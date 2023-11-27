Убеждённые карниворцы Андерсоны и последствия их выбора

Война между убеждёнными вегетарианцами и мясоедами вечна. И каждая из сторон пытается убедить противоположную, что именно их выбор единственно правильный и разумный.
Но если у нерадикальных вегетарианцев рацион всё же может включать молочные продукты, яйца и даже рыбу, то у мясоедов в последнее время стала популярной карнивор-диета. Она предполагает употребление исключительно пищи животного происхождения. И, опять же, одни карниворцы могут есть пресловутые молоко и его производные, яйца и рыбу, а другие отдают предпочтение только мясу. Как семейство Андерсон, которое начало экспериментировать с диетами из-за проблем со здоровьем. Во что же вылились в итоге эксперименты?
В 1998 году жене Джо Андерсона Шарлин был поставлен диагноз болезнь Лайма. Недугу сопутствовал целый букет других проблем: постоянная слабость, невозможность сконцентрироваться, рефлюкс, головные боли, экзема, остеохондроз, миопия, избыточный вес. Ни традиционная, ни альтернативная медицина не помогали.
Опытным путём супруги выяснили, что без последствий для состояния могут употреблять в пищу красное мясо. Джо в молодости увлекался бодибилдингом и немного разбирался в белковых диетах. Постепенно супруги отказались от курятины, баранины и рыбы, а также других белковых немясных продуктов. И обнаружили, что состояние Шарлин стало улучшаться. Ушёл лишний вес, добавились силы, появилась энергия. Отступила усталость. Восстановился цикл. Женщина даже от очков и линз отказалась за ненадобностью.
С этого момента единственной пищей, которую употребляли супруги и которой кормили сыновей Чарли и Джорджа, стала говядина. В основном рибай – часть с толстого края спинно-рёберной части туши. Пока мальчики были маленькими, родители не препятствовали их попыткам пробовать и другую пищу. Но дети неизменно возвращались к обычному рациону.
Говядина без соли и специй – такова цена здоровья и отличного самочувствия по мнению Андерсонов. Женщина съедает в день от 500 до 900 граммов поджаренной говядины, а её муж – от 1 до 1,3 кг. Чета карниворцев пошла дальше. Шарлин отказалась от стандартных средств гигиены. Голову моет дважды в неделю прохладной водой. Не использует мыло и крем. Женщина уверена, что правильное питание способствует выделению оптимального количества жира, который делает волосы плотными и густыми, а кожу – ухоженной, напитанной и защищённой.
Дезодоранты и зубные пасты в семье тоже не в чести. Супругов всё устраивает. Джо утверждает, что кожа его жены благоухает миндалём и цитрусами. Мнение окружающих по этому поводу неизвестно. Впрочем, им никто и не интересовался.
Диета хищников, конечно, вызывает вопросы касаемо сбалансированности и долгосрочной устойчивости. Но выглядят Андерсоны неплохо.
Рискнули бы попробовать такую диету? Или она чревата ещё большим усугублением проблем со здоровьем и появлением новых?
Источник:
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Помницца в начале 90-х подобные средства были в ходу. Помогали от... и на три листа мелким шрифтом. Т.е. от всего чего смогли вспомнить.
Ну а то что потом случаются побочки в виде:
Шарлин отказалась от стандартных средств гигиены. Голову моет дважды в неделю прохладной водой. Не использует мыло и крем.... делает волосы плотными и густыми, а кожу – ухоженной, напитанной и защищённой. Дезодоранты и зубные пасты в семье тоже не в чести. Супругов всё устраивает.
Это такие мелочи по сравнению с лечением народными средствами...
Но без клетчатки один хрен нельзя.
но вот эти перегибы, что не используют дезики и зубную пасту... Ну и , конечно, как не рассказать об этом всем вокруг