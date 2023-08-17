11 худших сериалов от «Netflix» по мнению пользователей сети, которые не стоили их потраченного времени

Популярный стриминг-сервис «Netflix» каждый год удивляет нас своими проектами, многие из них стали очень удачными, например, подростковый сериал «Очень странные дела» или глубокомысленный и актуальный сериал «Чёрное зеркало», но некоторые оказались настолько провальными, что возмутили зрительскую аудиторию.
Кто-то недоволен продолжением, кто-то с первых серий поражается доведённой до абсурда клишированности. Мы заглянули в соцсети и выбрали самые обсуждаемые сериалы, которые разочаровали зрителей.
«Тень и кость» (2001)
Девушка-воин, сверхъестественные существа, сила духа и магии — набор клише, который сработал для одних зрителей, а для других стал сериалом с предсказуемым сюжетом и плаксивой главной героиней.
«Хемлок Гроув» (2013–2015)
Начинается история с убийства ученицы в небольшом городке, за которым следует череда мистических происшествий, но, нет, это не «Твин Пикс». Видимо это и стало причиной разочарования зрителей.
«Обитель зла» (2022)
Авторы решили испытать удачу и выпустить свою экранизацию известной игры, по которой уже снимались фильмы, но вышло у них совсем неудачно.
«Царица Клеопатра» (2023)
Сериал претендует на историческую достоверность, но уже вызывает шквал негодования со стороны египетских зрителей и не только.
«Сорвиголова» (2015–2018)
Получивший достойные отзывы и оценки, этот сериал среди некоторых зрителей считается переоценённым, так как сильно изменяет прототип. Сериал основан на комиксах Marvel об одноимённом персонаже, который делит свою жизнь на обычную и супергеройскую, как и известный Супермен, но всё же между ними есть значительное отличие…
«Более полный дом» (2016–2020)
Ситком сериала «Полный дом», выходившего в 90-е, который стал разочарованием для своих поклонников.
«ОА» (2016–2019)
Мистический сериал из двух сезонов о слепой исчезнувшей девушке, которая неожиданно для всех возвращается и прозревает, в чём и кроется загадка истории.
«Ривердэйл» (2017-…)
Мегапопулярная американская подростковая драма начала выходить ещё в 2017 году и определённо завоевала свою аудиторию. Первый сезон смотрелся некоторыми зрителями запоем, но продолжение разочаровало нагромождением всевозможных выдумок сценаристов.
«Большой рот» (2017–2024)
Несмотря на в целом хорошие оценки онлайн-кинотеатров, не всем зрителям понравился юмор и графика анимационного сериала о подростках, столкнувшихся с ужасами полового созревания.
«Судьба: Сага клуба Винкс» (2021–2022)
Выросшие на популярном мультфильме девчонки также не оценили перезапуск сериала о любимых феях. Мир волшебства стал более ограниченным, зато стало больше клише, доведённого до максимализма.
«Космические силы» (2020–2022)
Казалось бы, Стив Карелл, звезда «Офиса», мог дать жизнь новому и актуальному сериалу, но не тут-то было. Некоторые кадры разошлись на мемы, а ляп художников по костюмам ходит в сети до сих пор (на фотографии справа нашивка с ФИО — Телатовицх Ы.С.)
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И что такое "Ситком сериала"?