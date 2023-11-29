Режиссёр "Миссис Даутфайр" сохранил 600 км плёнки с импровизациями Робина Уильямса

За свою карьеру Робин Уильямс сыграл множество комедийных ролей, одна из самых популярных - миссис Даутфайр. Фильм, название которого совпадает с фамилией главного персонажа, изобилует шутками, многие из которых - импровизация. Но то, что зрители видят, - лишь отредактированная версия. После съёмок осталось более 600 километров плёнки с шутками и фееричной игрой Уильямса.
Фильм вышел на экраны 22 ноября 1993 года. Робин Уильямс сыграл актёра, который после развода с женой маскируется под домработницу, чтобы проводить больше времени со своими детьми. Комедия стала хитом, собрав по всему миру более 441 млн долларов.
В самом начале съёмок Робин обратился к Крису Коламбусу:
"Эй, босс, если ты не против, то я сыграю три-четыре дубля по сценарию, а потом сымпровизирую".
Так и снимали каждую сцену. Сначала шла игра по сценарию, а потом - включалась фантазия Робина.
Режиссёр вспоминает:
"Бедная помощница по сценарию. Это было начало 1990-х, она не печатала то, что он говорил. Она писала от руки, а Робин импровизировал каждый дубль. Дошло до того, что он уже не мог вспомнить почти ничего из того, что сказал ранее. Мы шли к ней и спрашивали, но иногда и она не успевала записать. В итоге я задействовал четыре камеры, чтобы не отставать от него..."
Никто не знал, что выдаст Уильямс, поэтому камера должна была уловить реакцию и других актёров. Порой Пирсу Броснану и Салли Филд было сложно держать образ.
В своё время Коламбус предложил Уильямсу снять сиквел комедии, но тот отказался. Спустя много лет актёр снова встретился с режиссёром, чтобы обсудить продолжение. Был написан действительно "сильный сценарий". Робин задал единственный вопрос:
"Босс, мне обязательно в этот раз столько времени проводить в костюме?"
Приступить к съёмкам не успели - Робин ушёл из жизни в 2014 году. Коламбус сохранил более 970 коробок с отснятым материалом, из которого планирует создать документальный фильм и показать всему миру.
"Мы хотим показать процесс работы Робина. В том, как он играл, есть что-то особенное и волшебное, думаю, это действительно интересно".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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а в попугаях я горааааздо длиннееее
Клоун с грустными глазами.
1 минута плёнки = 27,69 метров То есть 600 км = 600 000 метров = 21 668 минут = 361 час - это более 15 суток (2 недели) беспрерывной съёмки.
https://otvet.mail.ru/question/76582657https://otvet.mail.ru/question/76582657
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Автор в заголовке указал: "Режиссёр "Миссис Даутфайр" сохранил 600 км плёнки", а затем пишет в статье: "Коламбус сохранил более 970 коробок с отснятым материалом".
В стандартной коробке 300 метров.
970*300=291 000 метров. ГДЕ 600 КИЛОМЕТРОВ?
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Автор, Вы когда материал весртаете, тщательнее проверяйте данные, чтобы людям голову не морочить.
В 60 км я бы ещё поверил, но не в 361 час неиспользованного материала с импровизацией. Вряд ли какая кинокомпания пойдёт на такое расточительство.