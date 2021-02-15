Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку

В соцсетях распространилась видеозапись с регистратора авто, на которой удалось зафиксировать случай счастливого спасения ребенка в Иркутске.

Андрей Макаров ехал на своем авто по городской дороге в Ленинском районе Иркутска, когда заметил, что стая собак, перебежав улицу, набрасывается на девочку, идущую по обочине. Псы уже вытянули ребенка на дорогу. Мужчина прибавил газу и зацепил пару животных - удар бампером был несильным, но его хватило, чтобы свора, испугавшись, кинулась врассыпную.

Водитель со спутницей тем временем усадили испуганного ребенка в салон авто. Девочка, всхлипывая, рассказала, что очень боится собак. Ребенка довезли до дома. Девочка не пострадала.