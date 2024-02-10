Пластические хирурги из Беларуси вырастили нос на руке

Настоящих профессионалов вам в ленту.
Мы стали забывать, для чего нужна реальная пластическая хирургия. Это вам не скулы увеличивать и в бюст силикона накачивать, а дарить людям возможность нормально жить после страшных травм.
Началось все с того, что 2 года назад мужчина по имени Виктор решил сходить на рыбалку. Для этого ответственного мероприятия нужны были черви, вот за ними-то он и отправился к заброшенной ферме. Мужчина подошел к амбару, на котором скопилось много снега и крыша не выдержала. Кусок бетона упал на Виктора, удар был такой силы, что полностью изуродовал лицо бедолаги. Он даже проглотил глаз, который позже достали врачи.
Но Виктору очень повезло, он попал к настоящим профессионалам и его лицо потихоньку реконструируют буквально из месива.
Мужчине вернули зрение и вставили челюсть. Для восстановления челюсти были использованы передовые технологии. По данным КТ-снимков была создана трехмерная модель черепа. Кроме того, были проведены сканирование голени и создание индивидуальной титановой пластины на ее основе, а также изготовлен шаблон для восстановления челюсти с использованием малоберцового лоскута.
Для восстановления носа хирурги использовали хрящ из ребра, который поместили в кожный лоскут нужной формы.
Реконструкцией лица занимается группа минских хирургов: Дмитрий Ладутько, Александр Воробьев, Андрей Пекарь, Александра Губичева, Александр Барьяш, Майя Козеко и Дмитрий Руммо.
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Кстати, по поводу глаза не совсем понятно - проглоченный глаз вернули на место и он заработал? Или оставшийся подлатали?
Микрохирургия многое может. Например, допустим, что глаз не успел некротизироваться и перевариться в желудке. допустим, даже мышцы пришили и сосуды. Но сомневаюсь, что зрительный нерв удалось бы сопоставить и пришить.