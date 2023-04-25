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«Они считают тебя тупым»: в США чернокожая девушка раскритиковала новый сериал про Клеопатру

«Они считают тебя тупым»: в США чернокожая девушка раскритиковала новый сериал про Клеопатру

Автор:
25 апреля 2023 15:45
Сообщество : Кино
Метки: Netflix   США   ведьмак   геральт   египет   клеопатра   сериал   эльфы   
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Ей показалось абсурдным, что гречанку будет играть негритянка.

Netflix недавно выпустила сериал по вселенной «Ведьмака» с эльфами-индусами.

Исполнитель роли Геральта Генри Кавилл не выдержал такого издевательства над первоисточником и объявил о своем уходе из сериала после 3-го сезона.

Теперь компания делает новый шаг - проект про царицу Египта Клеопатру.

Суть в том, что его раскритиковали не только у нас - что неудивительно, но и в США. Там сериал посчитали откровенной глупостью. Как и заявления о том, что «Клеопатра была чёрной».

Когда смотрю на скульптуры Клеопатры, понимаю - она не была чёрной. Посмотрите на её братьев и сестёр, ну серьёзно… Вам так жаль чёрных людей, что вы делаете это ради них? Если ты чернокожий и видишь, что происходит, должно создаться ощущение, что они считают тебя тупым.

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Метки: Netflix   США   ведьмак   геральт   египет   клеопатра   сериал   эльфы   
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35  комментариев
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59k
pynh 3 часа назад
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2k
Tambabashi 9 минут назад
Просто чернокожие вдруг осознали, что кроме как фильмы про угнетения, рабство им по сути и нечего снять, практически про всех чернокожих знаменитостей разного времени уже давно сняты байопики... и что остается? либо калейдоскопный юмор с нотками расизма в сторону белых, либо просто взять и к херам сделать всех исторических и не только личностей тупо черными)
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279
Andrei 13 минут назад
Я думал она в конце приведёт с десяток ярких примеров чернокожих девушек из истории, а нет, видео закончилось...
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1k
Dimon Полчаса назад
Да ладно вам! Вот к примеру к негру Сталину, заходит негр Берия с докладом в стиле рэп. Затем к ним присоединяется Жуков - индус, Рокоссовский с Власиком , которых играют китайцы и все вместе танцуют вокруг карты генерального наступления! Я думаю несколько Оскаров точно получат!
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7k
Nikolay Час назад
Опять дискриминация! Ну ясно же - Клеопатра был(а) мужиком, точнее геем! Причем жил(а) в США и боролся (-лась) за экологию со злобными русскими! Срочно подавайте в суд на Netflix!
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59k
pynh 2 часа назад
По этому нигеру и не скажешь что он нигер

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18k
scorpick 2 часа назад
Анекдот вспомнился.
В Голливуде сняли фильм "Чапаев". В роли Чапаева Самюэль Джексон, в роли Петьки Уилл Смит.
Апофеозом стала сцена, где Чапаев приобнимает Петьку и говорит:
- Ничего, Петька, вот перебьем всех белых, тогда заживём...
И этому анекдоту уже лет 15 как минимум.
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14k
Александр 2 часа назад
Да снимите уже фильм про Мухаммеда Али, где его белый играет! Получите Нобелевку за изобретение вечного двигателя на чёрных пуканах.
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6k
Андрей 2 часа назад
умная негра.. похвально
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938
ruslan d 2 часа назад
Мне кажется это должно быть обидным в первую очередь для негров ...
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4k
Suvar_ 2 часа назад
IMHO, мне кажется идет целенаправленный троллинг негров и доведения ситуации до абсурда. Чтобы негры объелись своего негризма и начало их тошнить от самих себя.
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48k
Андрей 2 часа назад
Реально, а Клеопатра какого цвета была?
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432
Михаил Андрей 2 часа назад
Греческого
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9k
Copycat 3 часа назад
у этого уже есть свой термин "Афроцентризм"
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27k
Serg2001 3 часа назад
Кажется они начали что-то подозревать... ))
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3k
DVPET 3 часа назад
Ну да, считают тупыми. А что, не работает? Есть конечно и там разумные, но на основную массу то это работает...
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