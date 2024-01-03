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Какие музыкальные фильмы стали самыми кассовыми за всю историю кино

Какие музыкальные фильмы стали самыми кассовыми за всю историю кино

Автор:
03 января 2024 09:36
Сообщество : Кино
Метки: Музыка   актер   кино   музыкальные фильмы   прокат   роль   съемка   фильм   
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Мюзикл — особый жанр сценического искусства, который требует от актёра не только умения вживаться в персонажа, но и тронуть зрителя голосом и пластикой движений.

Режиссёр должен продумать всё так, чтобы и музыкальные части, и обычные плавно переплетались друг с другом и смотрелись органично. С появлением кинематографа этот изначально театральный жанр стал активно использоваться в фильмах, и за то время, что он существует на экранах, не так много музыкальных кинокартин приобрело успех.

Мы вновь обращаемся к одному из главных показателей успешности — кассовым сборам, которые являются наглядной иллюстрацией того, сколько людей на самом деле готовы тратить свои деньги ради интересного кино. Смотрите рейтинг самых успешных мюзиклов и музыкальных фильмов за всю историю.

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Сборы: $306,7 млн

Мюзикл был награждён шестью «Оскарами»: за лучший фильм, декорации, костюмы, звук, монтаж и лучшую женскую роль второго плана (Кэтрин Зета-Джонс).

Сборы: $340 млн

Сборы: $349,5 млн

Сборы: $394,7 млн

Сборы: $396 млн

«Лихорадка субботнего вечера» (1977) дала толчок карьере Джона Траволты, но только после «Бриолина» за ним закрепился статус звезды.

Сборы: $442,3 млн

Музыкальная адаптация одноимённого романа Виктора Гюго подарила фильму «Оскар» за звук и монтаж и ещё один «Оскар» — Энн Хэтэуэй за лучшую женскую роль второго плана.

Сборы: $471,9 млн

Мюзикл стал одним из фильмов-рекордсменов по количеству «Оскаров»: 4 награды, которые достались режиссёру (Дэмьен Шазелл), Эмме Стоун, оператору, художнику-постановщику, и 2 награды за музыку и песню. Но он не получил основную премию — за лучший фильм.

Сборы: $474,9 млн

Сборы: $569,6 млн

Сборы: $694,5 млн

Сборы: $910,8 млн

Фильм получил 4 «Оскара»: за лучший звук, монтаж, монтаж звука и за лучшую мужскую роль (Рами Малек).

Сборы: $1,054 млрд

Сборы: $1,266 млрд


Войдёт ли в топ самых кассовых мюзиклов «Вонка», вышедший в этом декабре?

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Метки: Музыка   актер   кино   музыкальные фильмы   прокат   роль   съемка   фильм   
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мемфрид 3 минуты назад


Без слез на это смотреть невозможно
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