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Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций

Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций

Автор:
29 ноября 2023 17:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: злые русские   интересное   менталитет   мнение   психолог   русские   фото   
1578
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По мнению психолога, эта злость заложена в нашем менталитете, который формировался столетиями.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" психолог Елена Соловьёва порассуждала о том, почему именно русский народ считают злым. По мнению Соловьёвой, виной всему воспитание, гормональный фон и социокультурная среда.

Для примера Соловьёва привела народы Кавказа, у которых на генном уровне заложена агрессия, такой вот гормональный фон. Если обратить внимание на социокультурную среду, что тут тоже всё понятно становится. Мальчики Кавказа воспитываются в жёстких рамках.

А что не так с русскими? По мнению Соловьёвой, во всём виновато воспитание.

У нас в детях подавляют агрессию. Дети сами по себе как животные довольно-таки агрессивные. Но как мы воспитываем? В самом процессе воспитания инструменты подавления агрессии заложены: драться нельзя, кричать друг на друга нельзя, плакать много нельзя, машинки и игрушки ломать нельзя. А что это такое для ребёнка? Для ребёнка фактически это выход его агрессивным эмоциям, а мы уже в процессе воспитания учим его задерживать в себе эту агрессию, а потом как-то её осознавать и с ней разбираться. Поэтому мы нация сама по себе агрессивная, и это нужно принимать.

Известный психолог, заведующий отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья, кандидатом психологических наук Сергей Ениколопов ранее уже поднимал эту тему. По его мнению, россияне сейчас находятся на "моральном бездорожье".

Одна идеология ушла, а другой у нас нет. И на арену выходят люди с экзистенциальным вакуумом в голове, вследствие чего они становятся легко манипулируемы. Я видел нескольких человек, которые ехали **** (тер. организация, запрещена в России). Но было ощущение, что, если бы за них взялся другой манипулятор, они бы поехали к голодающим детям Африки или еще куда-нибудь.

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Метки: злые русские   интересное   менталитет   мнение   психолог   русские   фото   
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29  комментариев
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38k
Александр Час назад
Ученые назвали русских самой агрессивной нацией. Да идите вы найуй, а то по еплету получите - ответили Русские.
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17k
banzai7 4 минуты назад
Правильно, а ещё нас надо бояться, и да, у нас есть ядрёна бомба.
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12k
Sergey 6 минут назад
Всякие пи.дорасы столетиями пытались оторвать кусок от России, а злые все же русские. Были бы мы злые, после 45-го не было бы такого понятия как Европа. А пока живите и не хрюкайте.
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148
hasek39 Sergey 3 минуты назад
такого понтия могло не быть после заграничного похода 1813-1814, тогда тоже простили
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622
Mauhur 11 минут назад
"цивилизованная" европа и гитлер. Это Русские злые.
"Цивилизованный" Наполеон.Это Русские злые.
Расцвет рабства в англии и сша. Это Русские злые.
Крестовые походы.Это Русские злые.
Вьетнам, Ирак и прочии преступления сша и нато. Это Русские злые.
тут даже комментировать нечего.
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45k
Цыц тут у меня 16 минут назад
А она точно психолог?
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26k
Влад 17 минут назад
Русские агрессивные, но воспитанные и потому не агрессивные. Это же гениально.
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48k
Максим Т. 20 минут назад
Психологиня куева) Иди лучше нацию прозака лечи, они такую хню любят)
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38k
russger 24 минуты назад
Выселить эту пзду в более "мирную" нацию, посмотрим что скажет
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Да, мы Русские очень агрессивные. А все потому что не ЛЫБИМСЯ, не щеримся в 33 зуба, как америкосы. Мы не лицемерим. У нас эмоции, натуральны и мы не стесняемся их демонстрировать. Если лыбимся, то искренне. Если ненавидим, то от все души. Если любим, то навеки!
И вообще, психологов слушать, себя не уважать. Такого напридумывают!..
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12k
harlamov Полчаса назад
Какая-то ерунда.
В России детям внушают, что драться нельзя, кричать друг на друга нельзя, плакать много нельзя, машинки и игрушки ломать нельзя, а в других странах не так что ли? Там дети херачат друг друга и вырастают добренькими?
А как же более древние времена. Там никто за детьми не смотрел и дрались и кричали, но все равно вырастали и целые континенты вырезали.
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506
На хер ЗАПАД! 45 минут назад
Если не будет контролируемой агрессии,то нас сожрут
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126k
parallax 49 минут назад
Ну да, ну да. То-ли дело "мирные" кавказцы, или скромные и тихие "центральноамериканские" латиносы, режущие соплеменников живьём на куски. А ещё "законопослушные" негры в Америке и сердобольные албанцы в Европе.
Если бы не злые русские, на Земле господствовал бы мир и покой.
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34k
БамбарбияКиргуду 56 минут назад
Покемонка,ещё раз такой пасквиль на русских напишешь,я тебя в параллельном мире найду.Ссука.
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27k
pokevon Час назад
Какой несчастный человек этот психолог, с несчастным детством!
Вот в моём детстве было миллион способов выплеснуть агрессию, а уж игрушки ломались только в путь!
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10k
Garpia121 Час назад
"психолог Елена Соловьёва", каждый идиот мнит себя специалистом.
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14k
Александр Час назад
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у "Тишины"!
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей".

Ещё спросите у солдат,
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.

Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",

"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер".

Спроси "Метис" с "Мулатом" как
Попали в русский "Зоопарк",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"

Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.

Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Как "Клюква" русская красна.

Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"
Спросите, нужен русским мир?

И вам ответит "Бородач"
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",
"Подкидыш", "Марья" и " Иван",
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",

И "Бурундук" и "Кипарис",
И "Канарейка" и "Нарцисс",
И "Целина" и "Гиацинт"
И "Мумия" и "Гном" и "Винт",

И "Черноморец" и "Волна",
"Енот", "Кальмар" и "Камбала"
И даже "Аметист" и "Клещ"
Вам объяснят простую вещь.

И вы поймёте мысль мою!
Война нам, русским, по*ую! ©
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3k
kuchipachi Час назад
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1k
... Час назад
А саксы с пиндосами, вообще сама "доброта", что-то я не помню у нас колоний, сколько эти "добренькие" только в 20-21 веке развязали войн?! Проверить бы это ученое на когнитивные способности, и соответствии должности.
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71k
SAndre Час назад
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318
iskra Час назад
Хе.. Оказывается проблема то решается дешево и быстро - надо в детсадах и школах развесить боксерские груши,и пусть выплескивают свою агрессию..
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5k
Григорий Час назад
обезьянки от того дикие что их просто не воспитывают, выбросили на улицу, там стая воспитала. а у психологов кто первый халат одел тот и доктор.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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