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13 известных актеров, которые сыграли как героя, так и злодея в одном и том же фильме

13 известных актеров, которые сыграли как героя, так и злодея в одном и том же фильме

Автор:
29 января 2025 10:03
Сообщество : Кино
Метки: Герой   актер   злодей   кино   роль   съемка   фильм   
1974
14

Как правило, роли героев и злодее в кино четко распределены между актерами. То есть, один актер играет главного положительного персонажа, тогда как роль главного злодея отходит другому актеру. Но иногда случается и такое, что один и тот же актер играет как героя, так и злодея, причем в одном и том же фильме.

Майк Майерс

Я думаю, что многие из вас смотрели пародийный шпионский фильм "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба". В фильме речь идет о некоем злодее - докторе Зло, который вернулся из космоса спустя несколько десятилетий, чтобы воплотить свои злодейские планы в жизнь.

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Для того, чтобы остановить безумного доктора, правительство США размораживает агента Остина Пауэрса, которого заморозили специально для того, чтобы тот смог противостоять главному антагонисту, когда тот вновь вернется на Землю.

В данной ленте Остина Пауэрса и доктора Зло сыграл один и тот же актер - Майк Майерс. Вот только это были далеко не все роли Майка в данной франшизе. Но для того, чтобы зритель не догадался об этом факте, героев загримировали совершенно по-разному. На Остина нацепили пышную шевелюру и очки, тогда как доктора Зло сделали полностью лысым.

Несколько лет спустя зрители увидели два продолжения данной ленты, в которых появилось еще два злодея, которых также сыграл Майк Майерс.

Жан Клод Ван Дамм

Известный актер Жан Клод Ван Дамм также умудрился засветиться в двойной роли. речь идет о фильме "Репликант". Сюжет фильма повествует о детективе Джеке Райли, который всеми силами хочет поймать серийного убийцу Эдварда Гэрротта, но это ему никак не удается. И чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, ученые создают клона убийцы, который должен будет помочь Райли поймать убийцу.

Здесь, как вы наверняка знаете, роль Эдварда Гэрротта и его клона исполнил Жан Клод Ван Дамм.

Арнольд Шварценеггер

В 1984 году вышел культовый фильм "Терминатор", где Арнольд Шварценеггер сыграл роль робота-убийцы Т-800, который был отправлен в прошлое, дабы убить Сару Коннор, дабы не дать родиться будущему лидеру сопротивления Джону Коннору.

Спустя несколько лет свет увидел фильм "Терминатор 2: Судный день", где Арнольд Шварценеггер сыграл уже хорошего перепрограммированного Т-800, который был отправлен в прошлое самим Джоном Коннором, дабы тот защитил его молодую версию.

Но это два разных фильма, в одном из которых Арни сыграл злодея, в во втором уже героя. И по сути я не должен был запихивать Шварценеггера в данную подборку. Но есть одно НО. В 2015 году вышла пятая часть франшизы под названием "Терминатор: Генезис". Именно там мы могли увидеть одновременно старого, но не бесполезного Терминатора, который вступает в схватку со своей молодой обработанной на компьютере копией из будущего.

Жан Марэ

Знаменитая французская трилогия "Фантомас" с Жаном Марэ и Луи Де Фюнесом в главных ролям стала хитом не только во Франции, но и в СССР. Данная серия фильмов повествует о некоем злодее Фантомасе, который скрывает свое лицо под маской. И лишь отважный журналист Фандор и комичный комиссар Жюв пытаются остановить злодея. Правда, каждый раз злодей ускользает от главных героев.

Я думаю, ни для кого не секрет, что роль журналиста Фандора и самого Фантомаса сыграл один и тот же актер - Жан Марэ. Более того, за все три части франшизы Жан Марэ умудрился сыграть аж 8 персонажей.

Райан Рейнольдс

Известный актер Райан Рейнольдс также умудрился засветиться в роли героя (а точнее антигероя) и злодея. Речь идет о второй части фильма "Дэдпул". Помимо самого Дэдпула Райан Рейнольд сыграл злобного здоровенного мутанта по прозвищу Джаггернаут.

Да, конечно Джаггернаут в данной ленте состоит в основном из компьютерной графики, но именно Райан Рейнольдс выполнял все движения, а также озвучил данного персонажа.

Джон Траволта и Николас Кейдж

В отличие от других фильмов в данной подборке роли героя и злодея в фильме "Без лица" (1997) были четко прописаны. Если героя играл Джон Траволта, то роль главного злодея отошла Николасу Кейджу. И вроде бы данные актеры не вписываются в данный список, но я считаю, что им тут как раз таки самое место.

Дело в том, что по сюжету фильма герой и злодей меняются лицами хирургическим путем. В итоге на протяжении почти всего фильма главный герой вынужден ходить с лицом Николаса Кейджа, тогда как злодей отрывается по полной со своим новым лицом полицейского.

Бенедикт Кэмбербетч

Известный по роли Шерлока Холмса в сериале "Шерлок" актер Бенедикт Кэмбербетч волею судьбы попал в киновселенную "Marvel", сыграв главную роль Стивена Стрейнджа в фильме "Доктор Стрейндж".

