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Как выглядит внутри обычная немецкая пригородная электричка

Как выглядит внутри обычная немецкая пригородная электричка

Автор:
16 июля 2023 11:44
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Германия   интересно   познавательно   удивительно   факты   фото   электричка   
2091
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Электрички в Германии — как в России маршрутки: основной транспорт для перемещения на небольшие расстояния, если нет возможности, желания или необходимости ехать на своем автомобиле.

Причем, это касается абсолютно всей страны, от крупных городов до мелких. Ведь сетью железных дорог Германия покрыта настолько густо, что местные электрички запросто можно воспринимать как огромную сеть наземного метро, которая покрывает страну полностью.

В общем, при желании, на электричках можно пересечь Германию из любой точки А в точку Б, с несколькими пересадками, которые быстро составит специальное приложение. И это будет, кстати, довольно быстро: реально сопоставимо c поездкой на машине по тому же маршруту.

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Давайте теперь посмотри внутри на эту электричку, пока будем ехать из Торгау в Дрезден.

В стандартном поезде 5 вагонов, которые соединены бесшовно. То есть при переходе из вагона в вагон проходить через двери, пусть и автоматические, не нужно. Внутри это просто один сплошной длинный вагон.

Сиденья расположены по 2 с каждой стороны, либо навстречу друг друга со столиком между ними, либо обычным способом «по-автобусному».

Столики в вагонах последних серий оборудованы подстаканниками, боксом для мелкого мусора и беспроводной зарядкой для гаджетов.

В двух вагонах из пяти находятся туалеты с просторной площадкой около них для инвалидов-колясочников.

Также позаботились и о велопассажиров, которых в Германии ездит очень немало, особенно в летний период.

Здесь есть специальный расширенный вход для них и специальное место для велосипедов, чтобы они не мешали другим пассажирам.

Кстати, за велосипед нужно доплачивать отдельно. Это около 50% от стоимости билета или месячного абонемента.

Специальные детские места. Но отличаются разве что иной обивкой сидений и рисунками-наклейками на столике и стене рядом.

Туалеты просторные и очень напоминают туалеты в «Ласточках». Оно и понятно, ведь электрички и для ДойчеБан, и для РЖД выпускает Siemens.

Кстати, билеты на электрички в Германии кусаются. Это отнюдь не три копейки, как почему-то ожидаешь от этого вида транспорта.

С другой стороны, если ездишь часто и много, можно купить за 49 евро месячный абонемент и ездить безлимитно вообще на любом общественном транспорте по всей стране, за исключением скоростных поездов ICE.

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Метки: Германия   интересно   познавательно   удивительно   факты   фото   электричка   
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Ашот Углумбеков Час назад
Если бы не упомянули о Германии, я бы подумал что это в России. А зачем автор выложил этот пост? Лучше бы он снял ещё советские электрички в Латвии. Вот, где полный трэш, особенно когда наблюдаешь, как люди, словно какие эквилибристы, корячатся залезая с перона в них.
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1k
Andrey G 2 минуты назад
А что за "немец" завелся на фишках? Ещё и не из Германии и несёт полнейшую чушь.
Во-первых, это поезда. Красный - региональный, белый ICE - скоростной. Где тут электрички?
Фотографии естественно из новейших поездов с красивого ракурса. Шикарный туалет - это туалет для инвалидов, поэтому он такой большой.
Стоянки для великов - ну-ну, они встречаются ну очень прям редко, что можно сказать, что это типично для Германии. Сиденья хорошие, тут не придирёшься. А где плохие? В ластачках не хуже.
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19k
Alush 5 минут назад
И что здесь удивительного? Примерно так же и у нас в поездах пригородного следования. Технически, их электричками не назовешь, так, как ж/д не электрофицированая.
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 минут назад
тут сравнили
Ссылка www.youtube.com
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 минут назад
Ласточка комфорт 1 в 1
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204
Разрушитель твоей мечты 37 минут назад
Был в Великобритании. Там похожие электрички. Я жил в Брайтоне (Хов) и приходилось ездить в Лондон и Портсмут. Большинство вагонов засраны. Иногда прям сильно воняет ссаниной и пролитым пивом. Местами даже пол липкий. Молодежь часто занимает места со столиками и бухает не стесняясь там грязнее всего. Но есть и чистые вагоны, все относительно. Ну, и наша Ласточка (Питер- Выборг) не хуже и там чище.
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18k
Вася 46 минут назад
автор показал регио(нальный) состав (которых не так уж много), а т.н. классические "электрички" это сраные S-Bahn (которых в десять раз больше), с жёсткими сиденьями впритык, без всяких столиков и с самой что ни есть пролетарской публикой, а также пациентами любящими жрать, орать в телефон (на арабском, турецком, суахили итд), бухать, вонять итд.
выглядят эти скотовозки так
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1k
прохожий 47 минут назад
В Калининградской области у нас не хуже ездят
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15k
Majul 57 минут назад
И что? Все МЦД и МЦК подобные электрички, я уж про "Ласточки" молчу. А местами и лучше. Да и регионах РЖД активно заменяет старые составы на новые.
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2k
Kristine Broka Час назад
Сколько ездила по Германии - обычно такие поезда либо сразу с завода, либо из Депо, где их капитально отмывали и вычищали. В реальности они, как правило, размалёваны снаружи и внутри мерзопакостными граффити. От этого всё время ощущение грязи...
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10k
Нико Час назад
Дас ист зергут, а вефиль айне поехать?
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3k
Alex Час назад
Кстати, в "Ласточках" на МЦК в Москве давно уже есть держатели для велосипедов. Утритесь, фашисты.
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3k
Alex Час назад
Ну не хуже нашей "Ласточки". Видимо и у фашистов прогресс идет
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Это она с завода так выглядит. Мигранты из африки разок проедут, да бешенцы с Украины своих графити добавят, и уже из брансбойта будет не отмыть!
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1k
MС Chungachanga Час назад
Невероятно! Путин, уходи!
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16k
Совранский Час назад
не видел бы, что это Германия - решил бы что это обычная Ласточка)
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11k
Летучий Мыш Час назад
За 49 евро билет можно купить только при наличии годового абонемента, вроде. Не для всех эта опция.
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32k
albedo Час назад
У нас в Москве и подмосковье не хуже.
А в чем то даже лучше.
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