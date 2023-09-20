Случайные решения, навсегда изменившие историю

14 апреля 1865 года в театре Форда сторонник южан Джон Уилкс Бут проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову из пистолета. А если мы скажем вам, что этой смерти можно было избежать, если бы не решение, принятое в последнюю минуту?

Первоначально Линкольн собирался посетить спектакль "Наш американский кузен" вместе со своей женой, Улиссом Грантом и супругой генерала. Однако Джулия Грант невзлюбила Мэри Линкольн и не захотела ехать. В итоге семья Грантов отправилась в Нью-Джерси к детям.

Президент не отказался от планов, в том числе и потому, что его ждала публика.