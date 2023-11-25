25 любопытных фотографий, которые демонстрируют жизнь в Северной Корее без прикрас

Фотограф Эрик Лафорг - один из немногих людей, которым посчастливилось увидеть, на что похожа Северная Корея на самом деле. Его не интересовали тщательно спланированные туристические поездки, которые показывают только фасад. Фотограф хотел увидеть землю и людей без прикрас, и у него это получилось. Он сделал тысячи фотографий, на которых граждане страны и армейские офицеры засняты в повседневной жизни. Взгляните, это действительно интересно!
2. Гиды любят показывать, что у детей есть компьютеры, но к электричеству они не подсоединены
5. Машин становится все больше и больше, но самые бедные все еще не привыкли их видеть. Дети играют посреди дороги
7. Самый нелепый запрет: этот официальный художник делал фреску в Чильбо. Фотографу не разрешали снимать, потому что фреска не была закончена
8. В Кэсоне вам не рекомендуют выходить из гостиничного комплекса. Говорят, что на улице то же самое, что и в отеле, но это не так
16. Съемки на фабрике с телевизионной командой. За ними последовала местная камера, которая всё снимала, а затем появился ещё один оператор
18. Вы можете найти все виды еды и напитков в двух супермаркетах Пхеньяна. Но это доступно только элите
20. Общественный транспорт между городами практически отсутствует. Здесь солдаты путешествуют автостопом
23. Поскольку Пхеньян - это то, что видят все, за фасадами хорошо ухаживают. Но если вам удастся заглянуть внутрь
24. Тысячи северокорейцев выстроились в очередь, чтобы посетить различные памятники в день фестиваля Кимджонилия
Источник:
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Тебе выложить фотки трущоб Нью-Йорка, Токио или Сеула? Сам погугли - найдёшь.
Нам то ты зачем это выложил? Ты агитируешь нас за капитализм?
"В Северной Корее есть автобусы, которые они украли в развитых странах, но нет ни бензина, ни солярки. Поэтому простые пассажиры вместо того, что б ехать внутри автобуса, становятся сзади и толкают его до места назначения. А внутри сидит партийная элита."
Ничего в их методичке не меняется, что про Китай, что про нас такие же котоламповые "репортажи" клепают.
Их здесь периодически выкладывают.
Во времена СССР школьники тоже работали. А в деревнях это и сейчас повсеместная практика.
Не вижу ничего плохого в том, что детей с раннего возраста поиучают к труду.