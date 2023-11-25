25 любопытных фотографий, которые демонстрируют жизнь в Северной Корее без прикрас

Фотограф Эрик Лафорг - один из немногих людей, которым посчастливилось увидеть, на что похожа Северная Корея на самом деле. Его не интересовали тщательно спланированные туристические поездки, которые показывают только фасад. Фотограф хотел увидеть землю и людей без прикрас, и у него это получилось. Он сделал тысячи фотографий, на которых граждане страны и армейские офицеры засняты в повседневной жизни. Взгляните, это действительно интересно!