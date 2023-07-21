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Российский самолёт Superjet 100 в полёте потерял часть обшивки

Российский самолёт Superjet 100 в полёте потерял часть обшивки

Автор:
21 июля 2023 18:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: sukhoi superjet   Видео   аэропорт   обшивка   пассажиры   самолёт   
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Лайнеру пришлось возвращаться в аэропорт вылета.

Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" во время взлёта с аэропорта Минеральных вод потерял часть обшивки двигателя. Самолёт направлялся в Ереван, однако из-за технических проблем командир судна принял решение вернуться обратно вылета, где совершил успешную посадку. Сколько пассажиров находилось в самолёте не сообщается, но известно, что их всех пересадили на резервный борт.


Капот левого двигателя нашли на территории аэропорта. К счастью, от его падения ни люди, ни строения не пострадали. Инцидент, как сообщают СМИ, произошёл вчера. А сегодня им заинтересовались в Следственном комитете. Сейчас СК изучает причины чрезвычайной ситуации.

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Метки: sukhoi superjet   Видео   аэропорт   обшивка   пассажиры   самолёт   
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13  комментариев
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15k
Shtoppi Час назад
спишут на кого-нить да и делов то.
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8k
Роман 3 минуты назад
Да это похоже р@[мат] авиационных техников, которые не закрыли как следуют двигатель после обслуживания.
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16k
Alex 4 минуты назад
Композитное сотовые обтекатели !!!! Это круто!!!!!
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6k
BirdTalk Полчаса назад
"с аэропорта Минеральных вод" может все таки из аэропорта.
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439
На хер ЗАПАД! 56 минут назад
весь Мир дерьмо,все бабы [мат],а солнце [мат] фонарь
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51k
Мойша Час назад
Фот 4-х летней давности. Эрбас или Боинг.
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Lexx Час назад
Нужно срочно в этом обвинить США. По примеру того, как они обвиняют во всякой фигне нас.
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62k
doker Час назад
Удивили...
Всё советское ресурс исчерпало, а "российское", в последнюю четверть ВЕКА - одноразовое.
Главное - высокооплачиваемый менеджмент, поддержанный несменяемой властью, стоящей на осколках былой империи.
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