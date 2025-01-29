13 известных актеров, которые сыграли как героя, так и злодея в одном и том же фильме

Для того, чтобы остановить безумного доктора, правительство США размораживает агента Остина Пауэрса, которого заморозили специально для того, чтобы тот смог противостоять главному антагонисту, когда тот вновь вернется на Землю.

В данной ленте Остина Пауэрса и доктора Зло сыграл один и тот же актер - Майк Майерс. Вот только это были далеко не все роли Майка в данной франшизе. Но для того, чтобы зритель не догадался об этом факте, героев загримировали совершенно по-разному. На Остина нацепили пышную шевелюру и очки, тогда как доктора Зло сделали полностью лысым.

Несколько лет спустя зрители увидели два продолжения данной ленты, в которых появилось еще два злодея, которых также сыграл Майк Майерс.

Жан Клод Ван Дамм

Известный актер Жан Клод Ван Дамм также умудрился засветиться в двойной роли. речь идет о фильме "Репликант". Сюжет фильма повествует о детективе Джеке Райли, который всеми силами хочет поймать серийного убийцу Эдварда Гэрротта, но это ему никак не удается. И чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, ученые создают клона убийцы, который должен будет помочь Райли поймать убийцу.