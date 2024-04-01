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17 ценников, которые, кажется, были нарочно придуманы продавцами, чтобы смешить покупателей

17 ценников, которые, кажется, были нарочно придуманы продавцами, чтобы смешить покупателей

Автор:
01 апреля 2024 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   магазин   продавец   фантазия   ценник   
928
18

Когда вы в следующий раз отправитесь в магазин или супермаркет, обязательно обратите внимание на ценники — возможно, вам повстречаются отборные и невероятно юморные надписи, которые подарят улыбку.

Думаете, что поход в магазин — это скучно? Как бы не так! Значит, вы просто невнимательно смотрите по сторонам. Ведь даже обычная покупка продуктов может здорово повеселить и поднять настроение. Главное, чуть чаще смотреть… на ценники. Смешные ценники в магазинах — не редкость. За их появление мы должны благодарить невнимательных продавцов, которые совершенно случайно оставляют для покупателей маленькие и смешные сюрпризы.

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Шато Дешмань де Тетрапак.

Имя для нового героя мультфильма «Смешарики».

Вкусная пЫцца, нельзя не соблазнЫца.

Попытка маркетологов привлечь более молодых покупателей. Хитрый подход!

Там, наверное, торговаться надо как на аукционе.

Ну а что, ярко — значит празднично!


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Метки: Прикол   Юмор   забавно   магазин   продавец   фантазия   ценник   
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Наталья 23 минуты назад
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Sheir Полчаса назад
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2953 поста (2862 в горячем)

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