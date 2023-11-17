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"Он падает!": в сети появились кадры начала обрушения подъезда пятиэтажки в Астрахани

"Он падает!": в сети появились кадры начала обрушения подъезда пятиэтажки в Астрахани

Автор:
17 ноября 2023 10:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Астрахань   Видео   обрушение дома   подъезд   реакция соцсетей   следствие   эвакуация жильцов   
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Висящие над обрушившимися подъездами камеры зафиксировали первые минуты трагедии.

Вчера, 16 ноября, рухнули два подъезда жилого дома в Астрахани. В сети появилось видео с камер наблюдения.


На кадрах - момент эвакуации жильцов сотрудниками МЧС. Судя по видео, здание уже начало частично разрушаться, в воздухе - пыль и мелкие обломки. Спасатели спешно выводят людей из подъездов.


Жильцы выбегают в домашней одежде: в шортах, халатах. Времени на сборы у многих просто не было.

По рассказам местных жителей, тревогу забили, когда увидели трещину на стене и странный треск.


Один из местных жителей вышел во двор, чтобы посмотреть, что творится. Так трещина на доме выглядела за полчаса до обрушения. Слышен даже характерный треск.



Сразу после этого позвонили в 112 , и люди стали выходить из подъезда. Прибывшие на место спасатели помогли эвакуироваться всем, кроме 84-летней бабушки, жившей на последнем, пятом этаже дома. Она не успела выйти из подъезда, и её тело позже было обнаружено на месте трагедии.


Эвакуацию успели провести за полчаса. Как сообщил губернатор области Игорь Бабушкин, в 17.57 (16.57 мск.) в ЦУКС МЧС поступила информация о трещине в стене здания, а уже в 18.27 (17.27 мск) произошло обрушение части жилого пятиэтажного дома. Если бы не своевременная помощь спасателей и реакция жильцов, под завалами могли бы остаться множество людей. Всего из дома эвакуировано 213 человек, из них 37 детей.


Что касается причин обрушения, версию взрыва бытового газа сразу же отмели.


Региональный СК придерживается версии перепланировки квартиры, в результате которой были снесены несущие конструкции, и дом 1962 года постройки не выдержал.


Жители Астрахани отнеслись к этому поспешному выводу с изрядной долей скепсиса. Местные паблики в ВК переполнены комментариями, в которых астраханцы рассказывают о состоянии этого ( и других похожих домов) и делятся своими умозаключениями.


Состояние этого жилья давно оставляло желать лучшего. Жильцы дома неоднократно жаловались на подтекающую канализацию - кстати, бич многих астраханских домов. Износ канализационной системы колоссальный, и "Астрводоканал" не справляется с ремонтом. Воду откачивают, но на нормальный ремонт труб денег нет.


В доме никогда не проводили капитального ремонта. Латали крышу и немного "подшаманивали" фасад, но это и всё. Поэтому версия о перепланировке при изрядном износе самого здания для местных жителей выглядит попыткой переложить ответственность на жильцов вместо тщательной проверки.


Как сообщают местные СМИ, завалы будут разобраны в течение суток. Эвакуированным предоставят временное жилье. Пока же люди экстренно размещены в трёх школах города.



Тем временем, появилось сообщение, что под завалами дома людей нет, продолжается разбор обрушившихся подъездов. Ранее считавшиеся пропавшими без вести в квартире не проживали, на момент обрушения она была пустой. В Астрахани введён региональный режим ЧС.


По факту обрушения дома и гибели человека было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.


UPD. Эта трагедия может стать не единственной в Астрахани. Местные жители бьют тревогу из-за разрушенной бетонной перегородки в другом доме. Об этой ЧС писали местные СМИ некоторое время назад. А потом, когда шумиха в прессе затихла, все вернулось на круги своя. Жители этого дома надеются, что теперь и до них дойдёт очередь.


Источник:

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Метки: Астрахань   Видео   обрушение дома   подъезд   реакция соцсетей   следствие   эвакуация жильцов   
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20  комментариев
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385
Konst 2 часа назад
Сразу вспоминается фильм "Дурак"! Интересно, мы когда-нибудь доживём до того времени, когда заворовавшиеся чинуши начнут реально выполнять свои обязанности, а не только пилить бюджет и строить себе виллы(сомневаюсь!)
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25k
Михаил Сметанкин 10 минут назад
Да уж...
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736
cdzpm 20 минут назад
МЧСникам отдельная благодарность!
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1k
lafonten 24 минуты назад
Реновацию нужно проводить в России, а не в Масквабаде...
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9k
Mr TPAKTOPA 37 минут назад
Заголовок громкий, содержание - не отвчечает заголовку.
"появились кадры обрушения подъезда" - где эти кадры? ГДЕ?!?
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9k
Ysik Час назад
Диагональные трещины от окна до окна, разрушение только части здания, видимый уклон фасада, все это свидетельствует о просадке части фундамента. Чтобы сделать заключение о причине такого типа разрушения, необходимо провести визуальное обследование по ГОСТ 31937-2011, инструментальное обследование, геологию, шурфы откопать и только тогда будет понятно что точно произошло, минимум 2 недели. Но 95% таких проблем не возникают одномоментно, развитие повреждений идет постепенно, трескаются подоконники, просаживается отмостка, диагональные трещины по углам здания и т.д.
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162
Феличита Ysik Час назад
ну так пусть делают, кто им не давал?
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3k
xbrat 2 часа назад
Что-то прям фильм "Дурак" напомнило...
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162
Феличита xbrat Час назад
а там объяснено почему бабушку не вывели?
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8
Patiot Феличита 51 минуту назад
Насколько я помню, в фильме вообще никого не вывели.
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