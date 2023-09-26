"Россия должна сильно постараться": иноагент Смольянинов* озвучил своё условие для возвращения на Родину

Артур Смольянинов* рассуждает о том, при каких условиях он соизволит вернуться на Родину. Выглядит смешно и убого.
Основной способ заработка селебрити, уехавших из страны из-за несогласия с политикой РФ, - интервью, в которых обязательно затрагивается тема возвращения. И тогда начинается торг. Актёр Смольянинов* хоть и зол на Россию за то, что она "отобрала у него заработок и семью", мог бы вернуться. Однако его родине придётся крепко для этого постараться...
Между тем, Смольянинов* неоднократно заявлял о своём отношении к России: ему всё равно, развалится она или вообще превратится в «радиоактивный пепел». Более того, был согласен (правда, на словах) стрелять в русских, если волею судьбы окажется на поле боя. И после этого Россия должна стараться, чтобы актёр согласился вернуться на Родину?!
Пользователи соцсетей заявили, что готовы даже приплатить, лишь бы эти Панины* и Смольяниновы* оставались там, где живут сейчас.
*Лицо, признанное в России иностранным агентом. Внесён в список экстремистов и террористов
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Артур, не надо возвращаться. Не надо.
У него на роже всё написано ...