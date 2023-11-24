17 забавных неудач на кухне, которые вызовут улыбку

Многие люди очень любят готовить, но талант даётся не всем, да и рецепты в Интернете сильно привирают. Например, пирог на фото выглядит очень аппетитно, а результат оставляет желать лучшего. В этом посте вы увидите забавные примеры убойной готовки, которые заставят вас почувствовать, что вы не одиноки как повар.