Фото до и после ремонта: семья купила дом 1950-х годов и переделала кухню

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В США семья купила старый дом 1950-х годов. Внутри предстояло немало работы, но муж был готов всё сделать своими руками.
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Сделать ремонт своими руками - это отличная возможность что-то изменить и добавить даже в процессе стройки
Сначала появилось основание, которое возвышается см на 7 над полом, затем уже сиденья
Внизу рукастый муж специально оставил место, чтобы можно было убрать крошки или вредителей, которые могут завестись в пьедестале
Посередине вместили стол, чтобы все могли поместиться (но места в итоге оказалось не так много)
Итоговый вариант: по плану на сидушках ещё должны быть чехлы + шторы на окнах, чтобы больше походило на вагон поезда
На такую постройку ушло у владельцев 4 месяца.
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