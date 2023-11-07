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35 примеров исключительных неудач на работе

35 примеров исключительных неудач на работе

Автор:
07 ноября 2023 08:25
Сообщество : Юмор
Метки: День   Юмор   люди   неудача   провал   работа   
899
34

У каждого из нас бывают плохие дни. Все идет не так: забываем заехать на заправку, наши любимые вещи рвутся, начальник просит выйти на работу в выходной день. К счастью, есть неплохое средство для облегчения собственных страданий - узнать, что кому-то еще хуже...

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*Вас разыграли


"Они не знали, что я работаю в ночную смену. Они ели и праздновали без меня".


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Метки: День   Юмор   люди   неудача   провал   работа   
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6  комментариев
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13k
Евгений Полчаса назад


Чтоб на вал не накрутило, застегни халат, мутила.
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268
wgw 2 минуты назад
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10k
hairov 21 минуту назад
Пендосовские страданья
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hairov 23 минуты назад
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13k
Евгений Полчаса назад


А камень неплохо попрыгал на машине, "по пути на работу".
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Евгений Полчаса назад


Хоть посмотрел, как выглядит Lion аккумулятор изнутри. А то как не вскрою, они всё время загораются.
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