"Он падает!": в сети появились кадры начала обрушения подъезда пятиэтажки в Астрахани

На кадрах - момент эвакуации жильцов сотрудниками МЧС. Судя по видео, здание уже начало частично разрушаться, в воздухе - пыль и мелкие обломки. Спасатели спешно выводят людей из подъездов.





Жильцы выбегают в домашней одежде: в шортах, халатах. Времени на сборы у многих просто не было.