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Мама собрала ребёнка к 1 сентября - и пользователи осудили её за стоимость вещей

Мама собрала ребёнка к 1 сентября - и пользователи осудили её за стоимость вещей

Автор:
18 июля 2023 14:04
Сообщество : Истории
Метки: Школьная форма   в первый класс   в школу   из твиттера   история   одеть ребенка в школу   подготовка в 1 сентября   ситуация   
4578
9

Кто-то уже начинает готовиться к учебному году и закупается вещами. Готовы к небольшому разносу?

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Люди в основном писали, что это слишком, потому что ребёнка можно одеть и дешевле. Девушка начала объясняться, почему предпочитает не самые бюджетные варианты:


"Я купила ребенку костюм за 13, а не за 8 которые я нашла дешевле, потому что так у меня есть уверенность, что он прослужит ему год и не покроется катышками через 2 месяца...".

В итоге мальчику купили: 2 костюма (на выход и повседневный), 3 рубашки, жилетка, галстук и ремень кожаный. Только из натуральных тканей.


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Метки: Школьная форма   в первый класс   в школу   из твиттера   история   одеть ребенка в школу   подготовка в 1 сентября   ситуация   
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61  комментарий
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3k
Lexx 3 часа назад
2490р. за сраный ремень? Тогда не удивительно. А с более дешёвым ремнём штаны спадут? Не фиг понты колотить, а потом ныть про "дорого".
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4k
Chev Chelios 9 минут назад
Я не понял, люди до сих пор не знают, что все по разному зарабатывают? Плюс, по регионам разные ценники. В Мск 38 тр - это в нормальном (не в крутом) рестике в пятницу 4 человека хорошо посидят, а в каком-нибудь Улан-Уде наверное месяц жить можно.
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57k
Опиум для народа 22 минуты назад
Вообще-то это личное дело каждого - сколько тратить СВОИХ денег на СВОЕГО ребенка. Или она эти деньги из бюджета сп"здила? А то любят тут некоторые оправдывать чинуш и попов что типа не надо считать чужие деньги, а тут накинулись...
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14k
net 36 минут назад
Интересно возмущение людей. Можно найти дешевле… Можно но найти это время. Найти ремень+ найти ботинки+ найти, найти….. , а кататься чтобы найти это тоже расходы. Кому-то время дороже сэкономленых 5-10тыс рублей.
Можно уложиться в ноль поидее. За дверь выставил и дал задачу справиться с добычей ресурсов самостоятельно)))
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337
Критерий Коши 52 минуты назад
Не понимаю осуждения. Каждый затаривается в меру своих возможностей. Если для одной семьи потратить на шмотки для ребенка 38к не сильно ударит по карману, то для другой это может быть месячная зп. А цены на рынке шмоток всегда высокодисперсны (по крайней мере в крупных городах), на любой вкус и кошелёк - выбирай что нравится и что можешь себе позволить.
Но стоит понимать, что для растущего ребенка покупать сильно качественные вещи смысла не имеет - он очень быстро вырастет из них, через пол года-год надо покупать новые
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3k
Константин Час назад
Привет взрослый ценник - это раза в 2-3 дешевле. Стоимость детских вещей меня всегда удивляла.
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3k
Daimos Час назад
Она бы собрала дешевле, если её бюджет был меньше.
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673
Звёздный князь 2 часа назад
Какая разница какой костюм купишь ребёнку: за 13 тыс. или за 8 тыс.?
Первое, что нужно помнить при покупке, что это - РЕБЁНОК и всё зависит от его аккуратности и дисциплины.
Если ребёнок раздолбай и неряха, то пусть костюм хоть от Armani за 30 000 будет, он умудрится его изгадить за неделю, если не меньше.
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29k
Aqueronte 2 часа назад
Раздражают люди, лезущие в чужой карман, ну начни зарабатывать не 50 тысяч а 150, и тогда на ребенка потратить 40к не будет проблемой.
Не можешь заработать, так это к тебе претензии а не к тому кто может и стремится.
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Поделилась в твитере.
Ну а чего она, собственно ожидала?
У нас народ хлебом не корми, дай другого поосуждать.
Все же себя святыми-правильными считают
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199
Посейдон 2 часа назад
Если могут себе позволить могут хоть Бугатти купить 6-летнему отпрыску, если живут не по средствам - идиоты.
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1k
Николай 2 часа назад
Кароче. Я на какое то время назад (лет может 8-9) потерял способность покупать качественные вещи. Вообще интерес пропал.
Покупал кроссовки по 2500, футболки по 500 и куртки по 3000.
И знаете, что? Я привык к тому, что эта вся хрень разваливается за сезон, а если и не разваливается то выглядит как дерьмо. Года полтора назад мне подарили кросы за 15р. Так вот, они до сих пор выглядят почти как новые.
Купил куртку за 9р больше года назад. Она до сих пор почти как новая. Причем у меня осенняя куртка та же, что и весенняя и зимняя заодно.
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1k
Алексей 2 часа назад
Это так странно, выявлять общепринятую сумму на школьные затраты)) у каждого свои вкусы, разные дети, разные принципы выбора, конечно сейчас все дороже, чем было когда-то, но что поделать? Главное чтоб бюджет позволял
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1k
DDM 2 часа назад
Бабушки к первому классу подарили портфель. Болит спина у ребёнка с ним. Неплохой на вид, но вот такая проблема. Цена в пределах трёх тысяч. Купил немецкий Coocazoo - вопрос со спиной снят. Но это уже в два раза дороже.

При этом истерику женщины не понимаю. На ребёнка уходит не больше 10 тысяч - факт. Просто это в месяц, а в год выходит 120 тысяч. Так что ты его собрала в школу за 38 тысяч, и он до нового года одет. Может, чего-то и на весь год хватит, ремня того же, например.
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1k
Злодей 2 часа назад
Буду собирать в первый класс в этом году. Пока из того,что мне сообщила жена, брюки нужного цвета и среднего качества стоят 2200. Надо минимум двое. Рубашка думаю не меньше полутора будет стоить - нужно штуки 3. А, ещё школьную парту смотрели. Минимум 10 за вариант ниже среднего, но не самое днище.
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1k
Бывалый 2 часа назад
Я пенсионер. Шмотки не покупаю , примерно, 6-8 лет. Шкафы забиты всяким барахлом, которое мне в ближайшие годы не сносить. В гробу я итак буду выглядеть совсем неплохо. Правда, на какой-то час-два.
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260
София 2 часа назад
Города разные, цены тоже. Ну и запросы.
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5k
Наталья 2 часа назад
в прошлом году - 32 - первый класс (канцелярка, обувь, одежда, рюкзак). В этом году уже - 15 (школьная одежда, канцелярка. пока без обуви, без верхней одежды) Рюкзак с прошлого года - Берлинго
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8k
Гнев Укупника 2 часа назад
Школьный рюкзак Лую Витон надеюсь )
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381
Дима Новосельский 2 часа назад
Особенно умиляет, как с гордостью отказался платить за охрану, только чур когда его ребёнку, беспрепятственно вошедший урод, прострелит голову или изнасилует в полицию не обращаться...
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4k
Шилов 2 часа назад
90-е годы. Встречаются два "новых русских". Один другому:
- Гля, какой я галстук в Париже купил! Штуку двести баксов отдал!
- Дурак ты - вон за углом такие же по две штуке продают!
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