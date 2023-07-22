14 фото работы мозга, которые показывают, как выглядит то, что происходит у нас в голове

Кто-то считает, что творчество и наука не совместимы, но нейробиолог Грег Данн и физик Брайан Эдвардс с этим совершенно не согласны. Объединившись, учёные сотворили «самый фундаментальный автопортрет из когда-либо созданных», показав очень красивую визуализацию процессов, которые происходят в нашем мозгу каждый день. Это серия снимков фрагментов человеческого мозга, пока они заняты обработкой информации или выполнением своих функций. В процессе работы части мозга были раскрашены вручную с активным использованием сусального золота.

Наш мозг, являясь невероятно сложной системой, каждую секунду совершает множество процессов. Если бы фрагменты нашего мозга во время работы подсвечивались так же, как и на работах Грега Данна и Брайана Эдвардса, только представьте, какая бы яркая цветастая дискотека творилась бы в голове каждого из нас.

Париетальная извилина