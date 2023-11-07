35 примеров исключительных неудач на работе

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У каждого из нас бывают плохие дни. Все идет не так: забываем заехать на заправку, наши любимые вещи рвутся, начальник просит выйти на работу в выходной день. К счастью, есть неплохое средство для облегчения собственных страданий - узнать, что кому-то еще хуже...
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5. "Моя компания рассылает сотрудникам, работающим удалённо, новые ноутбуки. Каким-то образом все они достались мне"
9. "Муж 9 месяцев искал работу. Наконец нашёл. Через 5 минут после начала рабочего дня он споткнулся о ковёр и сломал ногу"
10. "В этом году я получил прибавку в $0,25, что абсолютно не соответствует инфляции. А потом я захожу на работу и вижу новую "игрушку" босса"
14. "Работаю на 3 должностях, у меня 20 человек в подчинении, и вот мой новогодний подарок от руководства"
19. "Перчатки, которые я надел перед операцией, имели множество проколов. Оказалось, вся коробка была испорчена"
*Вас разыграли
"Они не знали, что я работаю в ночную смену. Они ели и праздновали без меня".
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Чтоб на вал не накрутило, застегни халат, мутила.
А камень неплохо попрыгал на машине, "по пути на работу".
Хоть посмотрел, как выглядит Lion аккумулятор изнутри. А то как не вскрою, они всё время загораются.