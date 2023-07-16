Как выглядит внутри обычная немецкая пригородная электричка

Причем, это касается абсолютно всей страны, от крупных городов до мелких. Ведь сетью железных дорог Германия покрыта настолько густо, что местные электрички запросто можно воспринимать как огромную сеть наземного метро, которая покрывает страну полностью.

В общем, при желании, на электричках можно пересечь Германию из любой точки А в точку Б, с несколькими пересадками, которые быстро составит специальное приложение. И это будет, кстати, довольно быстро: реально сопоставимо c поездкой на машине по тому же маршруту.