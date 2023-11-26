«Все на пол и держитесь! Сядьте все на пол!»: пассажиры показали жуткое видео турбулентности на рейсе с Камчатки в Москву

Рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву попал в зону сильной турбулентности. В соцсетях появилось жуткое видео, на котором испуганные пассажиры кричат, а в это время бортпроводники призывают их сесть на пол.
По данным агентства "Камчатка", на борту был глава регионального Минздрава Александр Гашков, который и оказал помощь пострадавшим. Одна из пассажирок незадолго до случившегося отстегнула ремень безопасности и, когда самолёт начало трясти, упала и ударилась головой.
"Во время полёта женщина отстегнула ремень и встала с кресла. В этот момент самолёт попал в турбулентность и женщина потеряла равновесие. Упав, она ударилась затылком и получила рвано-ушибленную рану. Понадобилась помощь медика, чтобы остановить кровотечение и наложить повязку на голову", — отметил один из очевидцев.
Ещё у одной женщины начались панические атаки — Гашков помог ей успокоиться.
Не показывайте это аэрофобам!
Источник:
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там нет столько места да и подкидывать будет точно так-же.
БП Жанна
Часто летал геологом на Камчатку. Всем небесным профи мое уважение.
Удачного полёта!