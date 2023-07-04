Мать девочки, показавшей сигнал о помощи во время съёмок, рассказала, что показать его попросили сами журналисты

Совсем недавно мы рассказывали о том, как старшая сестра во время съёмок, улыбаясь на камеру, за спиной сестренки показала жест, принятый во всем мире как сигнал о помощи. В этот момент девочка рассказывала, как сильно любит свою маму.
Программа "Мужское и женское" снимала репортаж о семье, где после развода сложились напряжённое отношения между матерью детей и отчимом. На видео старшая сестра рассказала, как сильно любит маму. Но за спиной младшей сестры девочка показала жест, принятый во всем мире как сигнал о помощи.
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Позже отчим девочек рассказал, что женщина регулярно била детей, а на камеру они говорили о любви к ней исключительно из-за страха. Мужчина передал в Следственный комитет видео, где непутевая мать с силой отталкивает старшую дочь во время ссоры с мужем.
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К тому же, всплыли подробности. Когда несколько лет назад мать лежала в больнице с дочерью, женщина жестоко обращалась с девочкой. Судя по всему, у девочки были причины показать жест о помощи. Но пользователи сети задались вопросом, откуда девочка узнала об этом жесте? Может быть, подсмотрела в интернете, сочли юзеры.
Когда ролик с жестом девочки попал в сеть, мать девочки Кристина Боржова рассказала порталу "Baza", что сотрудница "Первого канала" по имени Мария во время съёмок попросила старшую сестру показать этот жест, если она захочет остановить запись. В итоге сигнал с большим пальцем, который считается жестом о помощи, попал в программу.
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