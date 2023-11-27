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Убеждённые карниворцы Андерсоны и последствия их выбора

Убеждённые карниворцы Андерсоны и последствия их выбора

Автор:
27 ноября 2023 15:53
Сообщество : Еда
Метки: Еда   выбор   говядина   диета   здоровые   карниворцы   мясо   решение   самочувствие   семья Андерсон   
2086
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Война между убеждёнными вегетарианцами и мясоедами вечна. И каждая из сторон пытается убедить противоположную, что именно их выбор единственно правильный и разумный.

Но если у нерадикальных вегетарианцев рацион всё же может включать молочные продукты, яйца и даже рыбу, то у мясоедов в последнее время стала популярной карнивор-диета. Она предполагает употребление исключительно пищи животного происхождения. И, опять же, одни карниворцы могут есть пресловутые молоко и его производные, яйца и рыбу, а другие отдают предпочтение только мясу. Как семейство Андерсон, которое начало экспериментировать с диетами из-за проблем со здоровьем. Во что же вылились в итоге эксперименты?

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В 1998 году жене Джо Андерсона Шарлин был поставлен диагноз болезнь Лайма. Недугу сопутствовал целый букет других проблем: постоянная слабость, невозможность сконцентрироваться, рефлюкс, головные боли, экзема, остеохондроз, миопия, избыточный вес. Ни традиционная, ни альтернативная медицина не помогали.

Опытным путём супруги выяснили, что без последствий для состояния могут употреблять в пищу красное мясо. Джо в молодости увлекался бодибилдингом и немного разбирался в белковых диетах. Постепенно супруги отказались от курятины, баранины и рыбы, а также других белковых немясных продуктов. И обнаружили, что состояние Шарлин стало улучшаться. Ушёл лишний вес, добавились силы, появилась энергия. Отступила усталость. Восстановился цикл. Женщина даже от очков и линз отказалась за ненадобностью.

С этого момента единственной пищей, которую употребляли супруги и которой кормили сыновей Чарли и Джорджа, стала говядина. В основном рибай – часть с толстого края спинно-рёберной части туши. Пока мальчики были маленькими, родители не препятствовали их попыткам пробовать и другую пищу. Но дети неизменно возвращались к обычному рациону.

Говядина без соли и специй – такова цена здоровья и отличного самочувствия по мнению Андерсонов. Женщина съедает в день от 500 до 900 граммов поджаренной говядины, а её муж – от 1 до 1,3 кг. Чета карниворцев пошла дальше. Шарлин отказалась от стандартных средств гигиены. Голову моет дважды в неделю прохладной водой. Не использует мыло и крем. Женщина уверена, что правильное питание способствует выделению оптимального количества жира, который делает волосы плотными и густыми, а кожу – ухоженной, напитанной и защищённой.

Дезодоранты и зубные пасты в семье тоже не в чести. Супругов всё устраивает. Джо утверждает, что кожа его жены благоухает миндалём и цитрусами. Мнение окружающих по этому поводу неизвестно. Впрочем, им никто и не интересовался.

Диета хищников, конечно, вызывает вопросы касаемо сбалансированности и долгосрочной устойчивости. Но выглядят Андерсоны неплохо.

Рискнули бы попробовать такую диету? Или она чревата ещё большим усугублением проблем со здоровьем и появлением  новых?

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Метки: Еда   выбор   говядина   диета   здоровые   карниворцы   мясо   решение   самочувствие   семья Андерсон   
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13  комментариев
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311
ruslan d 49 минут назад
Что одни психи, что другие ...
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4k
Владимир 5 минут назад
всем бы так питаться...
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963
Antarez 8 минут назад
Лайм переносят клещи и лечится это антибиотиками. По другому никак.
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12k
Karelian 19 минут назад
А самогон они тоже из мяса делают?
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1k
... 19 минут назад
Как объяснить нашу природу, анатомическую?! Мы всеядные, наша зубочелюстная система имеет резцы, клыки и моляры, мы хищники, даже глаза как у нас расположены?! Не корми ребёнка мясом получишь анемию. Спасибо СССР в любой аптеке был гематоген. Нехер добреньких из себя строить, надо нашему организму и мясо и рыба и молоко. Под Ленинградом в воронке нашёл череп, зубы как у мальчика 25 лет, а швы 45 лет, деревенский, вскормленный молочный нормальной. Наше тепло уникальное создание и ему нужно всю таблицу Менделеева, иначе болеть будем. Наблюдение из жизни, у веганов когнитивные способности хилые.
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38k
Александр Полчаса назад
Новый вид идиотов поячвился?
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2k
Жирный бот Полчаса назад
мы всеядные) Точка) Нам нужно сбалансированное питание, белки, жиры, углеводы и витамины. Те же веганы нехватку недостающих веществ добивают БАДами...Так же на белковой диете, нужно добавки/витамины недостающие употреблять, иначе белковое отравление может быть, у меня жена схватила как то, когда решила на диете посидеть.
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25
Игорь 39 минут назад
состояние Шарлин стало улучшаться. Ушёл лишний вес, добавились силы, появилась энергия. Отступила усталость. Восстановился цикл. Женщина даже от очков и линз отказалась за ненадобностью.
=======
Помницца в начале 90-х подобные средства были в ходу. Помогали от... и на три листа мелким шрифтом. Т.е. от всего чего смогли вспомнить.
Ну а то что потом случаются побочки в виде:

Шарлин отказалась от стандартных средств гигиены. Голову моет дважды в неделю прохладной водой. Не использует мыло и крем.... делает волосы плотными и густыми, а кожу – ухоженной, напитанной и защищённой. Дезодоранты и зубные пасты в семье тоже не в чести. Супругов всё устраивает.

Это такие мелочи по сравнению с лечением народными средствами...
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36k
Опаньки 40 минут назад
3 кг рибая в день кушать ... Хотел бы я так зарабатывать.

Но без клетчатки один хрен нельзя.

но вот эти перегибы, что не используют дезики и зубную пасту... Ну и , конечно, как не рассказать об этом всем вокруг
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27k
ПаганецЪ 43 минуты назад
Если ограничения на продукты по болезни - да, согласен. Но добровольно... А как же гарнирчик? А квашеная капустка к стопочке?.
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33k
Teodor 45 минут назад
Ну... у одной особи возможны какие то особенности, что ест одно мясо и без последствий, но чтобы вся семья... Не верю. Пока живут на возможностях организма - жгут, так сказать, резервы, но ответка будет.
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