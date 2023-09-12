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Пассажиров самолёта, летевшего на Ибицу, "застукали" во время секса в туалете

Пассажиров самолёта, летевшего на Ибицу, "застукали" во время секса в туалете

Автор:
12 сентября 2023 22:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   борт   бортпроводник   ибица   кабинка   пассажиры   самолёт   секс   туалет   
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Молодую пару застали во время секса в туалетной кабине самолета. Борт летел из Англии на Ибицу. Туалет подозрительно долго не открывался, и изнемогающие пассажиры потребовали бортпроводника разобраться с этим делом ...

Молодую пару поймали во время секса в туалетной кабине самолета, сообщает Telegram-канал SHOT.

Самолет направлялся из Англии на Ибицу. Пассажиры стали жаловаться, что туалет занят ,ну, что-то слишком долго.
Учитывая, что на борту усиленно раздавали прохладительные напитки, проблема через какое-то время привлекла внимание всего сообщества.

В результате, экипажу пришлось принимать меры. Вскрыл дверь в дверь бортпроводник:

И не вовремя. Оказалось, что в тесной кабинке плотским утехам предавалась молодая пара.

Происшествие вызвало бурную реакцию на борту воздушного судна. Распахнувший дверь мужчина покраснел от смущения, но снимавшие "вторжение" пассажиры ему поаплодировали.

В итоге, в аэропорту прибытия страстных нарушителей встретили полицейские, а кадры с неудачным сексом начали разлетаться по соцсетям.

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Метки: Англия   борт   бортпроводник   ибица   кабинка   пассажиры   самолёт   секс   туалет   
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6  комментариев
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62k
doker 2 часа назад
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1k
Baklanavr 19 минут назад
@кадры с неудачным сексом@
А почему обязательно неудачный то? Дверь закрыл и продолжил
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37k
russger Полчаса назад
"Происшествие вызвало бурную реакцию на борту воздушного судна"

Парочка решила пошпилиться в самолёте, вот это событие!!!
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4k
sailor_cool 54 минуты назад
были бы геи, никто бы слова не сказал
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3k
SNZV Час назад
Ибица у них началась раньше, чем они долетели до острова
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1k
WithU 2 часа назад
Реакция сидящих - отдельная тема . Нафуя так визжать и кричать ? Скромнее и сдержаннее надо себя вести . А то ощущение , что обзавидовались людЯм в туалете . Испанский стыд .
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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