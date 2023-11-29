Блогерша Анастасия Ивлеева взбесила подписчиков, обнажившись у креста

Анастасия Ивлеева решила снова поиздеваться над публикой, выложив на своей странице религиозные фотографии.
Судя по всему, на этих фотографиях Анастасия пыталась казаться желанной. Она сфотографировалась в обтягивающих шортах у алтаря, на котором стоит крест. Для "молитвы" блогерша выбрала не самый подходящий наряд.
Пока одни верующие до глубины души оскорблялись, другие заметили, что обстановка не похожа на православный храм. Скорее всего это алтарь Христа протестантской или католической церкви. Известно, что дом, где проводилась фотосъемка, принадлежал капитану Херонимо де Альяга.
Так или иначе, но пользователи всё же сочли эти фото неуместными. Где это видано, чтобы женщина в церкви устраивала фотосессию с целью выложить её в соцсети. Многие назвали поступок Ивлеевой богохульным.
Ивлеева, ты кем себя возомнила?
В церковь зайти в таком виде? Видимо, с головой не дружит
А в церковь разве можно заходить с голыми ногами, без платка и делать такие фото у креста?
Источник:
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Снимок идиотский, но похоже, православные обиделись больше католиков.
Стулья развёрнуты для фотосъёмки.
Католики и протестанты во время моления не встают на колени, они усаживаются на скамью в церкви. В этом случае на стулья.
Кстати если смотреть снисхождение Благодатного огня, то из России там сразу баб видно. Стоят как дуры, при такой жаре, в юбках до пят и в платках.
Без головного убора на жаре не факт что лучше. На солнцепеке (я не о храме сейчас) недурно бы надеть панаму, а в бане или сауне так и вовсе на голову тоже шапку специальную надевают. Чтобы теплового удара не было.
Удивляет, признаться, что вы не знаете таких банальных вещей.
И да, вы только что уровняли храм Гроба Господня, с банями. Не сыкасно так оскорбить чувства верующих?
Впрочем она вероятно совсем глупая, ей простительно.
какого фига они вообще забыли с такими пуританскими взглядами на ее страничке ? ))
Так она еще и дура!!!