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«Все на пол и держитесь! Сядьте все на пол!»: пассажиры показали жуткое видео турбулентности на рейсе с Камчатки в Москву

«Все на пол и держитесь! Сядьте все на пол!»: пассажиры показали жуткое видео турбулентности на рейсе с Камчатки в Москву

Автор:
26 ноября 2023 10:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в небе   люди   полеь   самолёт   страшно   турбулентность   фобия   
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Рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву попал в зону сильной турбулентности. В соцсетях появилось жуткое видео, на котором испуганные пассажиры кричат, а в это время бортпроводники призывают их сесть на пол.

По данным агентства "Камчатка", на борту был глава регионального Минздрава Александр Гашков, который и оказал помощь пострадавшим. Одна из пассажирок незадолго до случившегося отстегнула ремень безопасности и, когда самолёт начало трясти, упала и ударилась головой.


"Во время полёта женщина отстегнула ремень и встала с кресла. В этот момент самолёт попал в турбулентность и женщина потеряла равновесие. Упав, она ударилась затылком и получила рвано-ушибленную рану. Понадобилась помощь медика, чтобы остановить кровотечение и наложить повязку на голову", — отметил один из очевидцев.


Ещё у одной женщины начались панические атаки — Гашков помог ей успокоиться.

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Метки: Видео   в небе   люди   полеь   самолёт   страшно   турбулентность   фобия   
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16  комментариев
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21k
Sergey Timonin 56 минут назад
на пол то зачем?
там нет столько места да и подкидывать будет точно так-же.
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44k
Ибака Грозный 4 минуты назад
У кого-то в штанах немного потяжелело....
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24k
SolomonA 14 минут назад
Ну да. По Сибири у нас даже воздушные дороги с колдобинами...
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311
iskra 23 минуты назад
Помнится, в случае аварии рекомендуют потуже ремень затянуть и пригнуться..
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732
ZeroCross.ru 36 минут назад
"хорош орать, это просто воздушная ямка, сопли подобрали, взяли себя в руки и полетели дальше, а я пока к пассажирам схожу..."
БП Жанна

Часто летал геологом на Камчатку. Всем небесным профи мое уважение.
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1k
Тимур 38 минут назад
Мля, завтра вылетать, а тут такое видео.
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59
Navygator 40 минут назад
Думаю, назад не все эти пассажиры самолётом полетят))
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3k
Андрей Час назад
съемка на сименс а-35 ?
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