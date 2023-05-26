Сейчас Владиславе 27 лет. В зале она начала заниматься 11 лет назад. Она активно участвует в соревнованиях и является фитнес-моделью. Девушка хочет, чтобы как можно больше женщин поверило в свои силы, ведь если они хотят заниматься спортом, то нет ничего запретного.