На Гавайях на съемочную группу Netflix напали 5-метровые акулы

Cъемочная группа документального сериала Netflix чуть не стала приманкой для огромных тигровых акул во время съемок на Гавайях.
Во время съемок четырехсерийного документального климатического сериала "Наша планета II" команда подверглась нападению акул, которые "прыгали на лодку и пытались прокусить в ней дыры", рассказал режиссер сериала Тоби Наулан в интервью Radio Times:
Как рассказал в интервью, опубликованном в среду Forbes, продюсер сериала Хью Корди, первоначальная идея заключалась в том, чтобы провести подводные съемки с тигровыми акулами, которые водятся на мелководье в Лэйсане (один из северо-западных Гавайских островов):
Но в первый день, когда тигровые акулы были рядом, команда села в эти надувные лодки - и две акулы напали на них. Это было похоже на что-то из фильма "Челюсти".
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Запаниковавшая команда, которая находилась всего в 100 метрах от суши, и после нападения была вынуждена быстро добираться до пляжа, чтобы совершить "аварийную посадку", - добавил Хью Корди:
Было страшно. Достаточно сказать, что им не удалось сделать ни одного подводного снимка.
Наулан также рассказал, что нападение акулы было вторым за тот же день.
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И плыть к ним на резиновых лодочках мягко говоря наивно.