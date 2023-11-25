<<Бывшего премьер-министра России признали иноагентом>>

Не мне вам рассказывать биографию и всякое занимательное из жизни беглого политика (в данный момент он находится заграницей). Но даже там новоиспеченный иноагент не мог успокоиться, строчил всякое и активно по интернету распространял.

Министерство юстиции решило это безобразие прекратить и добавило экс-премьера в иноагенты. Ну и до кучи туда же записали его непосредственных помощников - И.Г. Венявкина*, И.В. Давлятчина*, И.Г. Юсупова*.