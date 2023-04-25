«Они считают тебя тупым»: в США чернокожая девушка раскритиковала новый сериал про Клеопатру

Суть в том, что его раскритиковали не только у нас - что неудивительно, но и в США. Там сериал посчитали откровенной глупостью. Как и заявления о том, что «Клеопатра была чёрной».

Когда смотрю на скульптуры Клеопатры, понимаю - она не была чёрной. Посмотрите на её братьев и сестёр, ну серьёзно… Вам так жаль чёрных людей, что вы делаете это ради них? Если ты чернокожий и видишь, что происходит, должно создаться ощущение, что они считают тебя тупым.