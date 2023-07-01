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Минюст признал Бориса Гребенщикова* иноагентом

Минюст признал Бориса Гребенщикова* иноагентом

Автор:
01 июля 2023 08:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Ynews   Борис Гребенщиков   Минюст   группа Аквариум   музыкант   шоу бизнес   
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Пятница - и новый список иноагентов.

Минюст России опубликовал список новых иноагентов. В него попали Борис Гребенщиков*, журналист Андрей Караулов*, политик Андрей Морев*, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт*, журналист Алексей Горпинченко*, а также два издания: "Бумага"* и Sota.Vision*. Кроме них в перечне оказалась образовательная организация «Англо-американская школа Москвы»*.


Борису Гребенщикову*, который не скрывал своего отношения к внешней политике РФ, вменяют организацию концертов, сборы от которых шли на финансирование и помощь Украине. Кроме этого музыкант неоднократно выступал против спецоперации, а также получал поддержку из иностранных источников.


Журналист Андрей Караулов* попал в список за распространение недостоверной информации о решениях и политике властей России и поддержку от иностранных источников.


Борис Гребенщиков* - один из первых музыкантов, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года. Артист уехал с громким скандалом, заявляя, что "Россия - это не моя страна", а ее граждане являются "психически больными фашистами".С тех бор основатель группы "Аквариум" выступает за рубежом, правда, не всегда успешно.


*Признаны на территории РФ иноагентами.

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Метки: #иноагент   Ynews   Борис Гребенщиков   Минюст   группа Аквариум   музыкант   шоу бизнес   
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36  комментариев
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62k
Александр Ломовицкий Час назад
дорожная .
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648
ZeroCross.ru Полминуты назад
"мама я не могу больше пить"
не трезветь ни при каких обстоятельствах :)
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10k
Том Сойер Минуту назад
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2k
Alex 9 минут назад
Пусть пиз**ет подальше от нас
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8k
shimpansky 16 минут назад
Уже было...

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6k
IceBazooka 16 минут назад
А когда уберут шляпу-рекламу Авито, где из го*на и палок строят сараи???
Неделю висит, бесит сцуко
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34k
Dobry vojak Svejk 19 минут назад
Ну, свой "Город золотой" он спел давно.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−16
194
Ануар Сайфулин elyckrs6hop 22 минуты назад
сказал отброс англосакского мира)
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36k
russger Полчаса назад
Новая партия иноагентов. Но мне до сих пор толком никто не объяснил что это и нахрена это нужно, если государство не конфискует их имущество.
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32k
Slonyash 47 минут назад
Поздравляю!

Эта гниль, оказывается, на нужды ВСУ миллионы отправил. То есть концерты в России проводил, а деньги отправлял на убийство россиян!

Ссылка youtu.be
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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123
Patiot elyckrs6hop 39 минут назад
Но не такими же методами.
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Комментарий удален. Причина: трэш
−16
123
Patiot Slonyash 2 минуты назад
Я имею в виду, что переводить деньги на нужды ВСУ - недопустимо. Надо понимать, что эти деньги в конце концов пойдут на то, чтобы убивать русских солдат и мирных жителей.
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5k
Горожанин 49 минут назад
"Журналист Андрей Караулов* попал в список..."
----------
Не удивляюсь, что в списках иноагентов такая мразь, как Караулов. Абсолютно продажная личность, которая стряпала откровенно заказные материалы. И вот теперь эта проститутка выступает против действий России. Это лишний раз доказывает, что Россия делает всё правильно. А всё, кто против - с такими проститутками, как Караулов.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−16
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
Комментарий удален. Причина: флуд
−16
55k
zloykoyot 55 минут назад
Мне в данной ситуации жаль только одного, что у нас в государстве такие недоработанные законы. Случись такое в каком-нибудь Китае, вся эта плесень давно бы осталась на преданной ими Родине с голой жопой - без недвижимости, счетов и любых способов заработка.
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4k
MPEG-8 Час назад
То, что они чистой воды предатели знали давно, ну а в данной ситуации поставили не на ту лошадь.
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12k
Андрей А Час назад
А таких еще половина страны.
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76k
Доктор Джонс Час назад
Поделом козлу блеющему, возомнившему себя гуру...
"Он стар, он желает в сортир"...
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344
Александр Сергеев Доктор Джонс Час назад
Немного дополню: "Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир." :)
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194
Ануар Сайфулин Александр Сергеев 18 минут назад
Дополню: "Ползёт Гребенщиков, мокры его брюки, Он стар, он желает в сортир" )))
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