Убеждённые карниворцы Андерсоны и последствия их выбора

В 1998 году жене Джо Андерсона Шарлин был поставлен диагноз болезнь Лайма. Недугу сопутствовал целый букет других проблем: постоянная слабость, невозможность сконцентрироваться, рефлюкс, головные боли, экзема, остеохондроз, миопия, избыточный вес. Ни традиционная, ни альтернативная медицина не помогали.

Опытным путём супруги выяснили, что без последствий для состояния могут употреблять в пищу красное мясо. Джо в молодости увлекался бодибилдингом и немного разбирался в белковых диетах. Постепенно супруги отказались от курятины, баранины и рыбы, а также других белковых немясных продуктов. И обнаружили, что состояние Шарлин стало улучшаться. Ушёл лишний вес, добавились силы, появилась энергия. Отступила усталость. Восстановился цикл. Женщина даже от очков и линз отказалась за ненадобностью.