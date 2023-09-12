Пассажиров самолёта, летевшего на Ибицу, "застукали" во время секса в туалете

Молодую пару застали во время секса в туалетной кабине самолета. Борт летел из Англии на Ибицу. Туалет подозрительно долго не открывался, и изнемогающие пассажиры потребовали бортпроводника разобраться с этим делом ...
Молодую пару поймали во время секса в туалетной кабине самолета, сообщает Telegram-канал SHOT.
Самолет направлялся из Англии на Ибицу. Пассажиры стали жаловаться, что туалет занят ,ну, что-то слишком долго.
Учитывая, что на борту усиленно раздавали прохладительные напитки, проблема через какое-то время привлекла внимание всего сообщества.
Источник:
В результате, экипажу пришлось принимать меры. Вскрыл дверь в дверь бортпроводник:
И не вовремя. Оказалось, что в тесной кабинке плотским утехам предавалась молодая пара.
Происшествие вызвало бурную реакцию на борту воздушного судна. Распахнувший дверь мужчина покраснел от смущения, но снимавшие "вторжение" пассажиры ему поаплодировали.
В итоге, в аэропорту прибытия страстных нарушителей встретили полицейские, а кадры с неудачным сексом начали разлетаться по соцсетям.
Источник:
- Самый гигантский российский самолет - почему он так и не взлетел
- 35 авиапассажиров из мира животных
- Пассажиры Lufthansa показали, как выглядел салон самолёта, попавшего в зону турбулентности
- Пассажирку самолета возмутил мужчина, который путешествовал в одних трусах
- Почему у советских самолетов двери открывались внутрь
А почему обязательно неудачный то? Дверь закрыл и продолжил
Парочка решила пошпилиться в самолёте, вот это событие!!!