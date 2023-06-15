Минюст проверит Ельцин-центр на финансирование из-за рубежа

В Ельцин-центре тем временем сообщают, что никаких оснований считать учреждение иноагентом нет, поскольку вся финансовая деятельность соответствует закону. И более того, каждый год сотрудники культурного центра отчитываются перед попечительским советом. По словам замглавы Минюста, проверка Ельцин-центра займёт около месяца.

Проверка займет не меньше месяца. Будут собраны материалы о деятельности, подтверждающей либо опровергающей фактуру