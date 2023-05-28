«Дом с чертовщиной»: в Ратомке мужик соорудил весьма странный дом

Как только здание начало обретать свои мистические очертания в году так 2015-м, некоторые особо впечатлительные жители поселка засуетились: многочисленные письма в госорганы, проверки на соответствие всевозможным нравственным и культурным нормам. Противостояние дошло и до угрозы убийством. Естественно, подобные страсти лишь подогрели интерес к и без того яркому объекту — люди стали активно приезжать в Ратомку, чтобы на него посмотреть. Кто-то даже пытался проникнуть внутрь, из-за чего несколько загребущих рук, торчащих из забора, уже лишились своих пальцев. К счастью, журналистам Onlíner не пришлось выполнять акробатические трюки — Денис любезно согласился провести для нас экскурсию по дому. И вот что мы там увидели.

Чтобы попасть на территорию, нужно протиснуться через портал — по-другому эту хитроумную вращающуюся дверь и не назовешь. По словам хозяина, после этого гости оказываются в фэнтезийном мире (да-да, в детстве мужчина, как и все мы, любил сказки). Его обитатели окружены строительными лесами — рабочий процесс длится почти 10 лет.

— Участок я купил еще в 90-х. На нем стоял совершенно обыкновенный дом. Я начал что-то придумывать, пристраивать… Так и не остановился, — улыбается Денис.