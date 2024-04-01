17 ценников, которые, кажется, были нарочно придуманы продавцами, чтобы смешить покупателей

Думаете, что поход в магазин — это скучно? Как бы не так! Значит, вы просто невнимательно смотрите по сторонам. Ведь даже обычная покупка продуктов может здорово повеселить и поднять настроение. Главное, чуть чаще смотреть… на ценники. Смешные ценники в магазинах — не редкость. За их появление мы должны благодарить невнимательных продавцов, которые совершенно случайно оставляют для покупателей маленькие и смешные сюрпризы.