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Бывшего премьер-министра России признали иноагентом

Бывшего премьер-министра России признали иноагентом

Автор:
25 ноября 2023 10:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: #иноагент   Касьянов   Минюст   Михаил Касьянов   политик   премьер-министр РФ   
747
3

Да-да, перед вами тот самый Михаил Касьянов, который занимал должность премьер-министра с 2000 по 2004 годы.

Не мне вам рассказывать биографию и всякое занимательное из жизни беглого политика (в данный момент он находится заграницей). Но даже там новоиспеченный иноагент не мог успокоиться, строчил всякое и активно по интернету распространял.

Министерство юстиции решило это безобразие прекратить и добавило экс-премьера в иноагенты. Ну и до кучи туда же записали его непосредственных помощников - И.Г. Венявкина*, И.В. Давлятчина*, И.Г. Юсупова*.

Кому интересно ознакомится с их деятельностью милости просим - читать здесь.

Ну а тех, кто любит распространять материалы (книги,тг-каналы, телевидение), созданные иноагентами, планируют штрафовать до 500 000 рублей, такие же штрафы ждут и самих иноагентов, если они не будут маркировать свои посты.

* Физические лица, выполняющие функции иноагента.

Источник:

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Метки: #иноагент   Касьянов   Минюст   Михаил Касьянов   политик   премьер-министр РФ   
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9  комментариев
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Dr. Killjoy Z Полчаса назад
А че Фридман ещё не иноагент? Вроде всу спонсировал.
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19k
Shtoppi 44 секунды назад
<<Бывшего премьер-министра России признали иноагентом>>
---------
ну а дальше что? предположу что на этом все и закончится. зато об этом громко и бестолково крикнули на радость пустоте - потому что всем остальным пох...
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. 9 минут назад
Было уже. Старые большевики, которые ещё в революции 1917 года участвовали, потом почти все оказались "шпиёнами". Даже с фотографий удаляли.
Вот и этого тоже потом где - нибудь. Ледорубом...
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30k
Юрьевич 11 минут назад
Стоит бывшему чиновнику уехать заграницу, так сразу везде появляется информация сколько он воровал... А до этого момента, типа, никто был не в курсе...
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36k
АнтонПолднев 16 минут назад
Министерство юстиции решило это безобразие прекратить (с)
Не прекратило. И не прекратит. Это не в силах МинЮста. Максимум, что поменяется, это плашка "признан иноагентом на территории РФ". Фсё. Пофик ему на это? Естественно. Пофик ли на это 100% населения России? Безусловно.
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3k
Андрей Полчаса назад
т.е. пока командовал страной все было ок? или теперь надо пересмотреть все бумаги которые он подписывал искать кому он был выгоден?
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295
Matias Григорий 36 секунд назад
Ну почему же? Ленин, Дзержинский, Сталин, Брежнев были вполне достойными руководителями, которые реально радели за Государство и народ. Я и моё близкое окружение никогда ни на секунду в этом не сомневались. Путин и Лавров тоже очень хороши. Откуда столько пессимизма? Следует доверять своему мнению и быть всегда верным тому, что исходит из внутреннего мира, который создаётся на основании прочитанных книг, просмотренного кино, услышанного от своих предков и увиденного собственными глазами.
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505
Переоборудованный лосось Полчаса назад
это говно нашей страной управляло... ссцуко сейчас даже не верится как то...
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