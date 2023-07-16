Как выглядит внутри обычная немецкая пригородная электричка

Электрички в Германии — как в России маршрутки: основной транспорт для перемещения на небольшие расстояния, если нет возможности, желания или необходимости ехать на своем автомобиле.
Причем, это касается абсолютно всей страны, от крупных городов до мелких. Ведь сетью железных дорог Германия покрыта настолько густо, что местные электрички запросто можно воспринимать как огромную сеть наземного метро, которая покрывает страну полностью.
В общем, при желании, на электричках можно пересечь Германию из любой точки А в точку Б, с несколькими пересадками, которые быстро составит специальное приложение. И это будет, кстати, довольно быстро: реально сопоставимо c поездкой на машине по тому же маршруту.
Давайте теперь посмотри внутри на эту электричку, пока будем ехать из Торгау в Дрезден.
В стандартном поезде 5 вагонов, которые соединены бесшовно. То есть при переходе из вагона в вагон проходить через двери, пусть и автоматические, не нужно. Внутри это просто один сплошной длинный вагон.
Сиденья расположены по 2 с каждой стороны, либо навстречу друг друга со столиком между ними, либо обычным способом «по-автобусному».
Столики в вагонах последних серий оборудованы подстаканниками, боксом для мелкого мусора и беспроводной зарядкой для гаджетов.
В двух вагонах из пяти находятся туалеты с просторной площадкой около них для инвалидов-колясочников.
Также позаботились и о велопассажиров, которых в Германии ездит очень немало, особенно в летний период.
Здесь есть специальный расширенный вход для них и специальное место для велосипедов, чтобы они не мешали другим пассажирам.
Кстати, за велосипед нужно доплачивать отдельно. Это около 50% от стоимости билета или месячного абонемента.
Специальные детские места. Но отличаются разве что иной обивкой сидений и рисунками-наклейками на столике и стене рядом.
Туалеты просторные и очень напоминают туалеты в «Ласточках». Оно и понятно, ведь электрички и для ДойчеБан, и для РЖД выпускает Siemens.
Кстати, билеты на электрички в Германии кусаются. Это отнюдь не три копейки, как почему-то ожидаешь от этого вида транспорта.
С другой стороны, если ездишь часто и много, можно купить за 49 евро месячный абонемент и ездить безлимитно вообще на любом общественном транспорте по всей стране, за исключением скоростных поездов ICE.
Источник:
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Во-первых, это поезда. Красный - региональный, белый ICE - скоростной. Где тут электрички?
Фотографии естественно из новейших поездов с красивого ракурса. Шикарный туалет - это туалет для инвалидов, поэтому он такой большой.
Стоянки для великов - ну-ну, они встречаются ну очень прям редко, что можно сказать, что это типично для Германии. Сиденья хорошие, тут не придирёшься. А где плохие? В ластачках не хуже.
выглядят эти скотовозки так
А ты цу вельхем цвек интересуешься? )
И система распознавания лиц работает на отлично - найдут в любой точке России за несколько часов.
Не все доброжелательно соображают.
Карму Вам подправил.
Они любят гадить, потому что в их мозгах не укладывается - как это в их понятиях - тупая мокша - много богаче и умнее их, свидомых хлопцев.
Им и в голову не приходит, что в России полно свидомых гастеров, а вот на Украину никто из России не приезжает зарабатывать. Потому что в нищей Украине заработать невозможно.
На Российских предприятиях.
Заместо вора Беглова.
У нас в Москве ЛЮБОЙ пенсионер ездит на электричках бесплатно.
Вообще для ЛЮБОГО пенсионера в Москве транспорт бесплатен.
А в чем то даже лучше.