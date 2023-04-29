Власти Египта обвинили Netflix в искажении истории из-за сериала с чернокожей Клеопатрой

Масло в огонь подлила постановщица сериала Тина Гарави. Она заявила, что Адель Джеймс больше подходит на роль Клеопатры, чем Элизабет Тейлор, сыгравшая её в 1963 году. Однако Гарави почему-то не учла, что драма с Тэйлор не претендовала на документальность, а это и есть главная претензия египетских историков к её сериалу.

После долгих бесчисленных прослушиваний мы нашли Адель Джеймс, которая смогла передать не только красоту Клеопатры, но и ее внутреннюю силу. И историки могут подтвердить, что Клеопатра была больше похожа на Адель, чем на Элизабет Тейлор.



Была ли Клеопатра черной? Мы не знаем этого, но можно с уверенностью сказать, что она не была белой. Нам нужно разобраться со своим колоризмом и стереотипами о превосходстве белых, навязанными Голливудом. Прежде всего нам нужно понять, что история Клеопатры не столько о ней, сколько о нас самих