FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8421 пост • 845 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
14 фото работы мозга, которые показывают, как выглядит то, что происходит у нас в голове

14 фото работы мозга, которые показывают, как выглядит то, что происходит у нас в голове

Автор:
22 июля 2023 10:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: голова   интересно   мозг   познавательно   удивительно   фото   
1290
15

Наш мозг, являясь невероятно сложной системой, каждую секунду совершает множество процессов.

Кто-то считает, что творчество и наука не совместимы, но нейробиолог Грег Данн и физик Брайан Эдвардс с этим совершенно не согласны. Объединившись, учёные сотворили «самый фундаментальный автопортрет из когда-либо созданных», показав очень красивую визуализацию процессов, которые происходят в нашем мозгу каждый день. Это серия снимков фрагментов человеческого мозга, пока они заняты обработкой информации или выполнением своих функций. В процессе работы части мозга были раскрашены вручную с активным использованием сусального золота.

Наш мозг, являясь невероятно сложной системой, каждую секунду совершает множество процессов. Если бы фрагменты нашего мозга во время работы подсвечивались так же, как и на работах Грега Данна и Брайана Эдвардса, только представьте, какая бы яркая цветастая дискотека творилась бы в голове каждого из нас.


Париетальная извилина

×
×

Область мозга, где соединяется информация о движении и о том, что мы видим.


Мозжечок

Отвечает за координацию и наше ощущение себя в пространстве.


Моторная и теменная кора

Эти области отвечают за наши ощущения. А ещё управляют движениями глаз, головы и рук.


Мозговой ствол и мозжечок

В ответе за основные функции организма и движение тела.


Варолиев мост


Передаёт информацию из спинного мозга в отделы головного мозга.


Борозда теменной доли мозга


Зрительная кора

То, благодаря чему мы обрабатываем визуальную информацию.


Таламус и базальные ганглии

Отвечают за чувства и принятие решений.


Базальные ганглии

Отвечают за моторику, движение и принятие решений.


Средний мозг

Отвечает за движение глаз, слух, внимание, различные рефлексы и реакцию на раздражители.


Мозг общим кадром

И в золотом цвете

Ещё один кадр базальных ганглий

Деталь мозжечка 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: голова   интересно   мозг   познавательно   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Patmaz Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
красиво.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бывалый 44 минуты назад
Женский мозг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1328610



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Основательная проверка на прочность новенького смартфона
Основательная проверка на прочность новенького смартфона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куст крыжовника

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#США#полиция#шоу бизнес#Россия#конфликт#ДТП#сарказм
#интересное#история#Прикол#факты#истории#познавательно#фильм#мужчина#кино#СССР
#животные#Юмор#в мире#подборка#Мемы#мир#Германия#барби#нападение#суд
Основательная проверка на прочность новенького смартфона Основательная проверка на прочность новенького смартфона "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться