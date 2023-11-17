"Это лицо уставшей мамы": Адриана Лима ответила на критику

13 ноября Адриана Лима появилась на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что она является одним из самых знаменитых "ангелов" Victoria's Secret, её последний выход в свет вызвал бурные обсуждения. Поклонники обвинили бразильскую супермодель в увлечении пластическими операциями.
Адриана рекламировала бренд нижнего белья Victoria's Secret с 1999 по 2018 год. Она является лицом IWC, Puma, Maybelline и Chopard.
"Я бы никогда не подумал, что это она", - написал один из пользователей социальных сетей.
В то время как другие предположили, что 42-летняя бразильская красавица может быть "все еще опухшей" после косметологических процедур.
В 2009-2016 годах Лима была замужем за баскетболистом Марко Яричем. У бывших супругов есть две дочери - Валентина и Сиенна. В настоящее время она состоит в отношениях с Андре Леммерсом, от которого в прошлом году родила сына.
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После обсуждений её внешности супермодель выложила в соцсети фотографию без макияжа и написала:"Так выглядит лицо уставшей мамы трёх подростков и годовалого активного мальчика, который учится ходить, и трех собак... Спасибо за беспокойство".
В 2017 году Лима заявила, что не хочет, чтобы её воспринимали только как "лицо/тело".
Совсем недавно красавица призналась, что материнство изменило "всё" в ее жизни, так как красота и уход за собой порой уходили "на второй план", чтобы сосредоточиться на детях.
Она сказала: "Когда мои дочери стали старше, я поняла, что они копируют многие мои поступки и привычки, и для меня важно убедиться, что они копируют хорошее".
Мама разрешает дочкам "экспериментировать с её косметикой, масками и кремами".
"Я учу их любить свою кожу, есть полезные продукты, а также поддерживать психическое здоровье с помощью медитации", - поделилась Лима в интервью журналу Vogue.
Адриана также отметила, что миру моды еще предстоит пройти "долгий путь", чтобы стать по-настоящему инклюзивной индустрией.
Она сказала: "Я рада, что она стала более инклюзивной по отношению к людям разных рас и размеров, но, конечно, впереди еще долгий путь. Хочется, чтобы любая девушка или парень открыли журнал, сайт или соцсеть, как бы они ни относились к моде, и почувствовали себя представленными в красивом и позитивном ключе".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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