Мать девочки, показавшей сигнал о помощи во время съёмок, рассказала, что показать его попросили сами журналисты

К тому же, всплыли подробности. Когда несколько лет назад мать лежала в больнице с дочерью, женщина жестоко обращалась с девочкой. Судя по всему, у девочки были причины показать жест о помощи. Но пользователи сети задались вопросом, откуда девочка узнала об этом жесте? Может быть, подсмотрела в интернете, сочли юзеры.