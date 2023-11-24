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17 забавных неудач на кухне, которые вызовут улыбку

17 забавных неудач на кухне, которые вызовут улыбку

Автор:
24 ноября 2023 22:50
Сообщество : Еда
Метки: Забавные   Улыбка   аппетитно   кухня   неудача   повар   
1714
18

Многие люди очень любят готовить, но талант даётся не всем, да и рецепты в Интернете сильно привирают. Например, пирог на фото выглядит очень аппетитно, а результат оставляет желать лучшего. В этом посте вы увидите забавные примеры убойной готовки, которые заставят вас почувствовать, что вы не одиноки как повар.

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Метки: Забавные   Улыбка   аппетитно   кухня   неудача   повар   
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2  комментария
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750
Тамара Витальевна 54 минуты назад
ОЙ!!!! Но, главное, чтобы это было съедобно...Хотя бы что-нибудь...
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273
Vladimir Grishin 16 минут назад
По опыту знаю, то что слева или совсем не съедобно или имеет вкус еловых опилок!!! Но красиво... Зато справа люди вложили сердце и душу, вкусное масло, белки из домашних яиц, много шоколада и ещё всякого нямнямням!!!! Но торты они делают не часто, поэтому немножко не получилось...Зато вкусноооооо!!!
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