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Фото до и после ремонта: семья купила дом 1950-х годов и переделала кухню

Фото до и после ремонта: семья купила дом 1950-х годов и переделала кухню

Автор:
23 ноября 2023 15:27
Сообщество : Фабрика идей
Метки: до и после   кухня   мебель   переделали кухню   ремонт   своими руками   фото до и после ремонта   
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В США семья купила старый дом 1950-х годов. Внутри предстояло немало работы, но муж был готов всё сделать своими руками.

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На такую постройку ушло у владельцев 4 месяца.

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Метки: до и после   кухня   мебель   переделали кухню   ремонт   своими руками   фото до и после ремонта   
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7  комментариев
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1k
Gadova 2 часа назад
Ну, была же хорошая идея с круглым столом, зачем-то плацкарт устроили.
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5k
Мухамедов Александр Ашурович Полчаса назад
Странный вкус у хозяина
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7k
Bely 47 минут назад
подиум-то нафига делать нужно было? купили бы просто две лавки и стол. аж 4 месяца колхозил
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1k
Александр Голованов Час назад
Странное решение сделать купе поезда? Может муж железнодорожник?
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62k
pynh 2 часа назад
Это действительно достойно отдельного поста?
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10k
Billi_Bons 2 часа назад
А это точно дом, а не камера СИЗО?
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