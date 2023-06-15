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Минюст проверит Ельцин-центр на финансирование из-за рубежа

Минюст проверит Ельцин-центр на финансирование из-за рубежа

Автор:
15 июня 2023 17:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: #иноагент   Ельцин Центр   Минюст   екатеринбург   проверка   финансирование   
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Вполне возможно, что скоро организацию признают иноагентом.

Министерство юстиции России начало проверку Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Проверка, по данным СМИ, началась после нескольких запросов депутатов в Минюст. По словам замминистра юстиции, сейчас идёт "глубокая" проверка Ельцин-центра.

В Ельцин-центре тем временем сообщают, что никаких оснований считать учреждение иноагентом нет, поскольку вся финансовая деятельность соответствует закону. И более того, каждый год сотрудники культурного центра отчитываются перед попечительским советом. По словам замглавы Минюста, проверка Ельцин-центра займёт около месяца.


Проверка займет не меньше месяца. Будут собраны материалы о деятельности, подтверждающей либо опровергающей фактуру


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Метки: #иноагент   Ельцин Центр   Минюст   екатеринбург   проверка   финансирование   
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10k
Том Сойер Полчаса назад
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2k
Alex 42 секунды назад
Сжечь его к х**ям!!!
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11k
ron 2 минуты назад
А прям очень надо разбираться в этом гавне?
Сжечь нахой и не отвлекать следователей от настоящей работы )
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235
устал я от вас 7 минут назад
Не проверять а закрывать, а всех сотрудник на Колыму
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127k
Leff 10 минут назад
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14k
Kucher 19 минут назад
Его не проверять, а разгонять надо. Вымести оттуда всё до голых стен и сделать детский центр творчества или ещё что-нибудь полезное. И сделать это надо было ещё на том этапе, когда его только предложили построить.
Но что-то мне кажется, что ВЫСОКИЕ покровители из Кремля, окрикнут минюст за самоуправство и велят туда не лезть. Надеюсь ошибаться. Но посмотрим через месяц.
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10k
Бритва Полчаса назад
если ельцин-центр финансируют изнутри, а главный иноагент - это сам Ельцин, имевший тесные связи с США, то есть большая вероятность, что ничего не найдут.

На известном новостном ресурсе возникла большая дискуссия, тон комментариев отражает широкую народную поддержку, но в какой-то момент публикация получила несколько тысяч дизлайков.

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