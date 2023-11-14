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Сырный воришка. Норвежского политика уличили в кражах из супермаркета

Сырный воришка. Норвежского политика уличили в кражах из супермаркета

Автор:
14 ноября 2023 22:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бьёрнар Мокснес   вор   норвегия   партия   политик   супермаркет   
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Бывший лидер норвежской леворадикальной партии 41-летний Бьёрнар Мокснес уже попадал в заголовки газет минувшим летом, когда украл солнцезащитные очки Boss в международном аэропорту Осло. После того инцидента он лишился поста председателя партии, но остался членом парламентского комитета по иностранным делам и обороне.

Этот член норвежского парламента интервью прессе не дает, наверное, стесняется. Но для журналистов норвежского издания VG сделал исключение. Тем более, что есть повод. Теперь политика обвиняют, как минимум, в пяти кражах из круглосуточного супермаркета. Мокснес, как и во время прошлого скандала, взял отпуск по состоянию здоровья:

Мне очень сложно признаться себе и другим, что у меня проблемы с психическим здоровьем. Но я хочу и должен что-то с этим сделать. Я уже получаю помощь. Лично у меня были трудные годы, которые привели к саморазрушительному поведению.

В минувшую пятницу политика уже допросили полицейские: поскольку все кражи были мелкими и ни один из товаров не стоил более 500 крон (50 евро), то ему придётся всего лишь заплатить штраф в размере 15 тысяч крон (1264 евро).

Как пишет издание, речь идёт, в основном, о кражах сыра.

Я очень сожалею, что разочаровал многих людей и что это мешает важной работе, которую делает наша партия...

, — написал Мокснес на своей страничке в запрещенном Facebook*.

Лидер партии Мари Снев Мартинуссен коллегу в его раскаянии искренне поддержала:

Это серьезный вопрос. Важно, что он сейчас открыто и честно рассказал об этом и попросил помощи, в которой он нуждается

Под его постом — более 400 комментариев. Почти все положительные, с сердечками и пожеланиями здоровья. Большинство пользователей, отреагировавших на публикацию политика, благодарят его за открытость, - пишет немецкий BILD.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Бьёрнар Мокснес   вор   норвегия   партия   политик   супермаркет   
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8  комментариев
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64k
doker Час назад
Представляю, как ржут наши депутаты!
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12k
harlamov 43 минуты назад
Ну для леворадикального политика это нормально.
Не тифлисская экспроприация конечно, но надо с чего-то начинать)
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6k
Евгений Д 49 минут назад
При запахе сыра теряет волю ????
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97
Топор плывёт 58 минут назад
Клептомания - довольно серьёзное психическое заболевание.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
нет..это просто тупое мышление дегенерата...если ты чиновник..то тебе все можно..тебе все должны за то что ты типа достиг каких то там высот в карьере)
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52k
Прораб Час назад
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Рокфор
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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