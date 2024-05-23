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Happy Tree Friends на самокате

Happy Tree Friends на самокате

Автор:
23 мая 2024 18:24
Метки: Happy Tree Friends   ПДД   самокат   электросамокат   
570
5

Вполне наглядное пособие почему нужно соблюдать правила безопасного вождения на электросамокатах. И сами здоровее будете, и окружающие не пострадают.

×

Подробнее правила можно почитать здесь. Даже если знаете, лучше повторить и закрепить, лишним точно не будет.

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Метки: Happy Tree Friends   ПДД   самокат   электросамокат   
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5  комментариев
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7k
Трям 5 часов назад
В голове сразу заиграло - тра-ля ля-ля-ля... )))
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219
Boka 2 часа назад
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Андрей Понамарев 4 часа назад
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33k
Владимир 5 часов назад
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Алексей
  • Дата регистрации: 26.02.2014
  • 133 поста (47 в горячем)
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