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Власти Египта обвинили Netflix в искажении истории из-за сериала с чернокожей Клеопатрой

Власти Египта обвинили Netflix в искажении истории из-за сериала с чернокожей Клеопатрой

Автор:
29 апреля 2023 20:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Netflix   египет   история   клеопатра   сериал   скандал   чернокожая актриса   
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Министерство туризма и древности Египта называет кастинг на роль Клеопатры "вопиющим историческим заблуждением".

Документальный мини-сериал "Королева Клеопатра" с чернокожей актрисой Адель Джеймс в главной роли выйдет на экраны только 10 мая, но его трейлер уже вызвал кучу споров и негативных отзывов, из-за которых стриминговому сервису даже пришлось закрыть комментарии на Youtube.

Возмутились историческим несоответствием и извечным "афроцентризмом" Netflix не только обычные пользователи Сети, но и египетские эксперты. Они утверждают, что Клеопатра, родившаяся в Александрии в 69 г. до н. э., была представительницей европеоидной расы — у неё была "белая кожа и эллинистические черты". Глава Высшего совета по древностям Мостафа Вазири заявил, что "Нетфликс" занимается фальсификацией истории Египта, ведь на всех артефактах времён Клеопатры, начиная от монет и заканчивая статуями, изображена гречанка.


Появление героини в этом теле является фальсификацией египетской истории и вопиющим историческим заблуждением, особенно из-за того, что фильм классифицируется как документальный, а не драма

Скандал с египетскими историками и министерством туризма и древностей длится уже неделю. После того, как вышел трейлер сериала, адвокат Махмуд аль-Семари подал жалобу с требованием к прокурору заблокировать в Египте доступ к сервису Netflix. В компании сразу же попытались объяснить, зачем выбрали главной героиней сериала чернокожую Адель Джеймс, но получилось не очень.


Мы намеренно решили изобразить ее смешанной этнической принадлежности, чтобы отразить теории о возможном египетском происхождении Клеопатры и мультикультурной природе Древнего Египта

Масло в огонь подлила постановщица сериала Тина Гарави. Она заявила, что Адель Джеймс больше подходит на роль Клеопатры, чем Элизабет Тейлор, сыгравшая её в 1963 году. Однако Гарави почему-то не учла, что драма с Тэйлор не претендовала на документальность, а это и есть главная претензия египетских историков к её сериалу.


После долгих бесчисленных прослушиваний мы нашли Адель Джеймс, которая смогла передать не только красоту Клеопатры, но и ее внутреннюю силу. И историки могут подтвердить, что Клеопатра была больше похожа на Адель, чем на Элизабет Тейлор.

Была ли Клеопатра черной? Мы не знаем этого, но можно с уверенностью сказать, что она не была белой. Нам нужно разобраться со своим колоризмом и стереотипами о превосходстве белых, навязанными Голливудом. Прежде всего нам нужно понять, что история Клеопатры не столько о ней, сколько о нас самих

Источник:

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Метки: Netflix   египет   история   клеопатра   сериал   скандал   чернокожая актриса   
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7  комментариев
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18k
Александр Час назад
Пусть египтяне скажут спасибо, что Клеопатру будет играть женщина
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11k
Просто Царь 6 минут назад
Тю.. видел плакат Боливуда, "Битва за Берлин", там индусы играют и русских и немцев.
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29k
Ваня 52 минуты назад
ха, что можно сказать если они анну каренину тоже черной сделали...

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