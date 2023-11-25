Фермеры устроили навозный бунт перед чиновниками

Французские фермеры - ребята не из робких, молчать по поводу роста цена на удобрения и поднятия налогов, не стали. Досталось всем. В Федерации профсоюзов фермеров отметили, что политики со своими законами совсем не учитывают «реальность сельскохозяйственной модели». Они требуют, чтобы «президент сдержал свое слово и предоставил французскому сельскому хозяйству средства, все средства, чтобы оно могло играть активную роль в решении продовольственных, энергетических и экологических проблем будущего».