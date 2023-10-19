Какая обстановка внутри домов зарубежных знаменитостей и сколько они стоят

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Знаменитости всегда привлекают внимание, будь то на красных дорожках или на экранах. Однако не менее интересно заглянуть в их жизнь за кулисами, увидеть, как они обустроили свои дома, и что скрывается внутри стен их роскошных апартаментов. Сегодня мы заглянем в парочку домов звёзд, чтобы рассмотреть, как они создают уют внутри своих домов.
1. Двухэтажная квартира в Лондоне вокалиста Sex Pistols Джонни Роттена за почти 2 млн долларов
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2. Фермерский домик Эштона Катчера и Милы Кунис в Калифорнии, ориентировочная цена - 8-14 млн долларов
4. Рэпер G-Eazy купил недвижимость на Голливудских холмах, она обошлась в 1.75 млн долларов
5. У Наоми Кэмпбелл есть родительский дом в Кении на берегу Индийского океана, она его отреставрировала, вложив круглую сумму
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У солиста секс пистолс недавно смотрел они вроде года 2 выступали всего потом разошлись а живет на процент от продажи мерча. (если правильно понял)