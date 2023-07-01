Минюст признал Бориса Гребенщикова* иноагентом

Минюст России опубликовал список новых иноагентов. В него попали Борис Гребенщиков*, журналист Андрей Караулов*, политик Андрей Морев*, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт*, журналист Алексей Горпинченко*, а также два издания: "Бумага"* и Sota.Vision*. Кроме них в перечне оказалась образовательная организация «Англо-американская школа Москвы»*.





Борису Гребенщикову*, который не скрывал своего отношения к внешней политике РФ, вменяют организацию концертов, сборы от которых шли на финансирование и помощь Украине. Кроме этого музыкант неоднократно выступал против спецоперации, а также получал поддержку из иностранных источников.



