14 фото работы мозга, которые показывают, как выглядит то, что происходит у нас в голове

Наш мозг, являясь невероятно сложной системой, каждую секунду совершает множество процессов.
Кто-то считает, что творчество и наука не совместимы, но нейробиолог Грег Данн и физик Брайан Эдвардс с этим совершенно не согласны. Объединившись, учёные сотворили «самый фундаментальный автопортрет из когда-либо созданных», показав очень красивую визуализацию процессов, которые происходят в нашем мозгу каждый день. Это серия снимков фрагментов человеческого мозга, пока они заняты обработкой информации или выполнением своих функций. В процессе работы части мозга были раскрашены вручную с активным использованием сусального золота.
Наш мозг, являясь невероятно сложной системой, каждую секунду совершает множество процессов. Если бы фрагменты нашего мозга во время работы подсвечивались так же, как и на работах Грега Данна и Брайана Эдвардса, только представьте, какая бы яркая цветастая дискотека творилась бы в голове каждого из нас.
Париетальная извилина
Область мозга, где соединяется информация о движении и о том, что мы видим.
Мозжечок
Отвечает за координацию и наше ощущение себя в пространстве.
Моторная и теменная кора
Эти области отвечают за наши ощущения. А ещё управляют движениями глаз, головы и рук.
Мозговой ствол и мозжечок
В ответе за основные функции организма и движение тела.
Варолиев мост
Передаёт информацию из спинного мозга в отделы головного мозга.
Борозда теменной доли мозга
Зрительная кора
То, благодаря чему мы обрабатываем визуальную информацию.
Таламус и базальные ганглии
Отвечают за чувства и принятие решений.
Базальные ганглии
Отвечают за моторику, движение и принятие решений.
Средний мозг
Отвечает за движение глаз, слух, внимание, различные рефлексы и реакцию на раздражители.
Мозг общим кадром
И в золотом цвете
Ещё один кадр базальных ганглий
Деталь мозжечка
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