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Фермеры устроили навозный бунт перед чиновниками

Фермеры устроили навозный бунт перед чиновниками

Автор:
25 ноября 2023 08:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   мэрия   навоз   налоги   ферменры   франция   
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Мэрия французского города Тулуза по достоинству оценила всю разнообразную палитру ароматов навоза, но налоги снижать не планирует.

Французские фермеры - ребята не из робких, молчать по поводу роста цена на удобрения и поднятия налогов, не стали. Досталось всем. В Федерации профсоюзов фермеров отметили, что политики со своими законами совсем не учитывают «реальность сельскохозяйственной модели». Они требуют, чтобы «президент сдержал свое слово и предоставил французскому сельскому хозяйству средства, все средства, чтобы оно могло играть активную роль в решении продовольственных, энергетических и экологических проблем будущего».

Первым под раздачу попал город Тулуз, а точнее, здание мэрии. Фермеры облили его жидким навозом, а затем, вывалив перед входом огромную кучу соломы вперемешку с коровьими какашками, покрышками и прочим хламом, все это дело подожгли.

Работники аграрного сектора выехали на демонстрации на тракторах, парализовав дороги, мусор сжигали на асфальте, сотни килограммов навоза сбрасывали на клумбы административного центра.

Короче, весело и продуктивно проводили время.

Фермеры вываливали кучи навоза перед "Макдональдсами" и "Бургер Кингами" в других населенных пунктах страны.


Навозный бунт прошел без эксцессов, встретились, пообщались, покидались коровьими какашками и разошлись. Ну а чиновники пообщались, что над претензиями фермеров они обязательно подумают.

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Метки: Видео   мэрия   навоз   налоги   ферменры   франция   
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