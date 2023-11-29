Режиссёр "Миссис Даутфайр" сохранил 600 км плёнки с импровизациями Робина Уильямса

Фильм вышел на экраны 22 ноября 1993 года. Робин Уильямс сыграл актёра, который после развода с женой маскируется под домработницу, чтобы проводить больше времени со своими детьми. Комедия стала хитом, собрав по всему миру более 441 млн долларов.

В самом начале съёмок Робин обратился к Крису Коламбусу:

"Эй, босс, если ты не против, то я сыграю три-четыре дубля по сценарию, а потом сымпровизирую".

Так и снимали каждую сцену. Сначала шла игра по сценарию, а потом - включалась фантазия Робина.