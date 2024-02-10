Пластические хирурги из Беларуси вырастили нос на руке

Мы стали забывать, для чего нужна реальная пластическая хирургия. Это вам не скулы увеличивать и в бюст силикона накачивать, а дарить людям возможность нормально жить после страшных травм.

Началось все с того, что 2 года назад мужчина по имени Виктор решил сходить на рыбалку. Для этого ответственного мероприятия нужны были черви, вот за ними-то он и отправился к заброшенной ферме. Мужчина подошел к амбару, на котором скопилось много снега и крыша не выдержала. Кусок бетона упал на Виктора, удар был такой силы, что полностью изуродовал лицо бедолаги. Он даже проглотил глаз, который позже достали врачи.