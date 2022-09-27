Известные блондинки из мира шоу-бизнеса, которых сложно представить с другим цветом волос

Небольшая подборка популярных блондинок, которые в определённые периоды жизни представали перед публикой с другим цветом волос. Чаще всего смена образа была им к лицу.
Выбор цвета волос напрямую влияет на модный образ человека, который получится в итоге. Об этом правиле из мира моды знают мужчины и женщины, которые стараются следовать современным тенденциям и не отставать от них. Многие знаменитости десятилетиями не изменяют цвету своей шевелюры (особенно, если она была выбрана крайне удачно), чтобы всегда оставаться узнаваемыми, подчёркивая лучшие стороны своей внешности. В результате нам невероятно тяжело представить этих людей даже с другим оттенком причёски, не говоря уже о полной смене цвета.
Актриса Джоди Комер
Джоди Комер регулярно экспериментирует с различными оттенками блонда. Девушка предпочитает именно светлые оттенки и, по всей видимости, больше не планирует возвращаться к тёмным волосам.
Актриса Марго Робби
Актриса Сара Мишель Геллар
Актриса и модель Хайди Клум
Трудно поверить, что известная модель ранее предпочитала тёмные оттенки волос. На первый взгляд кажется, что перед нами находится совсем другой человек.
Певица Кристина Агилера
Агилера всегда привлекала поклонников не только своим голосом, но и эпатажной внешностью. Она отлично справлялась с поставленными задачами, имея любой оттенок волос. Однако уже на протяжении долгих лет Кристина не изменяет своим светлым локонам.
Актриса Риз Уизерспун
Актриса Дженнифер Лоуренс
Певица Гвен Стефани
Актриса Шерон Стоун
Актриса Камерон Диаз
Певица Джессика Симпсон
Актриса Сара Джессика Паркер
Бонус: Актриса Блейк Лайвли сменила образ для фильма
В фильме «Ритм-секция» (вышел в 2020 году) актриса решилась на кардинальные перемены во внешности (пусть это и было сделано при помощи париков). Блейк сменила длинные волосы на короткую тёмную стрижку. Это был достаточно серьёзный эксперимент для Лайвли, ведь ранее она представала перед зрителями в образе типичной блондинки-красавицы. На такое преображение было крайне любопытно взглянуть.
Источник:
АНТИФИШКИ
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