Можно часами просиживать, размышляя, что лучше – мясо или рыба, коробка или пакет, диван или кровать. Но, с другой стороны, в таком времяпрепровождении есть своя прелесть. По крайней мере, котики при решении проблемы выбора не выглядят несчастными.