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На Гавайях на съемочную группу Netflix напали 5-метровые акулы

На Гавайях на съемочную группу Netflix напали 5-метровые акулы

Автор:
19 июня 2023 23:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Netflix   Гавайи   акулы   нападение   океан   сериал   съёмки   
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Cъемочная группа документального сериала Netflix чуть не стала приманкой для огромных тигровых акул во время съемок на Гавайях.

Во время съемок четырехсерийного документального климатического сериала "Наша планета II" команда подверглась нападению акул, которые "прыгали на лодку и пытались прокусить в ней дыры", рассказал режиссер сериала Тоби Наулан в интервью Radio Times:

Как рассказал в интервью, опубликованном в среду Forbes, продюсер сериала Хью Корди, первоначальная идея заключалась в том, чтобы провести подводные съемки с тигровыми акулами, которые водятся на мелководье в Лэйсане (один из северо-западных Гавайских островов):

Но в первый день, когда тигровые акулы были рядом, команда села в эти надувные лодки - и две акулы напали на них. Это было похоже на что-то из фильма "Челюсти".

Запаниковавшая команда, которая находилась всего в 100 метрах от суши, и после нападения была вынуждена быстро добираться до пляжа, чтобы совершить "аварийную посадку", - добавил Хью Корди:

Было страшно. Достаточно сказать, что им не удалось сделать ни одного подводного снимка.

Наулан также рассказал, что нападение акулы было вторым за тот же день.

Источник:

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Метки: Netflix   Гавайи   акулы   нападение   океан   сериал   съёмки   
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11  комментариев
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31k
albedo 2 часа назад
Так не надо быть идиотами - тигровые акулы относятся к акулам людоедам.
И плыть к ним на резиновых лодочках мягко говоря наивно.
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2k
Saplus 17 минут назад
И из всех съемщиков никто не снял ПЯТИМЕТРОВЫХ акул, которые ДВАЖДЫ нападали на лодки? Фу... Никакой пролетарской самоотверженности
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5k
Babangdida 2 часа назад
Почему тигровые, белых акул не нашли? Или их нельзя снимать в главной роли?...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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