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25 любопытных фотографий, которые демонстрируют жизнь в Северной Корее без прикрас

25 любопытных фотографий, которые демонстрируют жизнь в Северной Корее без прикрас

Автор:
25 ноября 2023 22:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Демонстрируют   Жизнь   Любопытные   Северная Корея   Фотографии   без прикрас   
2795
26

Фотограф Эрик Лафорг - один из немногих людей, которым посчастливилось увидеть, на что похожа Северная Корея на самом деле. Его не интересовали тщательно спланированные туристические поездки, которые показывают только фасад. Фотограф хотел увидеть землю и людей без прикрас, и у него это получилось. Он сделал тысячи фотографий, на которых граждане страны и армейские офицеры засняты в повседневной жизни. Взгляните, это действительно интересно!

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Метки: Демонстрируют   Жизнь   Любопытные   Северная Корея   Фотографии   без прикрас   
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27  комментариев
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4k
Александр 2 часа назад
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3k
Vovan Petroff 38 минут назад
Дудя и тот уже сомневается.
Ссылка www.youtube.com
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192
Сеня 39 минут назад
Я эти фотки видел лет 20 назад
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1k
Александр 45 минут назад
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30k
Юрьевич 48 минут назад
Автор, а скажи, что ты хочешь нам доказать этими фотками?
Тебе выложить фотки трущоб Нью-Йорка, Токио или Сеула? Сам погугли - найдёшь.
Нам то ты зачем это выложил? Ты агитируешь нас за капитализм?
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18k
Михаил Гривин 50 минут назад
Вот тут автор забыл описание, но я потружусь за него:
"В Северной Корее есть автобусы, которые они украли в развитых странах, но нет ни бензина, ни солярки. Поэтому простые пассажиры вместо того, что б ехать внутри автобуса, становятся сзади и толкают его до места назначения. А внутри сидит партийная элита."
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7k
Андрей Крылов 50 минут назад
Автор, убейсяф об стену или тебя убьют и правильно сделают. Такие агитки и по СССР враги делали, мерзкие и лживые. Ты кто? Мерзотина тупая? Скорее так. Руки прочь от северокорейцев и корейцев вообше!
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1k
Serg 57 минут назад
Зачем на УАЗике написали Тойота? :-)
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22k
BiZ Час назад
метро глубокое совсем не поэтому. потому что копали без технологий.
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326
zu4ara Час назад
Я так это вижу.
(кому надо, поймёт)
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11k
Sasa Час назад
А как автор это все нафотографировал, если это фотографировать нельзя и фотоаппараты и сотовые при выезде проверяют на наличие запрещенных изображений?
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10k
nihilists Час назад
Эрик Лафорг фотограф, который много путешествует по миру. Только в Северной Корее он побывал 6 раз с 2008 по 2012 год.
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622
FreelancerND Час назад
Очередной западные правдаруб рассказывает нам "ужасную правду", понаделал фотокя придумал к ним эмоциональные подписи и просто откровенный [мат] - и вуаля! Агитка готова.
Ничего в их методичке не меняется, что про Китай, что про нас такие же котоламповые "репортажи" клепают.
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126k
parallax 2 часа назад
"Детский труд можно увидеть повсеместно".

Во времена СССР школьники тоже работали. А в деревнях это и сейчас повсеместная практика.
Не вижу ничего плохого в том, что детей с раннего возраста поиучают к труду.
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161
Vadim parallax 53 минуты назад
Уже не помню с каких лет, наверное с 9 до 13, у бабушки в Белоруссии, каждое лето с родным братом, работал на ровне со взрослыми в поле и по хозяйству, и нечего со мной не стало хотя было тяжело!! Зато теперь не какую работу не боюсь, в отличии от нового поколения!!
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20k
Александр 2 часа назад
А ещё всех корейцев ещё в детстве расстреливают из зенитки
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326
zu4ara Александр 41 минуту назад
Ахренеть как збс!!
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6k
VL 2 часа назад
хрень какая-то
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312
iskra 2 часа назад
Что-то напомнило,как мы в 1987 году служа в части ПВО создавали массовку на сьемках "песни-87" в Вильнюсе..
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Короче, личный транспорт отсутствует, общественный тоже отсутствует. Понятно
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