Известные блондинки из мира шоу-бизнеса, которых сложно представить с другим цветом волос

Выбор цвета волос напрямую влияет на модный образ человека, который получится в итоге. Об этом правиле из мира моды знают мужчины и женщины, которые стараются следовать современным тенденциям и не отставать от них. Многие знаменитости десятилетиями не изменяют цвету своей шевелюры (особенно, если она была выбрана крайне удачно), чтобы всегда оставаться узнаваемыми, подчёркивая лучшие стороны своей внешности. В результате нам невероятно тяжело представить этих людей даже с другим оттенком причёски, не говоря уже о полной смене цвета.





Актриса Джоди Комер