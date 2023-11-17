"Он падает!": в сети появились кадры начала обрушения подъезда пятиэтажки в Астрахани

Висящие над обрушившимися подъездами камеры зафиксировали первые минуты трагедии.
Вчера, 16 ноября, рухнули два подъезда жилого дома в Астрахани. В сети появилось видео с камер наблюдения.
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На кадрах - момент эвакуации жильцов сотрудниками МЧС. Судя по видео, здание уже начало частично разрушаться, в воздухе - пыль и мелкие обломки. Спасатели спешно выводят людей из подъездов.
Жильцы выбегают в домашней одежде: в шортах, халатах. Времени на сборы у многих просто не было.
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По рассказам местных жителей, тревогу забили, когда увидели трещину на стене и странный треск.
Один из местных жителей вышел во двор, чтобы посмотреть, что творится. Так трещина на доме выглядела за полчаса до обрушения. Слышен даже характерный треск.
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Сразу после этого позвонили в 112 , и люди стали выходить из подъезда. Прибывшие на место спасатели помогли эвакуироваться всем, кроме 84-летней бабушки, жившей на последнем, пятом этаже дома. Она не успела выйти из подъезда, и её тело позже было обнаружено на месте трагедии.
Эвакуацию успели провести за полчаса. Как сообщил губернатор области Игорь Бабушкин, в 17.57 (16.57 мск.) в ЦУКС МЧС поступила информация о трещине в стене здания, а уже в 18.27 (17.27 мск) произошло обрушение части жилого пятиэтажного дома. Если бы не своевременная помощь спасателей и реакция жильцов, под завалами могли бы остаться множество людей. Всего из дома эвакуировано 213 человек, из них 37 детей.
Что касается причин обрушения, версию взрыва бытового газа сразу же отмели.
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Региональный СК придерживается версии перепланировки квартиры, в результате которой были снесены несущие конструкции, и дом 1962 года постройки не выдержал.
Жители Астрахани отнеслись к этому поспешному выводу с изрядной долей скепсиса. Местные паблики в ВК переполнены комментариями, в которых астраханцы рассказывают о состоянии этого ( и других похожих домов) и делятся своими умозаключениями.
Состояние этого жилья давно оставляло желать лучшего. Жильцы дома неоднократно жаловались на подтекающую канализацию - кстати, бич многих астраханских домов. Износ канализационной системы колоссальный, и "Астрводоканал" не справляется с ремонтом. Воду откачивают, но на нормальный ремонт труб денег нет.
В доме никогда не проводили капитального ремонта. Латали крышу и немного "подшаманивали" фасад, но это и всё. Поэтому версия о перепланировке при изрядном износе самого здания для местных жителей выглядит попыткой переложить ответственность на жильцов вместо тщательной проверки.
Как сообщают местные СМИ, завалы будут разобраны в течение суток. Эвакуированным предоставят временное жилье. Пока же люди экстренно размещены в трёх школах города.
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Тем временем, появилось сообщение, что под завалами дома людей нет, продолжается разбор обрушившихся подъездов. Ранее считавшиеся пропавшими без вести в квартире не проживали, на момент обрушения она была пустой. В Астрахани введён региональный режим ЧС.
По факту обрушения дома и гибели человека было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.
UPD. Эта трагедия может стать не единственной в Астрахани. Местные жители бьют тревогу из-за разрушенной бетонной перегородки в другом доме. Об этой ЧС писали местные СМИ некоторое время назад. А потом, когда шумиха в прессе затихла, все вернулось на круги своя. Жители этого дома надеются, что теперь и до них дойдёт очередь.
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"появились кадры обрушения подъезда" - где эти кадры? ГДЕ?!?