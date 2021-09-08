Волнующе и эффектно: как выглядят российские фанатки латекса

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Перед вами пять девушек, которые сходят с ума по вещам из латекса. Да, скорее всего, данная одежда не очень практична и удобна, но красота требует жертв. Итак, перед вами очаровательные амбассадоры латекса в России.
1. Девушка ведет свою инстаграм-страничку под ником Lady An. Она экспериментирует с образами, но латексу не изменяет
У Lady An есть подруга, с которой она часто устраивает латексные фотосесии. P.S. О ней ниже
3. Модель Мария Гаврилова
4. Светлана Жукова
5. Модель под псевдонимом FURFUR. Ее армия подписчиков в Инстаграм насчитывает около 80 тысяч человек
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