Российский самолёт Superjet 100 в полёте потерял часть обшивки

Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" во время взлёта с аэропорта Минеральных вод потерял часть обшивки двигателя. Самолёт направлялся в Ереван, однако из-за технических проблем командир судна принял решение вернуться обратно вылета, где совершил успешную посадку. Сколько пассажиров находилось в самолёте не сообщается, но известно, что их всех пересадили на резервный борт.