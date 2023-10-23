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"Феномен успеха мне до сих пор непонятен": Лариса Долина заявила, что не считает Шатунова легендой

"Феномен успеха мне до сих пор непонятен": Лариса Долина заявила, что не считает Шатунова легендой

Автор:
23 октября 2023 09:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Юрий Шатунов   долина   интересное   концерт памяти   легенда   мнение   фото   
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Долина поделилась своими мыслями о концерте памяти Юрия Шатунова.

На днях в Москве состоялся концерт в память о солисте группы "Ласковый май" Юрии Шатунове. На концерте выступили многие знаменитости, среди которых была Лариса Долина. Несмотря на своё участие (за которое Долиной скорее всего заплатили), артистка не считает достижения вокалиста столь значимыми. Об этом она написала в своём личном блоге.

Разные бывают проекты, но этот для меня был сложным относительно принятия положительного решения — участия. Я долго думала — соглашаться или нет. И все разговоры о том, что у виновника этого мероприятия была нелегкая судьба не имеют никакого отношения к нашей профессии. Феномен успеха мне до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой… Пусть земля будет ему пухом…

Как и следовало ожидать, поклонники Юрия накинулись на Долину.

Ваше высокомерие оттолкнет от вас тех немногих, кто вас еще слушает

Госпожа Долина, вам бы не лопнуть от злости и зависти! Кроме вашей „Погоды в доме“ кто что еще знает? Песни Юры будут жить всегда, что не скажешь о других артистах

Участвовать ради эксперимента в концерте памяти… надменно. Народная любовь — это не профессиональное исполнение, а попадание в душу


