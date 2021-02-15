Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку

Водитель проезжал мимо, когда заметил неладное и не остался равнодушным.
Бродячие псы - бич современных городов и деревень. Одичавшие животные сбиваются в стаи и нападают не беспомощных и слабых. Чаще всего пострадавшими оказываются старики и дети.
В соцсетях распространилась видеозапись с регистратора авто, на которой удалось зафиксировать случай счастливого спасения ребенка в Иркутске.
Андрей Макаров ехал на своем авто по городской дороге в Ленинском районе Иркутска, когда заметил, что стая собак, перебежав улицу, набрасывается на девочку, идущую по обочине. Псы уже вытянули ребенка на дорогу. Мужчина прибавил газу и зацепил пару животных - удар бампером был несильным, но его хватило, чтобы свора, испугавшись, кинулась врассыпную.
Водитель со спутницей тем временем усадили испуганного ребенка в салон авто. Девочка, всхлипывая, рассказала, что очень боится собак. Ребенка довезли до дома. Девочка не пострадала.
Андрей Макаров ехал на своем авто по городской дороге в Ленинском районе Иркутска, когда заметил, что стая собак, перебежав улицу, набрасывается на девочку, идущую по обочине. Псы уже вытянули ребенка на дорогу. Мужчина прибавил газу и зацепил пару животных - удар бампером был несильным, но его хватило, чтобы свора, испугавшись, кинулась врассыпную.
Водитель со спутницей тем временем усадили испуганного ребенка в салон авто. Девочка, всхлипывая, рассказала, что очень боится собак. Ребенка довезли до дома. Девочка не пострадала.
А по факту нападения на ребенка бездомных животных Следственный Комитет города начал проверку по статье «Халатность». - В рамках проверки следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - цитирует СК Приангарья СМИ.
На авторегистраторе сбиты настройки.
Судя по реакции в соцсетях, похожие проблемы есть во многих городах. Вот только решать их радикально с современными законами не получается. Впрочем, среди интернет-пользователей нашлись защитники животных, посетовавших на то, что водитель использовал слишком радикальные методы для спасения ребенка. Хотя ситуация, прямо скажем, не располагала к сантиментам.
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Метки: Иркутск бездомные псы видео собаки
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Когда зоозащитники начинают кричать и защищать животных. Так и хочется сказать: хорошо, давайте каждую дворцовую собаку закрепил за конкретным зоозащитником, и в случае нападения, с него и спросим.
Достали уже сердобольные бабушки и нерадивых хозяева. Одни прикармливают, другие выкидывают.
Надо как в ЕС, хочешь завести животных, заплати налог и чепируй, а если выкинул на улицу, такой штраф выпишут, что пожалеешь.
дикое животное, напавшее на человека, должно быть уничтожено