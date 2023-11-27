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"Выбросила дырявые трусы мужа - он неделю со мной не разговаривал": жёны рассказали, как мужчины относятся к вещам

"Выбросила дырявые трусы мужа - он неделю со мной не разговаривал": жёны рассказали, как мужчины относятся к вещам

Автор:
27 ноября 2023 16:30
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   жена и муж   история   муж и вещи   одежда   ситуация   трусы мужа   
2859
14

Наталья Королёва опубликовала ролик, на котором показывает, что выбрасывает дырявые трусы мужа. Оказалось, что она не одна такая. Девушки в комментариях начали делиться своими историями.

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Метки: Прикол   жена и муж   история   муж и вещи   одежда   ситуация   трусы мужа   
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20  комментариев
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37k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Моя раз все вещи мои перешерстила... Сказала - завтра пойдём, всё новое купишь ! Милые девушки! Мы не вы. Нам примерочной без штанов сидеть и ждать, пока вы там новые нам тоннами приносите не в радость! )))
ПС и чем плохи были мои старые джинсы...?
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34k
Snork Snorkoff Минуту назад
Зато от вашего "нечего надеть" все шкафы ломятся.
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38k
russger 16 минут назад
А моя втихаря трикошки мои выбросила. Там одна дырочка была, нет зашить, она их выкинула. Ну дырка и дырка, я же только дома в них хожу, пойди найди такие же, заипёшься по магазинам лазить. У баб нет сердца -_-
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37k
Алексей 18 минут назад
совсем обалдели - НА СВЯТО ПОКУШАЮТСЯ...
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55k
Мойша 42 минуты назад
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1k
D12735 43 минуты назад
Он всё заметил. Просто он мудрый

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55k
Мойша 46 минут назад
Комментарий к фото
И что?. У меня жена выкинула "басолапки" типа сандалет, купленные в 9 классе. 20 лет вспоминаю....
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6k
TirAn 48 минут назад
Привычка - втора натура. Кроме того экономия.
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1k
Сергей 49 минут назад
Главная армейская пословица: "Инициатива трахает инициатора"
Бить по рукам баб, которые лезут со своими, ВСЕГДА ИДИОТСКИМИ инициативами в мужской гардероб. Потому-что у мужика немного шмоток и у каждой есть неповторимый бэкграунд.
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55k
Мойша 50 минут назад
Комментарий к фото
Ну, мужики - не женщины. Есть, и ладно.
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55k
Мойша 51 минуту назад
Комментарий к фото
Ну нравиться... Хочу, и буду.
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55k
Мойша 52 минуты назад
Комментарий к фото
Таки конэшно... Родненькая...
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55k
Мойша 53 минуты назад
Комментарий к фото
Так любимые, привычные...
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150
Boka 53 минуты назад
Я на машине отвожу подальше, в другой район))
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2k
petia Час назад
Блин глаза чуть не лопнули.
Большая часть вообще русский язык не изучали в школе.
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631
Павел Кузнецов Час назад
Дело не в выбрасывании вещей, а в НЕСОГЛАСОВАННОМ выбрасывании (использовании) личных вещей. Я бы посмотрел как эти ляди верещали, если их трусы уехали бы в автомобиль стекла и фары протирать.
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28k
Егор 2 часа назад
Отвез на стройку мешок с ветошью. В последний момент жена сунула туда тещины домашние штаны, всем надоевшие, но нежно любимые тещей, когда-то бывшие писком моды. На следующее утро на шлагбауме меня ждал таджик в фиолетовых штанах с алыми розами. И еще месяц на стройке то тут, то там мелькали знакомые цветные пятна на разных таджиках-разнорабочих.
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289
ruslan d 2 часа назад
Где вы таких куркулей находите ?
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Спелая кукурузинка

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