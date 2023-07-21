Российский самолёт Superjet 100 в полёте потерял часть обшивки

Лайнеру пришлось возвращаться в аэропорт вылета.
Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" во время взлёта с аэропорта Минеральных вод потерял часть обшивки двигателя. Самолёт направлялся в Ереван, однако из-за технических проблем командир судна принял решение вернуться обратно вылета, где совершил успешную посадку. Сколько пассажиров находилось в самолёте не сообщается, но известно, что их всех пересадили на резервный борт.
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Капот левого двигателя нашли на территории аэропорта. К счастью, от его падения ни люди, ни строения не пострадали. Инцидент, как сообщают СМИ, произошёл вчера. А сегодня им заинтересовались в Следственном комитете. Сейчас СК изучает причины чрезвычайной ситуации.
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Всё советское ресурс исчерпало, а "российское", в последнюю четверть ВЕКА - одноразовое.
Главное - высокооплачиваемый менеджмент, поддержанный несменяемой властью, стоящей на осколках былой империи.