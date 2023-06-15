Минюст проверит Ельцин-центр на финансирование из-за рубежа

Вполне возможно, что скоро организацию признают иноагентом.
Министерство юстиции России начало проверку Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Проверка, по данным СМИ, началась после нескольких запросов депутатов в Минюст. По словам замминистра юстиции, сейчас идёт "глубокая" проверка Ельцин-центра.
В Ельцин-центре тем временем сообщают, что никаких оснований считать учреждение иноагентом нет, поскольку вся финансовая деятельность соответствует закону. И более того, каждый год сотрудники культурного центра отчитываются перед попечительским советом. По словам замглавы Минюста, проверка Ельцин-центра займёт около месяца.
Проверка займет не меньше месяца. Будут собраны материалы о деятельности, подтверждающей либо опровергающей фактуру
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Сжечь нахой и не отвлекать следователей от настоящей работы )
Но что-то мне кажется, что ВЫСОКИЕ покровители из Кремля, окрикнут минюст за самоуправство и велят туда не лезть. Надеюсь ошибаться. Но посмотрим через месяц.
На известном новостном ресурсе возникла большая дискуссия, тон комментариев отражает широкую народную поддержку, но в какой-то момент публикация получила несколько тысяч дизлайков.