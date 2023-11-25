<<Бывшего премьер-министра России признали иноагентом>>

Да-да, перед вами тот самый Михаил Касьянов, который занимал должность премьер-министра с 2000 по 2004 годы.
Не мне вам рассказывать биографию и всякое занимательное из жизни беглого политика (в данный момент он находится заграницей). Но даже там новоиспеченный иноагент не мог успокоиться, строчил всякое и активно по интернету распространял.
Министерство юстиции решило это безобразие прекратить и добавило экс-премьера в иноагенты. Ну и до кучи туда же записали его непосредственных помощников - И.Г. Венявкина*, И.В. Давлятчина*, И.Г. Юсупова*.
Кому интересно ознакомится с их деятельностью милости просим - читать здесь.
Ну а тех, кто любит распространять материалы (книги,тг-каналы, телевидение), созданные иноагентами, планируют штрафовать до 500 000 рублей, такие же штрафы ждут и самих иноагентов, если они не будут маркировать свои посты.
* Физические лица, выполняющие функции иноагента.
Источник:
- "Россия должна сильно постараться": иноагент Смольянинов* озвучил своё условие для возвращения на Родину
- Трое россиян более года живут в южнокорейском аэропорту Инчхон
- Минюст признал Бориса Гребенщикова* иноагентом
- Минюст проверит Ельцин-центр на финансирование из-за рубежа
- Большая история маленькой разбойницы Деви
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ну а дальше что? предположу что на этом все и закончится. зато об этом громко и бестолково крикнули на радость пустоте - потому что всем остальным пох...
Вот и этого тоже потом где - нибудь. Ледорубом...
Не прекратило. И не прекратит. Это не в силах МинЮста. Максимум, что поменяется, это плашка "признан иноагентом на территории РФ". Фсё. Пофик ему на это? Естественно. Пофик ли на это 100% населения России? Безусловно.