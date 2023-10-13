18 любопытных закулисных фотографий из знаменитых фильмов

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Фильмы, в закулисье которых мы заглянем в этом посте, знают и любят многие люди. Ведь то, что происходит за кадром, так же интересно, как и само кино. Взгляните!
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7. Стивен Спилберг и Джордж Лукас позируют вместе с массовкой "Охотников за затерянным ковчегом"
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