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Сообщество Без кота и жизнь не та 1931 пост • 495 подписчиков подписаться
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Проблема выбора

Проблема выбора

Автор:
19 января 2024 15:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Животное   Пакет   выбор   желание   коробка   кот   котик   лежанка   решение   
1173
31

«Не знал, чего ему хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном». Меткая цитата Салтыкова‑Щедрина очень точно описывает то состояние, когда надо выбрать что-то одно, но выбор сделать очень сложно.

Можно часами просиживать, размышляя, что лучше – мясо или рыба, коробка или пакет, диван или кровать. Но, с другой стороны, в таком времяпрепровождении есть своя прелесть. По крайней мере, котики при решении проблемы выбора не выглядят несчастными.

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Метки: Еда   Животное   Пакет   выбор   желание   коробка   кот   котик   лежанка   решение   
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2  комментария
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6k
TirAn 59 минут назад
Проблема выбора
Проблема выбора
Проблема выбора
Проблема выбора
Проблема выбора
Проблема выбора
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62k
pynh Час назад
Комментарий к фото
Пытается с сортах говна разобраться?
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