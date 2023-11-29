Блогерша Анастасия Ивлеева взбесила подписчиков, обнажившись у креста

Так или иначе, но пользователи всё же сочли эти фото неуместными. Где это видано, чтобы женщина в церкви устраивала фотосессию с целью выложить её в соцсети. Многие назвали поступок Ивлеевой богохульным.

Ивлеева, ты кем себя возомнила?

В церковь зайти в таком виде? Видимо, с головой не дружит