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"Россия должна сильно постараться": иноагент Смольянинов* озвучил своё условие для возвращения на Родину

"Россия должна сильно постараться": иноагент Смольянинов* озвучил своё условие для возвращения на Родину

Автор:
26 сентября 2023 16:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   9 рота   Автур Смольянинов*   Видео   актёр   возвращение в Россию   интервью   реакция соцсетей   
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Артур Смольянинов* рассуждает о том, при каких условиях он соизволит вернуться на Родину. Выглядит смешно и убого.


Основной способ заработка селебрити, уехавших из страны из-за несогласия с политикой РФ, - интервью, в которых обязательно затрагивается тема возвращения. И тогда начинается торг. Актёр Смольянинов* хоть и зол на Россию за то, что она "отобрала у него заработок и семью", мог бы вернуться. Однако его родине придётся крепко для этого постараться...


Между тем, Смольянинов* неоднократно заявлял о своём отношении к России: ему всё равно, развалится она или вообще превратится в «радиоактивный пепел». Более того, был согласен (правда, на словах) стрелять в русских, если волею судьбы окажется на поле боя. И после этого Россия должна стараться, чтобы актёр согласился вернуться на Родину?!



Пользователи соцсетей заявили, что готовы даже приплатить, лишь бы эти Панины* и Смольяниновы* оставались там, где живут сейчас.


*Лицо, признанное в России иностранным агентом. Внесён в список экстремистов и террористов

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Метки: #иноагент   9 рота   Автур Смольянинов*   Видео   актёр   возвращение в Россию   интервью   реакция соцсетей   
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38  комментариев
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
России надо сильно постараться, чтобы эта х*ня обратно не лезла... и чтобы оставшаяся съе*алась.
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5k
Losterdin 38 секунд назад
все правильно сказал надо постораться чтобы этот кусок дерьма обратно не вернулся
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35k
Андрей Иванов 2 минуты назад
А он вообще кто?
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19k
anpetrof 2 минуты назад
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7k
Vladimir 6 минут назад
Как говорят в одном приличном обществе: Рамсы попутал.
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2k
Вадим Курбатов 11 минут назад
А это кто? И почему кто-то должен для него стараться?
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17k
Голос Вселенной 14 минут назад
Вот именно! Страна - это люди, а не гниды, которые получили башмаком под хвост, бежали и уже оттуда поливают эту страну гомном....
Артур, не надо возвращаться. Не надо.
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7k
Горец Ю 15 минут назад
Однажды только видел его работу в кино - какие то Ёлки. Сразу не понравился. Вот как только его увидел, такую личную неприязнь к нему почувствовал))). Нет, честно- препротивный типаж. Заткнуть бы ему его поганое е...ло.
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47k
Крымчанка 22 минуты назад
Вот же козлина! Я тоже за то, чтобы не дать возможности этому Г вернуться.
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4k
Дмитрий Круглов 24 минуты назад
Пора возрождать карательную психиатрию, на тот случай, если они назад полезут.
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2k
дормидонт Полчаса назад
Зачем вообще публикуют интервью этой гниды?
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1k
Просто чувак в интернете 36 минут назад
А вы меньше новости про таких уебков делайте. Пусть как шуты развлекают западных хозяев говоря им то, что они хотят слышать. А вот пиарить их не надо.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 37 минут назад
Мразота !
У него на роже всё написано ...
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22
НиколайНиколаев <<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
Пассивный гей.....с серёжкой в ухе....
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21k
Dobrovit 38 минут назад
Россия! Пожалуйста, не старайся! Чем меньше в тебе таких уё.бков, тем лучше.
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854
Дмитрий 45 минут назад
Кто этот дебил , даже знать не хочу Свалил и ладно , возомнили о себе ни пойми чего - отребье.
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1k
КАКАнгел 48 минут назад
это мольба о шансе вернуться. уже одна алкоголичка Танька Лазорева намекала что вернется только за дорого, но в принципе и стакан портвейна сойдет. Этот думаю сам согласен отсосать за хоть какую зацепку в России.
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2k
Владимир Порохин 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
sssss3 Час назад
Х.уй ему в дышло!
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1k
StoneWolf Час назад
Надо срочно возвращать на родину за желание стрелять в русских, а дальше тюрьма и "пропеллер" ))))))))))))))))) Нет, не тот про пропеллер, что на АН-2 кукурузнике................
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16k
a_komolow Час назад
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6k
Трям Час назад
Он еще собак не начал ибать?
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