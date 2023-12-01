В Череповце курьера уволили из-за того, что он глухонемой

Его супруга считает, что поводом стали жалобы людей, негативно настроенных к инвалидам.

Написали: «Игорь, очень много жалоб на тебя. Ты уволен». Вот и всё. Пометку я предлагала сделать несколько раз, потому что такое практикуется. Во многих городах есть пометка в приложении :« К вам едет глухой водитель». Но сказали, что нам не до этого, у нас сто-пятьсот работников и как бы нам это не надо. Будь организация поумнее, они сделали бы из этого социально одобряемый хороший пиар.