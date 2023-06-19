На Гавайях на съемочную группу Netflix напали 5-метровые акулы

Запаниковавшая команда, которая находилась всего в 100 метрах от суши, и после нападения была вынуждена быстро добираться до пляжа, чтобы совершить "аварийную посадку", - добавил Хью Корди:

Было страшно. Достаточно сказать, что им не удалось сделать ни одного подводного снимка.

Наулан также рассказал, что нападение акулы было вторым за тот же день.