Мама собрала ребёнка к 1 сентября - и пользователи осудили её за стоимость вещей

Люди в основном писали, что это слишком, потому что ребёнка можно одеть и дешевле. Девушка начала объясняться, почему предпочитает не самые бюджетные варианты:





"Я купила ребенку костюм за 13, а не за 8 которые я нашла дешевле, потому что так у меня есть уверенность, что он прослужит ему год и не покроется катышками через 2 месяца...".

В итоге мальчику купили: 2 костюма (на выход и повседневный), 3 рубашки, жилетка, галстук и ремень кожаный. Только из натуральных тканей.



