно заметить некие сущности — в простонародье их называют бесами или демонами. Но у нашего героя иное видение: он считает их хранителями дома. Кстати, изначально некоторые предназначались для очередного автомобиля Дениса, которые он тоже любит приукрасить. В своей манере, конечно. Одну из своих машин он, например, обклеил стразами (утверждает, что их там миллионы).
— Меня уже все пограничники знают, сотрудники ГАИ. Когда приезжаю в Москву по делам, прохожие постоянно фотографируются. Спрашивают, участвую ли я в каких-то выставках? Зачем, когда я и сам выставка.
Шуты, русалки, змеи… Бизнесмен признается, что образы новых героев появляются в самые неожиданные моменты.
— Читаешь книгу или слушаешь музыку, а может, вообще сидишь за рулем — и что-то стреляет в голову.
На вопрос, дает ли он имена своим детищам, Денис отвечает отрицательно: до такого пока не дошел.
Само трехэтажное здание солидных размеров (конкретных цифр можете не ждать — белорус о приземленном говорить не любит) практически полностью облицовано камнем. Да и внутри его хватает: здесь есть кварц, шунгит, златолит, яшма, змеевик, напоминающий после дождя кожу пресмыкающихся.
— Материалы, от металла и дерева до кожи, часто достаются мне от друзей — за долгие годы в сфере бизнеса я приобрел знакомых, занимающихся производством. Если у них остаются какие-то «отходы», они отдают их мне. Я всех заразил этой темой, теперь они ждут новых идей.
С экстерьером и интерьером тоже помогают товарищи, разделяющие чувство прекрасного (или ужасного, тут уж кому как нравится) Дениса. Причем люди не простые, а в той или иной мере близкие к искусству: художники, скульпторы, резчики по дереву.
— Были люди, которые сами со мной связывались и предлагали свои услуги, но я всем отказывал.
По словам собственника, дом обретет свой конечный вид только через лет 20. Все потому, что практически каждая деталь в нем изготавливается вручную.
— Например, на беседки ушло года три…
Но торопиться белорусу не нужно: у него есть квартира в одной из столичных сталинок, оформленная в стиле «Мастера и Маргариты», а еще дом в Витебске, где он постоянно и проживает.
— Там это уже местная достопримечательность. Да и соседи как-то спокойнее относятся, власти тоже. Мне кажется, там люди более художественно подкованные — не зря это город мастеров.
А мы тем временем перемещаемся в саму обитель то ли зла, то ли добра. Первое, за что цепляется взгляд, — это двери. Все они деревянные, и каждую мастер вырезал примерно два года. Окна тоже непростые — сплошь витражи фаберже. Их собирают из цветных стеклышек, привезенных из Мексики, Бразилии и других экзотических стран. Получаются весьма нетривиальные изображения.
На нижнем уровне находится гараж — автомобилей там пока нет, зато есть агрессивного вида мадам (возможно, у нее был плохой день). Еще тут можно найти подвал с лабиринтом, который, конечно же, будет охранять минотавр. Здесь скрывается самая тривиальная комната — техническое помещение (дом все-таки задумывался как жилой, так что все нужные коммуникации на месте).
Дальше хозяин проводит в комнату 101-й невесты — нас заверили, что цифра верная, так что пересчитывать мы не стали. Все невесты сделаны из гипса, причем некоторые выглядят очень даже натурально. Чуть позже в центре появится большая круглая кровать.
Рядом располагается пиратская комната. Денис говорит, что это будущая детская (шутит он или нет, мы так и не поняли). Все стены и потолок в ней украшены черепами — их тут 5—10 тысяч. В скором времени антураж дополнят щупальца осьминога.
Еще несколько помещений пока материализованы лишь в воображении владельца — театральная комната, комната выбора… Что именно там будет, нам не сказали.
Со второго этажа открывается вид на бассейн — по задумке автора, он будет выглядеть как затонувшая подводная лодка. Без морских тварей, конечно, не обойдется: несколько уже ждут своего часа на самом дне. Кстати, именно в этой части здания стеклянная крыша — смотрится довольно эффектно.
Поднимаемся на третий этаж — туда ведет лестница души. Вместо поручней — очертания душ, летящих на небо. Вот только доберутся туда не все: у самого потолка их отлавливает один весьма колоритный парень.
И вот мы попадаем в логово летучих мышей — чердак, где даже потолок обит кожей (не пугайтесь, она не человеческая). Живности тут много, а еще хватает всякой разной мебели (скамеек, кресел) — жаль, она пока скрыта от посторонних глаз за слоями целлофана.
— Изначально я планировал построить этот дом для себя. Так сказать, оставить после себя какое-то наследие. Мне хорошо и комфортно в таком фантастическом мире. Я не считаю, что в нем есть что-то мрачное — тут все герои улыбаются. Да и вообще бояться нужно не персонажей, а людей.
А ведь и правда: как только строительные работы возобновились, соседи занервничали. Да так, что в 2019 году написали обращение в Администрацию президента — тогда под ним подписались около 40 человек. Они были убеждены, что в Ратомке «возводится мемориальный комплекс нечистой силе», и просили власти «вырвать с корнем поганую рассаду сатанистов». Все дошло до того, что обследовать убежище Дениса приехал художественно-экспертный совет по монументальному декоративному искусству в составе 14 человек. Ничего крамольного не обнаружили.
Однако нескольких активистов это не успокоило, в ход пошли другие средства. Один местный угрожал Коробову ножом, за что был приговорен судом к году исправительных работ. Потом сломал забор, за что на него завели административное дело.
— Месяц назад он же распылил мне в глаза перцовый баллончик. Меня забрали на скорой, дали больничный (подтверждения есть в распоряжении редакции. — Прим. Onlíner). Лечил ожог три недели. Написал заявление в милицию, жду окончания проверки.
Пообщаться с недовольными нам не удалось. Но если у кого-то возникнет желание дать свой комментарий, можно писать на почту daa@onliner.by.
Ну а пока собственность Дениса продолжают регулярно проверять госорганы, к достопримечательности стекается все больше охотников поглазеть на «самый мрачный дом Беларуси».
— Выхожу за ворота с чашкой кофе и вижу группу детей — человек 20. Спрашиваю у одного: «Что вы тут делаете?» А он мне: «Тссс, у нас тут открытый урок». Бывают, конечно, совсем чудные люди. Однажды женщина подъехала на машине — выбежала, стала кланяться и креститься. Я был крайне удивлен.
Все эти паломничества навели бизнесмена на мысль: почему бы не сделать дом открытым для посещений? Проводить мероприятия, творческие вечера, фотосессии… В перспективе здесь можно и магазин с сувенирами обустроить, и небольшое кафе.
— Но для начала нужно закончить все инсталляции во дворе и убрать строительные леса, чтобы люди могли спокойно, без угрозы для здоровья перемещаться по территории. Думаю, это случится уже к следующей весне.
Источник:
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Вот дом с чертовщинкой.
Но, я поддерживаю увлечение. Не лежать целыми днями с пивом на диване, не пучиться в "ящик для дебилов". Уже хорошо. А тут человек творчеством занимается... Творит, значит...
PS: Напомнило дом из фильма "Быстрее чем кролики".