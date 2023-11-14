Сырный воришка. Норвежского политика уличили в кражах из супермаркета

Бывший лидер норвежской леворадикальной партии 41-летний Бьёрнар Мокснес уже попадал в заголовки газет минувшим летом, когда украл солнцезащитные очки Boss в международном аэропорту Осло. После того инцидента он лишился поста председателя партии, но остался членом парламентского комитета по иностранным делам и обороне.
Этот член норвежского парламента интервью прессе не дает, наверное, стесняется. Но для журналистов норвежского издания VG сделал исключение. Тем более, что есть повод. Теперь политика обвиняют, как минимум, в пяти кражах из круглосуточного супермаркета. Мокснес, как и во время прошлого скандала, взял отпуск по состоянию здоровья:
Мне очень сложно признаться себе и другим, что у меня проблемы с психическим здоровьем. Но я хочу и должен что-то с этим сделать. Я уже получаю помощь. Лично у меня были трудные годы, которые привели к саморазрушительному поведению.
В минувшую пятницу политика уже допросили полицейские: поскольку все кражи были мелкими и ни один из товаров не стоил более 500 крон (50 евро), то ему придётся всего лишь заплатить штраф в размере 15 тысяч крон (1264 евро).
Как пишет издание, речь идёт, в основном, о кражах сыра.
Я очень сожалею, что разочаровал многих людей и что это мешает важной работе, которую делает наша партия...
, — написал Мокснес на своей страничке в запрещенном Facebook*.
Лидер партии Мари Снев Мартинуссен коллегу в его раскаянии искренне поддержала:
Это серьезный вопрос. Важно, что он сейчас открыто и честно рассказал об этом и попросил помощи, в которой он нуждается
Под его постом — более 400 комментариев. Почти все положительные, с сердечками и пожеланиями здоровья. Большинство пользователей, отреагировавших на публикацию политика, благодарят его за открытость, - пишет немецкий BILD.
Источник:
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Не тифлисская экспроприация конечно, но надо с чего-то начинать)