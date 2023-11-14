Сырный воришка. Норвежского политика уличили в кражах из супермаркета

В минувшую пятницу политика уже допросили полицейские: поскольку все кражи были мелкими и ни один из товаров не стоил более 500 крон (50 евро), то ему придётся всего лишь заплатить штраф в размере 15 тысяч крон (1264 евро).

Как пишет издание, речь идёт, в основном, о кражах сыра.

Я очень сожалею, что разочаровал многих людей и что это мешает важной работе, которую делает наша партия...

, — написал Мокснес на своей страничке в запрещенном Facebook*.

Лидер партии Мари Снев Мартинуссен коллегу в его раскаянии искренне поддержала: