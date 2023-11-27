FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7224 поста • 3080 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
«А вы точно медик?»: глава камчатского Минздрава спас пассажиров самолёта, попавшего в воздушную яму

«А вы точно медик?»: глава камчатского Минздрава спас пассажиров самолёта, попавшего в воздушную яму

Автор:
27 ноября 2023 14:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Александр Гашков   Камчатка   минздрав   пассажиры   помощь   самолет   
1762
3
1

Он помог одной раненой женщине и справился с панической атакой у другой.

Руководитель Минздрава Камчатки Александр Гашков доказал, что не просто так занимает эту должность. Он помог двум пассажиркам самолёта прямо в полёте. А потом скромно объяснил, что у него просто «есть определённый опыт» в таких делах.

Где-то, наверное, на пятом часу полёта попали в воздушную яму, причём неожиданно. Сразу же оповещение загорелось, капитан через пять-семь секунд обозначил ситуацию, девочки-стюардессы пробежали по салону. А потом по громкой связи спросили, есть ли медик на борту. Прошли в конец самолёта - там сидит барышня в крови. Первая задача была остановить кровотечение - сделал укладку. Сначала принесли укладку не для медиков, а потом для медиков. Спросили: «А вы точно медик?»

По факту - рвано-ушибленная рана затылочной области, примерно 2,5 см, расхождение краёв где-то до 0,5 см. А дальше ПХО (первичная хирургическая обработка), то есть, перекись, второе - подстриг волосяной покров. История стандартная, я просто имею определённый опыт работы в качестве фельдшера скорой помощи в отрочестве медицинском. Абсолютно не важно кто ты, ты ж медик в первую очередь.

А потом помог другой даме - у неё началась паническая атака и барышня стала голосить на весь салон и пугать и без того встревоженных пассажиров.

С паническими атаками всё достаточно просто. Там страх. Надо в первую очередь понять, о чём страх. То есть, пациента переключить, чтобы включилась критика. Контакт надо наладить. В этой ситуации обошлись без препаратов. Девчонка умница, на самом деле, у неё есть определённая ситуация по здоровью, на контроль её взял. Возможную помощь мы окажем.

Когда история попала в сеть, Гашкову стали писать друзья и совершенно незнакомые люди. Чиновника благодарили и нахваливали, но он лишь подчёркивал, что выполнил обычную работу, ничего более.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Александр Гашков   Камчатка   минздрав   пассажиры   помощь   самолет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
201
Zmey8838 56 минут назад
У нам уже героями становятся те, кто просто честно выполняет свою работу... Грустно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
690
deGENERat 4 минуты назад
Врачю респект и уважуха!!!! Печально только одно - в Чечне уже бы дали как минимум "Народный Врач", хотя он двоим помог, тогда - "Великий Все Российский Лекарь" [мат], сарказм, но несправедливо!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Соломей 7 минут назад
Челу респект. и похер на остальное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
889k
А.Берестенко 18 минут назад
Моя первая жена, будучи студенткой медвуза, приняла роды в поезде Киев-Москва.
В Калуге роженицу с ребенком забрали на скорой.
Смутно все помню, но помню бегал в вагон-ресторан за льдом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
... 20 минут назад
Красавчик
. Розенбаум такой же герой, так же в самолёте моторчик женщины завел. Стресс так то это, знаю что говорю, в паровозе пару раз поднимал людей голыми руками, тяжко в транспорте это делать, ни медикаментоза ни помощи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar 56 минут назад
Да за малым мы с напарником не попали на этот рейс, перегнали наш самолёт и в пути задержались по метео, пока передались ели 23 улетели у меня ДР 25го) рассматривали на край этот рейс так как 24 не было билетов уже. Ну хорошо что всё благополучно закончилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

260386



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела
На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину,...
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
25 любопытных фотографий, которые демонстрируют жизнь в Северной Корее без прикрас
25 любопытных фотографий, которые демонстрируют жизнь в Северной Корее без прикрас
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересно#люди#машина#ДТП#в мире#кот#милота#комментарии
#животные#Юмор#кино#Прикол#аварии#авто аварии#интересное#съемка#картинки#сарказм
#история#забавно#СССР#Россия#автомобили#автомир#фильм#дети#Китай#удивительно
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа На Камчатке рыбаки спасли семью из пяти белух, оказавшихся на мели На Камчатке рыбаки спасли семью из пяти белух, оказавшихся на мели 5 самых опасных аварийных посадок в истории гражданской авиации 5 самых опасных аварийных посадок в истории гражданской авиации Неожиданные ситуации в самолёте, которые пассажиры запомнили на всю жизнь Неожиданные ситуации в самолёте, которые пассажиры запомнили на всю жизнь Американский пилот съел галлюциногенные грибы и попытался отключить двигатели пассажирского самолёта Американский пилот съел галлюциногенные грибы и попытался отключить двигатели пассажирского самолёта Пассажиров самолёта, летевшего на Ибицу, "застукали" во время секса в туалете Пассажиров самолёта, летевшего на Ибицу, "застукали" во время секса в туалете

На что жалуетесь?

Вернуться