"Выбросила дырявые трусы мужа - он неделю со мной не разговаривал": жёны рассказали, как мужчины относятся к вещам

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Наталья Королёва опубликовала ролик, на котором показывает, что выбрасывает дырявые трусы мужа. Оказалось, что она не одна такая. Девушки в комментариях начали делиться своими историями.
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ПС и чем плохи были мои старые джинсы...?
Бить по рукам баб, которые лезут со своими, ВСЕГДА ИДИОТСКИМИ инициативами в мужской гардероб. Потому-что у мужика немного шмоток и у каждой есть неповторимый бэкграунд.
Большая часть вообще русский язык не изучали в школе.