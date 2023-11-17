"Это лицо уставшей мамы": Адриана Лима ответила на критику

В 2017 году Лима заявила, что не хочет, чтобы её воспринимали только как "лицо/тело".

Совсем недавно красавица призналась, что материнство изменило "всё" в ее жизни, так как красота и уход за собой порой уходили "на второй план", чтобы сосредоточиться на детях.

Она сказала: "Когда мои дочери стали старше, я поняла, что они копируют многие мои поступки и привычки, и для меня важно убедиться, что они копируют хорошее".