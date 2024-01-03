Какие музыкальные фильмы стали самыми кассовыми за всю историю кино

Режиссёр должен продумать всё так, чтобы и музыкальные части, и обычные плавно переплетались друг с другом и смотрелись органично. С появлением кинематографа этот изначально театральный жанр стал активно использоваться в фильмах, и за то время, что он существует на экранах, не так много музыкальных кинокартин приобрело успех.

Мы вновь обращаемся к одному из главных показателей успешности — кассовым сборам, которые являются наглядной иллюстрацией того, сколько людей на самом деле готовы тратить свои деньги ради интересного кино. Смотрите рейтинг самых успешных мюзиклов и музыкальных фильмов за всю историю.