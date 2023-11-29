Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций

По мнению психолога, эта злость заложена в нашем менталитете, который формировался столетиями.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" психолог Елена Соловьёва порассуждала о том, почему именно русский народ считают злым. По мнению Соловьёвой, виной всему воспитание, гормональный фон и социокультурная среда.
Для примера Соловьёва привела народы Кавказа, у которых на генном уровне заложена агрессия, такой вот гормональный фон. Если обратить внимание на социокультурную среду, что тут тоже всё понятно становится. Мальчики Кавказа воспитываются в жёстких рамках.
А что не так с русскими? По мнению Соловьёвой, во всём виновато воспитание.
У нас в детях подавляют агрессию. Дети сами по себе как животные довольно-таки агрессивные. Но как мы воспитываем? В самом процессе воспитания инструменты подавления агрессии заложены: драться нельзя, кричать друг на друга нельзя, плакать много нельзя, машинки и игрушки ломать нельзя. А что это такое для ребёнка? Для ребёнка фактически это выход его агрессивным эмоциям, а мы уже в процессе воспитания учим его задерживать в себе эту агрессию, а потом как-то её осознавать и с ней разбираться. Поэтому мы нация сама по себе агрессивная, и это нужно принимать.
Известный психолог, заведующий отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья, кандидатом психологических наук Сергей Ениколопов ранее уже поднимал эту тему. По его мнению, россияне сейчас находятся на "моральном бездорожье".
Одна идеология ушла, а другой у нас нет. И на арену выходят люди с экзистенциальным вакуумом в голове, вследствие чего они становятся легко манипулируемы. Я видел нескольких человек, которые ехали **** (тер. организация, запрещена в России). Но было ощущение, что, если бы за них взялся другой манипулятор, они бы поехали к голодающим детям Африки или еще куда-нибудь.
Источник:
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"Цивилизованный" Наполеон.Это Русские злые.
Расцвет рабства в англии и сша. Это Русские злые.
Крестовые походы.Это Русские злые.
Вьетнам, Ирак и прочии преступления сша и нато. Это Русские злые.
тут даже комментировать нечего.
И вообще, психологов слушать, себя не уважать. Такого напридумывают!..
В России детям внушают, что драться нельзя, кричать друг на друга нельзя, плакать много нельзя, машинки и игрушки ломать нельзя, а в других странах не так что ли? Там дети херачат друг друга и вырастают добренькими?
А как же более древние времена. Там никто за детьми не смотрел и дрались и кричали, но все равно вырастали и целые континенты вырезали.
Если бы не злые русские, на Земле господствовал бы мир и покой.
Вот в моём детстве было миллион способов выплеснуть агрессию, а уж игрушки ломались только в путь!
Спросите вы у "Тишины"!
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей".
Ещё спросите у солдат,
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер".
Спроси "Метис" с "Мулатом" как
Попали в русский "Зоопарк",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Как "Клюква" русская красна.
Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"
Спросите, нужен русским мир?
И вам ответит "Бородач"
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",
"Подкидыш", "Марья" и " Иван",
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",
И "Бурундук" и "Кипарис",
И "Канарейка" и "Нарцисс",
И "Целина" и "Гиацинт"
И "Мумия" и "Гном" и "Винт",
И "Черноморец" и "Волна",
"Енот", "Кальмар" и "Камбала"
И даже "Аметист" и "Клещ"
Вам объяснят простую вещь.
И вы поймёте мысль мою!
Война нам, русским, по*ую! ©