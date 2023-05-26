Владислава Галаган стала популярна в соцсетях, потому что у неё мощное тело и милая внешность. Девушка считает, что именно это стало секретом её популярности в спорте.
Сейчас Владиславе 27 лет. В зале она начала заниматься 11 лет назад. Она активно участвует в соревнованиях и является фитнес-моделью. Девушка хочет, чтобы как можно больше женщин поверило в свои силы, ведь если они хотят заниматься спортом, то нет ничего запретного.
В 2018 году она впервые приняла участие в соревнованиях по бодибилдингу, затем начала снимать обучающие ролики. Её ещё называют Кендалл Дженнер в мире бодибилдинга, потому что внешне она похожа на модель из семейства Кардашьян.
"Я попала в золотую середину, сочетая милое лицо и мускулистое тело. Многие думают, что я просто фотошоплю свои фото - и мышцы ненастоящие. Ведь людям сложно поверить в то, что красивая женщина может интересоваться бодибилдингом", - говорит Владислава.
У Владиславы строгая диета и режим тренировок. Она ходит в зал 6 раз в неделю. То, что начиналось как хобби, сейчас ей приносит хороший доход. Она сотрудничает с онлайн-платформами, снимает видео об армрестлинге.
По словам девушки, она бросает вызов традиционным гендерным ролям, ведь гендерное равенство — это путь к лучшему и светлому будущему.
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