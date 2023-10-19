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Какая обстановка внутри домов зарубежных знаменитостей и сколько они стоят

Какая обстановка внутри домов зарубежных знаменитостей и сколько они стоят

Автор:
19 октября 2023 11:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дома звезд   жилье звезд   знаменитости   интересно   фото   шоу бизнес   
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Знаменитости всегда привлекают внимание, будь то на красных дорожках или на экранах. Однако не менее интересно заглянуть в их жизнь за кулисами, увидеть, как они обустроили свои дома, и что скрывается внутри стен их роскошных апартаментов. Сегодня мы заглянем в парочку домов звёзд, чтобы рассмотреть, как они создают уют внутри своих домов.

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Метки: Дома звезд   жилье звезд   знаменитости   интересно   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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30k
Aqueronte 2 часа назад
Джонни Роттен скромно живёт, как и полагается панку на пенсии
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588
Blink 44 секунды назад
А как понять ориентировочная стоимость 2-7, я понимаю сумма 6-7 но такой разбег.
У солиста секс пистолс недавно смотрел они вроде года 2 выступали всего потом разошлись а живет на процент от продажи мерча. (если правильно понял)
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17k
Алекс 51 минуту назад
домик гусского шута.
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Спелая кукурузинка

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