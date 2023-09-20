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Случайные решения, навсегда изменившие историю

Случайные решения, навсегда изменившие историю

Автор:
20 сентября 2023 10:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   история   мир   решение   ситуация   факт   
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Каждый из нас, оглядываясь на свою жизнь, хотя бы раз задавался вопросом: "А что, если бы?". Всегда есть вероятность, что ваша жизнь могла сложиться иначе, если бы вы пошли наперекор интуиции - как в лучшую, так и в худшую сторону. История полна примеров, когда решения принимались в последний момент и приводили к неожиданным последствиям.

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14 апреля 1865 года в театре Форда сторонник южан Джон Уилкс Бут проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову из пистолета. А если мы скажем вам, что этой смерти можно было избежать, если бы не решение, принятое в последнюю минуту?

Первоначально Линкольн собирался посетить спектакль "Наш американский кузен" вместе со своей женой, Улиссом Грантом и супругой генерала. Однако Джулия Грант невзлюбила Мэри Линкольн и не захотела ехать. В итоге семья Грантов отправилась в Нью-Джерси к детям.

Президент не отказался от планов, в том числе и потому, что его ждала публика.


Мартин Лютер Кинг-младший произнес свою самую известную речь "У меня есть мечта" во время Марша на Вашингтон 28 августа 1963 года. Он выступил у Мемориала Линкольну перед толпой из более чем 250 тыс. человек. Это был важнейший момент Американского движения за гражданские права.

Проповедник не планировал произносить фразу "У меня есть мечта". И только когда госпел-певица Махалия Джексон крикнула: "Расскажи им о мечте, Мартин", он произнес эти знаменитые слова.


28 июня 1914 года Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франца Фердинанда. Это событие лишь усилило напряженность в Европе, что привело к началу Первой мировой войны.

Утром 28 июня Принцип и еще пять заговорщиков расположились вдоль маршрута, по которому эрцгерцог и его супруга должны были проехать в Сараеве. Примерно в 10:10 утра один из них бросил гранату в машину Фердинанда, но, увидев ее, водитель прибавил скорость, и взрывчатка сдетонировала под автомобилем, ехавшим позади них.

Потерпев неудачу, Принцип отправился в деликатесную лавку, и, к его удивлению, у подъезда остановилась машина эрцгерцога. Фердинанд с женой ехали в больницу навестить пострадавших от взрыва, но их шофер свернул не туда. Принцип выхватил пистолет и убил супругов.


Соединенные Штаты разработали множество планов убийства Фиделя Кастро. Эти планы варьировались от рациональных до безумных. Один из них заключался в том, чтобы отравить его любимое мороженое, другой - послать привлекательную женщину, которая соблазнила бы политика и убила.

Однако все пошло не совсем так, как планировалось. Для выполнения задания ЦРУ выбрало Мариту Лоренц. Она отправилась на Кубу с ядом, но, встретившись с Кастро и переспав с ним, не смогла отравить его. Кастро дал ей пистолет, чтобы она его убила, но она не решилась сделать выстрел.


Дата 3 февраля 1959 года известна как "День, когда умерла музыка". Музыканты Бадди Холли, Ричи Валенс и Биг Боппер погибли в авиакатастрофе в штате Айова. У них была возможность поехать на автобусе, но они решили лететь самолетом. Некоторые утверждают, что Холли арендовал чартерный самолет, чтобы побыстрее достичь следующего места в гастрольном графике. Но есть и другая версия: музыканты долгое время находились в пути, и Холли, как сообщается, хотел поскорее постирать свою одежду.


Вечером 26 сентября 1983 года Станислав Петров, подполковник советских сил противовоздушной обороны, заступил на дежурство в командном пункте системы предупреждения ракетного нападения "Серпухов-15". В 0:15 система сообщила о запуске межконтинентальных баллистических ракет с американской базы. Согласно уставу, Петров должен был немедленно сообщить о поступившем сигнале руководству, а за докладом последовал бы приказ об ответном запуске. Петров знал, что в случае настоящей атаки со стороны США ракеты должны были быть запущены с нескольких баз. Полагая, что это ложная тревога, офицер ничего не предпринял. К всеобщему счастью, он оказался прав и спас мир от ядерной катастрофы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   история   мир   решение   ситуация   факт   
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34k
ACU900 Час назад
28 сентября 1918 года, за полтора месяца до окончания Первой мировой войны, Тэнди лежал в окопе. И вдруг на линию его огня вышел усталый немецкий солдат. Тот был ранен, еле-еле шел. Можно сказать, вспоминая Венедикта Ерофеева, даже не шел, а "влёкся". И когда немец заметил наведенный на него ствол, он даже не попытался поднять в ответ свою винтовку. Генри Тэнди подумал-подумал, и стрелять не стал, опустил оружие. Немец кивнул в знак благодарности и поковылял дальше в сторону своих позиций.
Этим немецким солдатом был ефрейтор Адольф Гитлер.
Вернее Шикльгрубер, и даже не немец, а австриец. Впрочем, в исторической ретроспективе это не так уж и важно...
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13k
Проктолог-иллюзионист Полчаса назад
Забавно, история при полном спокойствии констатирует тот факт, что США планировали убийство лидера другой страны и даже приводили эти планы в действие.
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35k
Dobry vojak Svejk 51 минуту назад
"14 апреля 1865 года в театре Форда сторонник южан Джон Уилкс Бут проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову из пистолета. А если мы скажем вам, что этой смерти можно было избежать, если бы не решение, принятое в последнюю минуту?..."
---
Нихрена на понял. Какое решение было принято в последнюю минуту? Линкольн собирался на этот спектакль. Гранд отказался, но Линкольн всё равно пошёл. Что изменилось то, автор ???
Хрень полная
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723
Илья Час назад
Соединенные Штаты разработали несколько планов убийства Фиделя Кастро. Покушений могло быть как минимум 600. 600 это не несколько
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Fuchsia

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