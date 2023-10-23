"Феномен успеха мне до сих пор непонятен": Лариса Долина заявила, что не считает Шатунова легендой

На днях в Москве состоялся концерт в память о солисте группы "Ласковый май" Юрии Шатунове. На концерте выступили многие знаменитости, среди которых была Лариса Долина. Несмотря на своё участие (за которое Долиной скорее всего заплатили), артистка не считает достижения вокалиста столь значимыми. Об этом она написала в своём личном блоге.

Разные бывают проекты, но этот для меня был сложным относительно принятия положительного решения — участия. Я долго думала — соглашаться или нет. И все разговоры о том, что у виновника этого мероприятия была нелегкая судьба не имеют никакого отношения к нашей профессии. Феномен успеха мне до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой… Пусть земля будет ему пухом…