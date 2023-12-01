В Череповце курьера уволили из-за того, что он глухонемой

Делом уже заинтересовалась прокуратура.
Частично глухонемой Игорь Букетов трудился в конторе, сотрудничающей со службой доставки «Самокат». До этого работал в разных сферах: от грузчика до сотрудника котельной. Потом нанялся курьером. У него есть слуховой аппарат, так что всё слышит, но есть проблемы с дикцией.
Эта особенность мужчины напугала одну из клиенток «Самоката»:
В компании всё-таки вступились за мужчину:
Потом с сотрудником распрощались.
Его супруга считает, что поводом стали жалобы людей, негативно настроенных к инвалидам.
Написали: «Игорь, очень много жалоб на тебя. Ты уволен». Вот и всё. Пометку я предлагала сделать несколько раз, потому что такое практикуется. Во многих городах есть пометка в приложении :« К вам едет глухой водитель». Но сказали, что нам не до этого, у нас сто-пятьсот работников и как бы нам это не надо. Будь организация поумнее, они сделали бы из этого социально одобряемый хороший пиар.
А его бывший сослуживец говорит, что не всё так однозначно - к мужику уже были вопросы по качеству его работы, а недовольство клиентов стало лишь последней каплей.
Дело об увольнении инвалида получило широкий резонанс и дошло до товарищей из органов:
Прокуратура Вологодской области организовала проверку в связи с размещением в средствах массовой информации сведений об увольнении жителя Череповца с ограниченными возможностями слуха из службы доставки.
Подключился и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Он заявил, что предварительных выводов не делает и в ситуации обязательно разберётся. Одна из местных компаний уже предложила мужику работу. Но увольнение всё равно будут расследовать.
Источник:
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Все мы не без греха. А вот оповещения вроде « К вам едет глухой водитель» надо вводить в практику, это уже грех компании.
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Делом уже заинтересовалась прокуратура.
О том и речь