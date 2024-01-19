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«Не знал, чего ему хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном». Меткая цитата Салтыкова‑Щедрина очень точно описывает то состояние, когда надо выбрать что-то одно, но выбор сделать очень сложно.
Можно часами просиживать, размышляя, что лучше – мясо или рыба, коробка или пакет, диван или кровать. Но, с другой стороны, в таком времяпрепровождении есть своя прелесть. По крайней мере, котики при решении проблемы выбора не выглядят несчастными.
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