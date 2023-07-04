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Мать девочки, показавшей сигнал о помощи во время съёмок, рассказала, что показать его попросили сами журналисты

Мать девочки, показавшей сигнал о помощи во время съёмок, рассказала, что показать его попросили сами журналисты

Автор:
04 июля 2023 09:45
Сообщество : Истории
Метки: дети   жест о помощи   интересное   мать   мнение   первый канал   фото   
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Совсем недавно мы рассказывали о том, как старшая сестра во время съёмок, улыбаясь на камеру, за спиной сестренки показала жест, принятый во всем мире как сигнал о помощи. В этот момент девочка рассказывала, как сильно любит свою маму.

Программа "Мужское и женское" снимала репортаж о семье, где после развода сложились напряжённое отношения между матерью детей и отчимом. На видео старшая сестра рассказала, как сильно любит маму. Но за спиной младшей сестры девочка показала жест, принятый во всем мире как сигнал о помощи.

Позже отчим девочек рассказал, что женщина регулярно била детей, а на камеру они говорили о любви к ней исключительно из-за страха. Мужчина передал в Следственный комитет видео, где непутевая мать с силой отталкивает старшую дочь во время ссоры с мужем.

К тому же, всплыли подробности. Когда несколько лет назад мать лежала в больнице с дочерью, женщина жестоко обращалась с девочкой. Судя по всему, у девочки были причины показать жест о помощи. Но пользователи сети задались вопросом, откуда девочка узнала об этом жесте? Может быть, подсмотрела в интернете, сочли юзеры.

Когда ролик с жестом девочки попал в сеть, мать девочки Кристина Боржова рассказала порталу "Baza", что сотрудница "Первого канала" по имени Мария во время съёмок попросила старшую сестру показать этот жест, если она захочет остановить запись. В итоге сигнал с большим пальцем, который считается жестом о помощи, попал в программу.

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Метки: дети   жест о помощи   интересное   мать   мнение   первый канал   фото   
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3  комментария
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389k
Алексей 49 минут назад
так что в итоге то?! ничего ж не понятно стало теперь
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33k
Fat Lynx 5 минут назад
Журнашл*хам нет доверия... Посему как-то так.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
336235



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