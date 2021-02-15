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Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку

Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 08:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Иркутск   бездомные псы   видео   собаки   
1147
6
1
Водитель проезжал мимо, когда заметил неладное и не остался равнодушным.

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Метки: Иркутск   бездомные псы   видео   собаки   
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14  комментариев
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1k
Степан Алкоголик 37 минут назад
Водила красава, а собак на отстрел
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38k
Андрей Бертон 2 минуты назад
Вечная проблема, зоозащитников и простых людей. Все правы и все нет.
Когда зоозащитники начинают кричать и защищать животных. Так и хочется сказать: хорошо, давайте каждую дворцовую собаку закрепил за конкретным зоозащитником, и в случае нападения, с него и спросим.
Достали уже сердобольные бабушки и нерадивых хозяева. Одни прикармливают, другие выкидывают.
Надо как в ЕС, хочешь завести животных, заплати налог и чепируй, а если выкинул на улицу, такой штраф выпишут, что пожалеешь.
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35k
dima423 7 минут назад
Это уже какая то эпидемия... каждый день новое видео про нападение собак... когда уже будет проводится отстрел этих собак специальными службами? достали!
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2k
Хрюн 10 минут назад
Собак жалко. А людей не жалко??? А детей не жалко ??? Может всё таки благополучие общества поставить выше страданий зоозащитников ? Города должны быть безопасны. И городские власти обязаны этим заниматься.
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7k
Андрей Ма-С 13 минут назад
его еще зоощизы не сгрызли за миленького песика???
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4k
Александр Иванов 15 минут назад
Молодец водитель! Я бы тоже так поступил! Зоофилы, пшли вон!
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958
Glebov 20 минут назад
Меня умиляет святая вера собачников в то, что беспризорные псы были выброшены хозяевами. Как им объяснить, что бродячие собаки сами себя воспроизводят? Где в стаях пародистые собаки? Или в головах собачников, дома держат только дворовых?
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5k
Dima Полчаса назад
По законодательству РФ уничтожать бродячих животных нельзя. Отловили, стерилизовали (кастрировали), привили, чипировали и снова в путь.
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35k
dima423 Dima 5 минут назад
значит надо изменить законодательство, и отстреливать...
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764
DeDsmile Dima 3 минуты назад
может к ним ещё воспитателя, повара и нянечку приставить необходимо?
дикое животное, напавшее на человека, должно быть уничтожено
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148
Александр 42 минуты назад
Красавец!!!! А вот чинушам, которые должны регулировать численность бездомных собак - надо нагоняй сделать.
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26k
Антон Александр Полчаса назад
да-да, выразить озабоченность.
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35k
dima423 Александр 5 минут назад
надо этих чинуш скормить этим собакам...
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