«А вы точно медик?»: глава камчатского Минздрава спас пассажиров самолёта, попавшего в воздушную яму

Он помог одной раненой женщине и справился с панической атакой у другой.
Руководитель Минздрава Камчатки Александр Гашков доказал, что не просто так занимает эту должность. Он помог двум пассажиркам самолёта прямо в полёте. А потом скромно объяснил, что у него просто «есть определённый опыт» в таких делах.
Где-то, наверное, на пятом часу полёта попали в воздушную яму, причём неожиданно. Сразу же оповещение загорелось, капитан через пять-семь секунд обозначил ситуацию, девочки-стюардессы пробежали по салону. А потом по громкой связи спросили, есть ли медик на борту. Прошли в конец самолёта - там сидит барышня в крови. Первая задача была остановить кровотечение - сделал укладку. Сначала принесли укладку не для медиков, а потом для медиков. Спросили: «А вы точно медик?»
По факту - рвано-ушибленная рана затылочной области, примерно 2,5 см, расхождение краёв где-то до 0,5 см. А дальше ПХО (первичная хирургическая обработка), то есть, перекись, второе - подстриг волосяной покров. История стандартная, я просто имею определённый опыт работы в качестве фельдшера скорой помощи в отрочестве медицинском. Абсолютно не важно кто ты, ты ж медик в первую очередь.
А потом помог другой даме - у неё началась паническая атака и барышня стала голосить на весь салон и пугать и без того встревоженных пассажиров.
С паническими атаками всё достаточно просто. Там страх. Надо в первую очередь понять, о чём страх. То есть, пациента переключить, чтобы включилась критика. Контакт надо наладить. В этой ситуации обошлись без препаратов. Девчонка умница, на самом деле, у неё есть определённая ситуация по здоровью, на контроль её взял. Возможную помощь мы окажем.
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Когда история попала в сеть, Гашкову стали писать друзья и совершенно незнакомые люди. Чиновника благодарили и нахваливали, но он лишь подчёркивал, что выполнил обычную работу, ничего более.
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