Минюст признал Бориса Гребенщикова* иноагентом

Пятница - и новый список иноагентов.
Минюст России опубликовал список новых иноагентов. В него попали Борис Гребенщиков*, журналист Андрей Караулов*, политик Андрей Морев*, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт*, журналист Алексей Горпинченко*, а также два издания: "Бумага"* и Sota.Vision*. Кроме них в перечне оказалась образовательная организация «Англо-американская школа Москвы»*.
Борису Гребенщикову*, который не скрывал своего отношения к внешней политике РФ, вменяют организацию концертов, сборы от которых шли на финансирование и помощь Украине. Кроме этого музыкант неоднократно выступал против спецоперации, а также получал поддержку из иностранных источников.
Журналист Андрей Караулов* попал в список за распространение недостоверной информации о решениях и политике властей России и поддержку от иностранных источников.
Борис Гребенщиков* - один из первых музыкантов, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года. Артист уехал с громким скандалом, заявляя, что "Россия - это не моя страна", а ее граждане являются "психически больными фашистами".С тех бор основатель группы "Аквариум" выступает за рубежом, правда, не всегда успешно.
*Признаны на территории РФ иноагентами.
Источник:
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не трезветь ни при каких обстоятельствах :)
Неделю висит, бесит сцуко
Эта гниль, оказывается, на нужды ВСУ миллионы отправил. То есть концерты в России проводил, а деньги отправлял на убийство россиян!
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Не удивляюсь, что в списках иноагентов такая мразь, как Караулов. Абсолютно продажная личность, которая стряпала откровенно заказные материалы. И вот теперь эта проститутка выступает против действий России. Это лишний раз доказывает, что Россия делает всё правильно. А всё, кто против - с такими проститутками, как Караулов.
Причем поливают они Россию не из-за рубежа, и концерты дают здесь и снимаются в кино, и каналы свои имеют на Ютубе
"Он стар, он желает в сортир"...
Он стар; он желает в сортир." :)