Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций

В эфире радиостанции "Говорит Москва" психолог Елена Соловьёва порассуждала о том, почему именно русский народ считают злым. По мнению Соловьёвой, виной всему воспитание, гормональный фон и социокультурная среда.

Для примера Соловьёва привела народы Кавказа, у которых на генном уровне заложена агрессия, такой вот гормональный фон. Если обратить внимание на социокультурную среду, что тут тоже всё понятно становится. Мальчики Кавказа воспитываются в жёстких рамках.

А что не так с русскими? По мнению Соловьёвой, во всём виновато воспитание.