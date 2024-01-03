Какие музыкальные фильмы стали самыми кассовыми за всю историю кино

Мюзикл — особый жанр сценического искусства, который требует от актёра не только умения вживаться в персонажа, но и тронуть зрителя голосом и пластикой движений.
Режиссёр должен продумать всё так, чтобы и музыкальные части, и обычные плавно переплетались друг с другом и смотрелись органично. С появлением кинематографа этот изначально театральный жанр стал активно использоваться в фильмах, и за то время, что он существует на экранах, не так много музыкальных кинокартин приобрело успех.
Мы вновь обращаемся к одному из главных показателей успешности — кассовым сборам, которые являются наглядной иллюстрацией того, сколько людей на самом деле готовы тратить свои деньги ради интересного кино. Смотрите рейтинг самых успешных мюзиклов и музыкальных фильмов за всю историю.
Сборы: $306,7 млн
Мюзикл был награждён шестью «Оскарами»: за лучший фильм, декорации, костюмы, звук, монтаж и лучшую женскую роль второго плана (Кэтрин Зета-Джонс).
Сборы: $340 млн
Сборы: $349,5 млн
Сборы: $394,7 млн
Сборы: $396 млн
«Лихорадка субботнего вечера» (1977) дала толчок карьере Джона Траволты, но только после «Бриолина» за ним закрепился статус звезды.
Сборы: $442,3 млн
Музыкальная адаптация одноимённого романа Виктора Гюго подарила фильму «Оскар» за звук и монтаж и ещё один «Оскар» — Энн Хэтэуэй за лучшую женскую роль второго плана.
Сборы: $471,9 млн
Мюзикл стал одним из фильмов-рекордсменов по количеству «Оскаров»: 4 награды, которые достались режиссёру (Дэмьен Шазелл), Эмме Стоун, оператору, художнику-постановщику, и 2 награды за музыку и песню. Но он не получил основную премию — за лучший фильм.
Сборы: $474,9 млн
Сборы: $569,6 млн
Сборы: $694,5 млн
Сборы: $910,8 млн
Фильм получил 4 «Оскара»: за лучший звук, монтаж, монтаж звука и за лучшую мужскую роль (Рами Малек).
Сборы: $1,054 млрд
Сборы: $1,266 млрд
Войдёт ли в топ самых кассовых мюзиклов «Вонка», вышедший в этом декабре?
Источник:
- 10 лучших фильмов Брендана Фрейзера — актёра, вернувшегося в большую игру
- 22 неизвестных факта о фильме «Человек на луне», самом недооценённом фильме с Джимом Керри
- Как снимали фильм "Шоу Трумана": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме
- 11 захватывающих фильмов, в которых зрителю так и не показали злодея
- 10 самых ненавистных персонажей из сериалов по мнению зрителей
Без слез на это смотреть невозможно