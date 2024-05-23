Happy Tree Friends на самокате

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Вполне наглядное пособие почему нужно соблюдать правила безопасного вождения на электросамокатах. И сами здоровее будете, и окружающие не пострадают.
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Подробнее правила можно почитать здесь. Даже если знаете, лучше повторить и закрепить, лишним точно не будет.
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