17 ценников, которые, кажется, были нарочно придуманы продавцами, чтобы смешить покупателей

Когда вы в следующий раз отправитесь в магазин или супермаркет, обязательно обратите внимание на ценники — возможно, вам повстречаются отборные и невероятно юморные надписи, которые подарят улыбку.
Думаете, что поход в магазин — это скучно? Как бы не так! Значит, вы просто невнимательно смотрите по сторонам. Ведь даже обычная покупка продуктов может здорово повеселить и поднять настроение. Главное, чуть чаще смотреть… на ценники. Смешные ценники в магазинах — не редкость. За их появление мы должны благодарить невнимательных продавцов, которые совершенно случайно оставляют для покупателей маленькие и смешные сюрпризы.
Шато Дешмань де Тетрапак.
Имя для нового героя мультфильма «Смешарики».
Вкусная пЫцца, нельзя не соблазнЫца.
Попытка маркетологов привлечь более молодых покупателей. Хитрый подход!
Там, наверное, торговаться надо как на аукционе.
Ну а что, ярко — значит празднично!
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