"Феномен успеха мне до сих пор непонятен": Лариса Долина заявила, что не считает Шатунова легендой

Долина поделилась своими мыслями о концерте памяти Юрия Шатунова.
На днях в Москве состоялся концерт в память о солисте группы "Ласковый май" Юрии Шатунове. На концерте выступили многие знаменитости, среди которых была Лариса Долина. Несмотря на своё участие (за которое Долиной скорее всего заплатили), артистка не считает достижения вокалиста столь значимыми. Об этом она написала в своём личном блоге.
Разные бывают проекты, но этот для меня был сложным относительно принятия положительного решения — участия. Я долго думала — соглашаться или нет. И все разговоры о том, что у виновника этого мероприятия была нелегкая судьба не имеют никакого отношения к нашей профессии. Феномен успеха мне до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой… Пусть земля будет ему пухом…
Как и следовало ожидать, поклонники Юрия накинулись на Долину.
Ваше высокомерие оттолкнет от вас тех немногих, кто вас еще слушает
Госпожа Долина, вам бы не лопнуть от злости и зависти! Кроме вашей „Погоды в доме“ кто что еще знает? Песни Юры будут жить всегда, что не скажешь о других артистах
Участвовать ради эксперимента в концерте памяти… надменно. Народная любовь — это не профессиональное исполнение, а попадание в душу
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Шатунову, конечно, царствия небесного (чисто по человечески его жалко). Но я еще с детства не понимал успеха ЛМ. Чисто на жалости проект сделали. Вот те же "Технология", "Кармен" тех же лет - вот это была мощь. До сих пор можно переслушать и потанцевать.
С Долиной согласен в общем и целом. Я тоже всегда слушал Юрия и не понимал, чего такого особенного в нем? Такой же оьбычный на фоне других, как те же... ну не знаю... Влад Сташевский или там какой-нибудь Ираклий... Ни голоса, как говорится, "ни запаха, ни вкуса". Просто у Юрия на первых порах был продюсер супер успешный, который сделал себе деньги, сделав из Юрия "звезду", назвав его "звездой"... или нет, даже не так... ЗАСТАВИВ всех считать его "звездой". Ну а когда Юрий "вернулся" в шоу-бизнес спустя много лет, то шел уже по протоптанной дорожке. Сначала старые песни (перепевки) сделали часть дела, потом уже новые по инерции как бы "зашли" тем, кто и без них его обожал. Ну да ладно. Как человека я его все равно уважал и уважаю, никогда не было к нему негаьтива, и прежде всего потому, что он никогда не мнил из себя "звездень". Скорбил с его поклонниками, когда он ушел... всегда жалко, когда человека не стало.
"Кроме вашей Погоды в доме“ кто что еще знает?" - лично я не поклонник ее и даже не любитель. Я вообще не слушаю нашу эстраду. Но граждане, те, у кого есть хоть капля чувства справедливости в душЕ. Не кривите этой самой душой! Тоже справедливости ради... Посмотрите хотя бы "Человека с бульвара Капуцинов"... Там все песни поет она. И это далеко не самый удачный ее проект.
Для кого-то Джон Леннон - легенда, а для кото-то и Костя Ступин - звезда...
Вообще в 90х все держалось на продюсерах. Иногда "папики" платили большие деньги что бы мир знал кого этот "папик" трахает на данный момент. Талант был не частым гостем на ТВ.
ну вот так сложилось что мне 30 лет и долину я не слушал вообще, цоя слушал, сектор газа слушал, ненси слушал, ногу свело слушал, высоцкого, даже Леонида Утёсова слушал! а вот на долину как то было Мееехх...
оно никому не интересно, да и мягко говоря очень не умные высказывания у тебя получаются!
а вот кто аудитория долины я не знаю, для меня она почему то больше с пугачевой както асоциируется или с ротару