«А вы точно медик?»: глава камчатского Минздрава спас пассажиров самолёта, попавшего в воздушную яму

Где-то, наверное, на пятом часу полёта попали в воздушную яму, причём неожиданно. Сразу же оповещение загорелось, капитан через пять-семь секунд обозначил ситуацию, девочки-стюардессы пробежали по салону. А потом по громкой связи спросили, есть ли медик на борту. Прошли в конец самолёта - там сидит барышня в крови. Первая задача была остановить кровотечение - сделал укладку. Сначала принесли укладку не для медиков, а потом для медиков. Спросили: «А вы точно медик?»

По факту - рвано-ушибленная рана затылочной области, примерно 2,5 см, расхождение краёв где-то до 0,5 см. А дальше ПХО (первичная хирургическая обработка), то есть, перекись, второе - подстриг волосяной покров. История стандартная, я просто имею определённый опыт работы в качестве фельдшера скорой помощи в отрочестве медицинском. Абсолютно не важно кто ты, ты ж медик в первую очередь.