«Они считают тебя тупым»: в США чернокожая девушка раскритиковала новый сериал про Клеопатру

Ей показалось абсурдным, что гречанку будет играть негритянка.
Netflix недавно выпустила сериал по вселенной «Ведьмака» с эльфами-индусами.
Исполнитель роли Геральта Генри Кавилл не выдержал такого издевательства над первоисточником и объявил о своем уходе из сериала после 3-го сезона.
Суть в том, что его раскритиковали не только у нас - что неудивительно, но и в США. Там сериал посчитали откровенной глупостью. Как и заявления о том, что «Клеопатра была чёрной».
Когда смотрю на скульптуры Клеопатры, понимаю - она не была чёрной. Посмотрите на её братьев и сестёр, ну серьёзно… Вам так жаль чёрных людей, что вы делаете это ради них? Если ты чернокожий и видишь, что происходит, должно создаться ощущение, что они считают тебя тупым.
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В Голливуде сняли фильм "Чапаев". В роли Чапаева Самюэль Джексон, в роли Петьки Уилл Смит.
Апофеозом стала сцена, где Чапаев приобнимает Петьку и говорит:
- Ничего, Петька, вот перебьем всех белых, тогда заживём...
И этому анекдоту уже лет 15 как минимум.