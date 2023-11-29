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Блогерша Анастасия Ивлеева взбесила подписчиков, обнажившись у креста

Блогерша Анастасия Ивлеева взбесила подписчиков, обнажившись у креста

Автор:
29 ноября 2023 17:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ивлеева   интересно   крест   фото   фотосессия   чувства верующих   шоу бизнес   
3898
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Анастасия Ивлеева решила снова поиздеваться над публикой, выложив на своей странице религиозные фотографии.

Судя по всему, на этих фотографиях Анастасия пыталась казаться желанной. Она сфотографировалась в обтягивающих шортах у алтаря, на котором стоит крест. Для "молитвы" блогерша выбрала не самый подходящий наряд.

Пока одни верующие до глубины души оскорблялись, другие заметили, что обстановка не похожа на православный храм. Скорее всего это алтарь Христа протестантской или католической церкви. Известно, что дом, где проводилась фотосъемка, принадлежал капитану Херонимо де Альяга.

Так или иначе, но пользователи всё же сочли эти фото неуместными. Где это видано, чтобы женщина в церкви устраивала фотосессию с целью выложить её в соцсети. Многие назвали поступок Ивлеевой богохульным.

Ивлеева, ты кем себя возомнила?

В церковь зайти в таком виде? Видимо, с головой не дружит

А в церковь разве можно заходить с голыми ногами, без платка и делать такие фото у креста?


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Метки: ивлеева   интересно   крест   фото   фотосессия   чувства верующих   шоу бизнес   
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39  комментариев
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505
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Кто эта блиадь вообще? Я серьёзно не знаю, кто это
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24
Lopasin Минуту назад
Вообще похер (с)
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17k
a_komolow 8 минут назад
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12k
Krapiv 11 минут назад
нехер на нее подписываться, тогда и бесить не будет
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918
АлоКин 18 минут назад
Я не верующий, поэтому это фото бесит меня только отстойной жопой.
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3k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Это не храм. Это молельная комната в доме вышеупомянотого конкистадора в Перу.
Снимок идиотский, но похоже, православные обиделись больше католиков.
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570
Anatoliy30 Полчаса назад
Она в католической церкви. А там ограничений как в православной нет. Гейропа!
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38k
russger 50 минут назад
А почему оскорблённые верующие смотрят такие фото? И как они их находят?
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47k
Соломей 50 минут назад
дерьмоблогерша решила напомнить о себе и поднять сильно упавший рейтинг просмотров?
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333
Pasha Panfilov 50 минут назад
Странный какой-то храм. Что это за стулья вообще? Если уж встал на колени молиться, так изволь кланяться в пол, а эти перекладины на кой??
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5k
Котэ 54 минуты назад
бедные оскорбляющиеся, перелопачивать сотни гигов в поисках того на что оскорбиться можно... вот зря в дурку инет провели
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7k
Бу Час назад
ЭТО разве не мужик ?
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38k
Алексей Час назад
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13k
Андрей А Час назад
Из недавнего этой "звезды":
Ссылка www.youtube.com
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128k
Игорь Час назад
Не православная обстановка. И есть концессии куда и не так можно. Например, вот арабские христиане бравируют в своей церкви, что так можно.
Кстати если смотреть снисхождение Благодатного огня, то из России там сразу баб видно. Стоят как дуры, при такой жаре, в юбках до пят и в платках.
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333
Pasha Panfilov Игорь 44 минуты назад
Если юбки льняные или хотя бы хлопковые. то в них наоборот прохладней. Нет, юбку я не носил, если чо, но доводилось носить по жаре льняные рубахи.

Без головного убора на жаре не факт что лучше. На солнцепеке (я не о храме сейчас) недурно бы надеть панаму, а в бане или сауне так и вовсе на голову тоже шапку специальную надевают. Чтобы теплового удара не было.

Удивляет, признаться, что вы не знаете таких банальных вещей.
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119
Аврашалом Маркович Час назад
"А в церковь разве можно заходить с голыми ногами, без платка и делать такие фото у креста?" Действительно, что бы на это сказал Иисус Иосифович?
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333
Pasha Panfilov Аврашалом Маркович 40 минут назад
Вероятно, он бы посоветовал не блудить и в блуд не вводить. А то реально непонятно, то ли она молиться пришла, то ли раком, простите, встать собралась. Еще бы в нижнем белье заявилась.
Впрочем она вероятно совсем глупая, ей простительно.
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318
iskra Час назад
Под Марию Магдалину косит?
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36k
Опаньки Час назад
главное обидеться успеть пока не поступило опровержение )

какого фига они вообще забыли с такими пуританскими взглядами на ее страничке ? ))
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5k
Alex Час назад
Тупая п**да
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36k
albedo 2 часа назад
изображатьверующую христианку с голыми ногами и непокрытой головой в Храме Господнем?!
Так она еще и дура!!!
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Мастера заголовка снова в деле... "Обнажившись у креста"...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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