По сюжету из-за аварии опытный хирург Стивен Стрейндж получает сильные травмы рук, из-за чего он больше не может оперировать. Узнав про странный орден колдунов, которые могут ему помочь, Стивен отправляется в секретное место. Но вместо того, чтобы вернуться к своей деятельности, Стрейндж становится колдуном и становится на защиту Земли (ну это если кратко).

Ближе к концу фильма Стрейндж сталкивается лицом к лицу с воплощением зла по имени Дармаму. И хотя Дармаму является по сути компьютерной графикой, его играл все тот же Бенедикт Кэмбербетч.

Хью Джекман

Вот уже 24 года Хью Джекман играет одного и того же персонажа - Джеймса Логана по прозвищу Росомаха (вселенная Marvel). Впервые в данной роли он появился еще в 2000 году в фильме "Люди Икс", после чего он появлялся во всех последующих фильмах данной вселенной, а также в спин-оффах и перезапусках.

И несмотря на то, что после фильма "Логан" (2017) Хью Джекман сказал, что больше не появится в роли данного персонажа, в 2024 году все изменилось. Да, в прошлом году вышел фильм "Дэдпул и Росомаха", где Джекман вновь сыграл Росомаху. Правда, это был уже не тот Росомаха, а персонаж из параллельной вселенной.

Но вернемся к фильму "Логан" (2017). Здесь Хью Джекман сыграл уже пожилого Росомаху, который практически лишился своих способностей, как и почти все мутанты, большинство из которых и вовсе погибли.

В итоге Логану, который просто хочет скопить денег, чтобы уехать с профессором Ксавье в уединенное место, приходится заняться защитой девочки, которая мало того, что оказывается мутантом под кодовым названием X-23, так еще и является клоном самого Росомахи.

Ну а на поимку беглых мутантов отправляют специально созданного под этот дело очередного клона Росомахи под кодовым названием X-24, которого сыграл все тот же Хью Джекман. В итоге в конце фильма мы наблюдаем за битвой между двумя Джекманами.

Евгений Леонов

Естественно, я не могу не вспомнить и про отечественный кинематограф. И конечно же речь пойдет о фильме "Джентльмене удачи".

По сюжету вор и душегуб по прозвищу "Доцент", укравший со своей бандой золотой шлем Александра Македонского, сбегает из тюрьмы. И чтобы узнать, куда Доцент спрятал шлем, милиция внедряет в банду Доцента обычного заведующего детским садиком товарища Трошкина, который как две капли воды похож на известного вора-рецидивиста.

Евгению Леонову идеально удалось воплотить образы как товарища Трошкина, так и "Доцента", несмотря на то, что это два совершенно разных персонажа.

Михаил Кокшенов и Виктор Ильичев

В 90-е годы известный актер Михаил Кокшенов активно пробовал себя и в качестве режиссера. Так, например, в 1994 году он выдал комедийный фильм "Русский счет".

По сюжету фильма две семейные пары приезжают на отдых. И как оказалось, мужчины очень сильно похожи на матерых преступников по прозвищам "Шкаф" и "Штопор", из-за чего местная милиция начинает за ними тотальную слежку. Но самое интересное, что в это же самое время реальные преступники со своими молодыми любовницами также приезжают на этот же самый курорт.

На протяжении всего фильма милиция то и дело будет путать преступников с ни в чем неповинными гражданами ,которые просто приехали отдохнуть. Многие, конечно, считают данную ленту отвратительной, хотя мне в детстве этот фильм очень даже неплохо заходил.

К слову, главных героев и главных злодеев сыграли одни и те же актеры - Михаил Кокшенов и Виктор Ильичев.

Виктор Хориняк (тут будет спойлер, так что аккуратнее)

Диснеевский фильм российского производства "Последний богатырь" стал настоящим хитом у нас в стране, благодаря чему он даже оброс двумя сиквелами и отдельным сериалам. Главную роль Ивана в данной франшизе исполнил Виктор Хориняк.

В третьей же части фильма под названием "Последний богатырь 3: Посланник тьмы", за героями будет охотится некий темный посланник. И лишь ближе к концу фильма мы узнаем, что эти самым посланником тьмы был сам Иван, который под действием колдовства не ведал, что творил.

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Метки: Герой   актер   злодей   кино   роль   съемка   фильм   
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17  комментариев
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44k
Андрей Иванов 2 часа назад
Леонов самый крутой
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18k
Вася 5 минут назад
если уж Вандама, то двойной удар больше подходит
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27k
Федор 16 минут назад
А как же Евгений Миронов в сериале Апостол? Петр и Павел Истомины! Мне кстати сериал очень нравится, дорого и сильно снято.
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15k
Б.Касторский 20 минут назад
На самом деле пост следовало начать с Фредерика Матча, который сыграл в кинофильме "Доктор Джекилл и мистер Хайд". Тут же в основном представлен откровенный шлак, от комедий до фантастики или комиксов.
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Юрий Полчаса назад
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volvulus Час назад
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ЦСКА Час назад
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Snezhinka
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