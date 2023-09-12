Пассажиров самолёта, летевшего на Ибицу, "застукали" во время секса в туалете

Молодую пару поймали во время секса в туалетной кабине самолета, сообщает Telegram-канал SHOT.

Самолет направлялся из Англии на Ибицу. Пассажиры стали жаловаться, что туалет занят ,ну, что-то слишком долго.

Учитывая, что на борту усиленно раздавали прохладительные напитки, проблема через какое-то время привлекла внимание всего сообщества.