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Метки: Концерт   Юрий Шатунов   долина   интересное   концерт памяти   легенда   мнение   фото   
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50  комментариев
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56k
zloykoyot Час назад
А Долина себя охерительной легендой считает? По сравнению с кем и по каким критериям? Думаю, что судить об этом зрителям, не ей. Пусть щёки сдует.
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−7
Паша Андрианов 37 секунд назад
как не легенда,это наше детство и молодость!!!
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14k
Всё – приехали! 12 минут назад
Откровенно – по сему поводу дыхание было и есть абсолютно ровное. В детстве были совсем другие музыкальные приоритеты (так, чтобы не обидеть фанатов – с более насыщенными нотами в композициях). Ничего против проекта "ЛМ" и (в т.ч. и его солистах) не имею, но и первые "хрустальные" воспоминания о своих юных "грёзах первой любви и пр. опыта
" с популярной группой уже погибающего СССР не связываю тоже. Несмотря на то, что шлягеры того времени в памяти внедрены (спасибо всем "утюгам") на уровне подсознания, о Шатунове говорить ничего не буду – просто не знаю, да и шибко не интересно, ностальгии тоже не испытываю. Скажу только, что тема о Юре Ш. "ре-журналистами" уже зашорена до оскомины. Может, уже достаточно создавать эффект бумерангового "надоело"? Кстати, аналогично и ...Долина лично для меня далеко не в авторитете. Вот такая я мимоходная зануда
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8k
Maximvs 14 минут назад
Долина - реально легенда и трудяга. Сходите на Тодда (спектакль на Таганке с её участием). Увидите такой драйв в её исполнении. Просто восхитительно.
Шатунову, конечно, царствия небесного (чисто по человечески его жалко). Но я еще с детства не понимал успеха ЛМ. Чисто на жалости проект сделали. Вот те же "Технология", "Кармен" тех же лет - вот это была мощь. До сих пор можно переслушать и потанцевать.
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644
Шурман 19 минут назад
Следующая статья какая будет ? Долина кормила весь Советский Союз ? Автор собственных методик и тд . Похоже как только про них начинают забывать они сразу голос подают . Вторая Еврейка и ее муж гомик ( комик ) уже из Израиля свалили , как жареным начинает пахнуть так сразу и другие страны можно кинуть .
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17k
Голос Вселенной 19 минут назад
Сейчас, конечно, пальцы вниз полетят стаей. Тем не менее, буду честен.
С Долиной согласен в общем и целом. Я тоже всегда слушал Юрия и не понимал, чего такого особенного в нем? Такой же оьбычный на фоне других, как те же... ну не знаю... Влад Сташевский или там какой-нибудь Ираклий... Ни голоса, как говорится, "ни запаха, ни вкуса". Просто у Юрия на первых порах был продюсер супер успешный, который сделал себе деньги, сделав из Юрия "звезду", назвав его "звездой"... или нет, даже не так... ЗАСТАВИВ всех считать его "звездой". Ну а когда Юрий "вернулся" в шоу-бизнес спустя много лет, то шел уже по протоптанной дорожке. Сначала старые песни (перепевки) сделали часть дела, потом уже новые по инерции как бы "зашли" тем, кто и без них его обожал. Ну да ладно. Как человека я его все равно уважал и уважаю, никогда не было к нему негаьтива, и прежде всего потому, что он никогда не мнил из себя "звездень". Скорбил с его поклонниками, когда он ушел... всегда жалко, когда человека не стало.
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82k
Доктор Джонс 24 минуты назад
Степень легендарности и звездности зависит от потребителя...
Для кого-то Джон Леннон - легенда, а для кото-то и Костя Ступин - звезда...
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9k
krivsan Полчаса назад
не отбирайте мою молодсть,певица [мат]...кая
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805
Куруш Полчаса назад
У Массового лая был отличный продюсерский пиар. Есть масса фильмов как раскручивали группу и самого Юру. Для распространения даже ходили по поездам и бесплатно раздавали кассеты. Сделали все, что бы песни звучали из каждого утюга. А у людей обычно такое понятие: Везде звучит, значит это модно. Хотя вокальные данные у все участников весьма посредственные.
Вообще в 90х все держалось на продюсерах. Иногда "папики" платили большие деньги что бы мир знал кого этот "папик" трахает на данный момент. Талант был не частым гостем на ТВ.
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2
hy wa Полчаса назад
Одинаковы. Говно пчёлы, говно мёд.
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6k
heta Полчаса назад
Ну и дура, раз так считает. Видимо возраст подошел к вайкуле-пугачевскому, маразм вытесняет остатки мозга.
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265
Евгений Полчаса назад
"Вуд ю лайк ту дринк э кап оф ти, мисс?...."
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2k
Алексей Гулевич 36 минут назад
"Я умею подходить к любой песне и спеть её, как чувствую." - это должны говорить люди ....не нравилась никогда ... а тут вот стало ещё яснее что в ней отталкивало
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12k
Copycat 43 минуты назад
а я не считаю Долину легендой) что с того то)

ну вот так сложилось что мне 30 лет и долину я не слушал вообще, цоя слушал, сектор газа слушал, ненси слушал, ногу свело слушал, высоцкого, даже Леонида Утёсова слушал! а вот на долину как то было Мееехх...
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644
Шурман 46 минут назад
Ну да она ведь совершенство , вот раньше когда бухали на рыбалки то сразу включали долину и в запой и слезы и так душевно душу рвет в микрофон . А вот под пугачиху и лионтева так вообще труба дело , хард кор просто отдыхает :)
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3k
RaiJu 48 минут назад
Юра это наша молодость
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809
NIB 49 минут назад
Завистливая бабенка
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26k
ПаганецЪ 50 минут назад
Этот "феномен" стал возможен только потому, что в стране огромное количество дегенератов.
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3k
SmartCat101 55 минут назад
твоё дело песни петь, да сиськами на сцене трясти , а вот мнение свое оставь при себе!
оно никому не интересно, да и мягко говоря очень не умные высказывания у тебя получаются!
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11k
Sapsan 58 минут назад
Лариса Кудельман просто завидует
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16k
куджо Час назад
Долина у меня ассоциируется только с песнями из фильма Координаты смерти...
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